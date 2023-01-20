«Я - счастливый человек»: Александр Веприков рассказал о своем творческом пути

Выставка будет открыта до 18 февраля. ФОТО: Вятский художественный музей

Всего в экспозиции, размещенной в выставочном зале Вятского художественного музея и приуроченной к 75-летию Александра Веприкова, свыше 80 живописных полотен. Тут и панорамные картины, и камерные произведения, пейзажи и натюрморты - все пронизаны теплым чувством и вызывают отклик в сердцах зрителей, как и выставленные под стеклом черно-белые фотографии из семейного архива. Последние стоит рассмотреть внимательно, потому что отношение художника к семье особо трепетное.

Я ЧУВСТВУЮ СУРОВЫЙ ВЗГЛЯД ОТЦА

Вот, на любительском снимке 5-летний Саша Веприков идет с этюдником, который смастерил его папа, по тропинке в Солдатском лесу в окрестностях родного Уржума. Вот он в школе, в саду с родителями. Мама художника выращивала георгины, розы, астры… Потом цветы станут одной из ярких тем его творчества.

А вот фото, когда папа «сдает» сына Алексею Алексеевичу Потехину, преподавателю Кировского училища искусств. Дальше на снимках - насыщенная студенческая жизнь сначала в нем, потом в Московском художественном институте имени В.И. Сурикова. И вот уже на фотографиях появляются студенты, которым сам Александр Веприков преподает живопись, рисунок и композицию. Два десятка лет он работал в родном училище, затем еще 10 лет - в МГЭИ.

На выставке представлены и панорамные картины, и камерные произведения, пейзажи и натюрморты. ФОТО: Вятский художественный музей

Художник признается, что преподавательство у него, по сути, в крови. Бабушка была учителем, ее отец – тоже, еще в царской России. Мама Александра работала учителем немецкого языка, папа преподавал в художественной студии для детей, писал стихи. Именно он открыл у сына талант к живописи и показал ему дорогу в искусство.

- Сейчас, спустя 70 лет с того момента, как вы, будучи мальчишкой, шли с этюдником по лесу, что для вас значит сегодняшняя выставка?

- Отчет перед отцом. Я ведь чувствую его суровый взгляд оттуда, сверху: «Отчитайся, сын!»

- Почему суровый?

- Потому что еще больше можно было сделать. Много времени, возможно, ушло на другие дела. Лучше всегда задавать самую высокую планку. Никогда не останавливаться и не занижать ее, только поднимать.

- Какие же требования у вас к себе?

- 24 часа в сутки работать, остальное время - спать. (Смеется. – Ред.)

- Тогда откуда берете силы?

- А вот отсюда и беру, в своих истоках.

БАБУШКА И ДЕДУШКА

Мы стоим у пронзительной по атмосфере и многоплановой по глубине замысла картины «Памяти родных», на которой изображены дедушка и бабушка художника Ефим и Дарья Веприковы.

- Они жили в деревне под названием Сарда, умерли от испанского гриппа. В 1919 году он выкосил около миллиона человек. Сначала дедушка умер, потом бабушка. Она кормила тогда грудью младшего, восьмого, ребенка – моего папу. Так и умерла с ним на руках. Санитары, которые пришли, сняли с нее ребенка и отдали его в детский приют.

На картине - люди, сидящие за простым деревенским столом с нехитрой снедью и настоящие глиняные черепки разбитой посуды. Александр нашел их возле отчего дома. Этой посудой пользовались его дедушка и бабушка. Сохранил… А по периметру необычного живописного полотна можно увидеть клейма, как в житиях. На них изображены уже исчезнувшие в округе деревни. По этим местам Веприков прошел и зарисовал то, что увидел и почувствовал. В одной деревне дул сильный ветер и лил дождь. В другой была радуга…

- Почему для вас так важна тема семьи?

- Каждый человек, если он хочет быть значимым, должен обязательно стартовать от тех первых ощущений, которые дали мама и папа. Мне они дали весь мир! Папа открыл мне красоту мира, прямо как господь бог, все вручил мне в руки, дал специальность - кисточку. Мама научила любить микромир, созданный руками. У нее было много терпения и воли.

Растения выписаны с трогательным чувством и изящным мастерством. ФОТО: Вятский художественный музей

Позднее и сам Александр обзавелся домом с участком - купил дачу неподалеку от заповедника «Нургуш». Говорит, что дом 1911 года постройки - «развалюха за четыре тысячи рублей». За сто с лишним лет сосновые бревна превратились в камень: «Пилили бензопилой – искры летели, мы подумали, что в железные гвозди попали». Под новой крышей, которую сделали взамен прогнившей прежней, художник устроил уютную мастерскую. Из окна открываются чудесные виды на природные дали.

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Веприков с женой живут на даче все лето вплоть до осени.

- Люблю осень за цветность, за отсутствие кусающей-летающей живности, которая не дает писать, - признается художник.

Супруга Лидия, врач по профессии, стала кинооператором и звукорежиссером. Она сама снимает и монтирует видеофильмы с музыкой и стихами о том, как муж увлеченно работает на даче, рисует натюрморты и пейзажи.

На выставке можно увидеть множество полотен, на которых настоящее буйство цветов, тех, что любила мама Александра, и тех, что растут сейчас в саду Веприковых. Растения выписаны с таким трогательным чувством и изящным мастерством, что, кажется, чувствуешь нежный запах мелких белых роз, тяжесть пушистых гроздьев калины.

Вот эта внимательная, искренняя и большая любовь к жизни - пожалуй, главное, что цепляет в экспозиции, открытой в выставочном зале Вятского художественного музея на улице Карла Либкнехта, 71. Об этом говорили на открытии выставки коллеги Александра Веприкова, его ученики - ныне маститые художники и первые посетители.

Выставка будет открыта до 18 февраля. Действует Пушкинская карта.