Как помочь подростку в выборе профессии? Интервью с профориентологом Андреем Белоусовым

Главный результат современной профориентации - самореализация подростка. ФОТО: институт развития образования Кировской области

Андрей Белоусов - профориентолог, автор проекта «Профпримерка» и ведущий подкаста «Маршрут построен». Специалист поделился с читателями «Комсомолки» своим «рецептом» выбора профессии.

Чем отличается современная профориентация от классической?

Сейчас профориентация стала «экологичнее». В центре внимания теперь сам подросток, его желания, интересы и потребности.

И если раньше ключевыми в профориентации был поиск ответа на вопрос «Кем быть?», то сейчас на первый план выходят вопросы «Каким быть?», «Какие у меня могут быть профессиональные роли?»

В современной профориентации стало больше практикоориентированности: получать информацию о профессиях можно не только на экскурсиях на производства, но и на профессиональных пробах, с помощью интерактивных ресурсов.

Главный результат современной профориентации - самореализация подростка.

Как вы относитесь к тестам по профориентации?

Тестирование - одна из методик профориентации. Есть отличные традиционные тесты, например, «Профессиональная направленность по Климову» (в модификации Азбель), «Темперамент» (тест Айзенка), «Типы мышления и креативность» (по Брунеру) и «Интересы» (по Голланду). Все они находятся в свободном доступе

Среди современных методик хочу выделить тест Digital Human. Благодаря нему подросток увидит свою ведущую сферу деятельности, а также свои сильные и слабые стороны. Какие качества его будут двигать в профессии, а какие будут мешать, над чем нужно поработать?

Очень сложно выбрать профессию один раз и на всю жизнь. ФОТО: Андрей Белоусов

Однако профориентация не сводится только к тестированию: нужно использовать несколько методик и инструментов. Тест - молодец, но у него нет глаз. Это такой начальный плацдарм для изучения себя.

Почему подросткам сложно выбирать профессию?

Первая причина - незнание себя. Слабая способность к саморефлексии. А кто я? Какие мои сильные стороны? Что мне интересно? Вообще, за формулирование целей и стратегическое мышление отвечает лобная кора, которая формируется к 21 году. Получается, подросток даже физиологически не совсем готов к этому выбору. Он только учится понимать свое «Я».

Вторая проблема - отсутствие навыков для выбора профессии. Нужно развивать у подростка навык принятия выбора, поиска информации о профессиях и их изучения, критического мышления и способности действовать и пробовать.

Третья проблема в том, что у подростков очень мало профессий в головах. Когда на занятиях я прошу ребят назвать хотя бы 20 профессий, ступор происходит уже на 5-7-й профессии. В основном ребята называют профессии родителей и их окружения, а также популярные профессии.

Но в мире насчитывается, по разным меркам, от 40 до 70 тысяч профессий. Неужели нужно изучить их все?

Все изучать не нужно. Достаточно изучить профессии в своей ведущей профессиональной сфере - в сфере IT, образования, медицины и т.д. Именно в тех сферах, которые для вас наиболее предпочтительны.

Как это сделать? Изучить информацию обо всех сферах, отбросить лишнее («Точно не медицина!» и т.д.), и оставить 1-3 ведущие сферы. И далее подробно изучить профессии именно в них. Скорее всего, ваша профессия находится где-то там!

Очень сложно выбрать профессию 1 раз и на всю жизнь, хотя такие примеры есть. Но в современных реалиях этого и не нужно. На мой взгляд, главная задача этого возраста - попасть в нужный «коридор». Представьте себе огромное здание профессий, где вам нужно попасть на нужный этаж. На этом этаже может быть множество дверей с профессиями, но попав на нужный этаж, у вас есть больше шансов добиться успеха.

Как определить сильные стороны своего ребенка?

Существует множество разных методик, и сегодня я хочу поделиться с читателями одним упражнением, которое очень нравится и подросткам, и взрослым. Называется оно «Трафарет идеальной деятельности».

Суть в следующем: для начала нужно выписать 20-30 глаголов действий, которые тебе важно делать и нравится делать. Например, общаться, писать тексты, лечить, создавать красоту, анализировать и т.д. Затем нужно «сужать воронку»: из этих 20 выбираем топ-10 ключевых, а потом пять наиболее важных потребностей - то, что подросток хочет забрать в свою профессию.

Задача профориентолога - научить подростка делать выбор, с опорой на себя. ФОТО: Андрей Белоусов

И затем уже опираться на ключевые топ-5 глаголов - изучать профессии, где реализовывались бы эти ключевые потребности. Вот просто открывать сайты типа HH, Job, находить раздел «ключевые обязанности», и сверять. Конечно, все потребности в своей профессии реализовать, возможно, не получится, но даже если 60-70% из них будут отражены в профессиональной деятельности, значит, человек будет чувствовать самореализацию.

А что делать с оставшимися 15? Здесь можно получить массу идей для хобби, подработки, да и просто для того, чтобы реализовывать эту потребность хотя бы раз в год. Например, мне важно хотя бы раз в год сажать деревья - и я ищу эту возможность. Или благодаря этому упражнению я нашел новое хобби - создавать семейный журнал. Или, например, в школе я играл Деда Мороза, и мне это так понравилось, что теперь 31 декабря я надеваю костюм Деда Мороза и поздравляю пару семей с Новым годом.

Как попробовать профессию на практике?

Лучше, когда у вас появится какая-то конкретная гипотеза по профессии, например, дизайнер. И дальше вы начинаете искать профессионала в этой сфере, который готов пообщаться с вами и с подростком, уделить час своего времени. Такой разговор может сыграть большую роль в формировании профессионального выбора. И если вы думаете, что вы никому не нужны, что никто не согласится - это не так! Отзывчивых людей очень много! Я нашел уже более 40 профессионалов из самых разных сфер и из таких сложных профессий, как BI-аналитик, специалист по протезам, и все эти встречи прошли на бесплатной основе. Те, кто нашел себя, свое любимое дело - им важно и приятно поделиться своим «профессиональным огоньком».

Благодаря такой встрече подросток и родитель получат ту информацию, которую не найдут в интернете. Личная история эксперта, нюансы и «подводные» камни в профессии, возможности для карьеры - для кого-то после такой встречи такой эксперт может стать ориентиром в профессии.

По опыту, 10% после такой встречи корректируют свой выбор. И это нормально! Лучше «разочароваться» в профессии на раннем этапе, понять для себя принципиальные вещи, с которыми ты не готов смириться в профессии, чем это сожаление наступит позже.

Стоит ли ставить крест, если нет способностей?

Очень осторожно нужно работать с этой темой. Главное здесь - не навредить, так как на кону судьба человека.

Но можно выявить формулу: горящие глаза + долгая работа могут сотворить чудеса. То есть, имея сильный интерес к своей теме и уделив этому делу 10 000 часов, можно стать экспертом в этом. Вспомните Суворова? Хилый, болезненный мальчик, которому никто не предвещал карьеру военного. Только благодаря своему упорству и целеустремленности он смог стать тем, кем мы его знаем. Да, ему было сложнее и тяжелее, но он все равно пришел к своей цели.

Поэтому спросите себя: готов ли я отказаться от этой мечты, потому что у меня нет способностей и скорректировать свой выбор, или я как Суворов, ставлю себе цель и иду к ней

Какие стратегии в выборе профессии есть у родителей?

Первая стратегия - стратегия ухода. «Ты уже взрослый, давай сам».

Профориентация не сводится только к тестированию: нужно использовать несколько методик и инструментов. ФОТО: Андрей Белоусов

Вторая - стратегия навязанного выбора. «Я уже пожил, я знаю»., конечно, можете сломать ребенку жизнь, но ради чего? В этом случае важно показать родителям, чем реально занимается специалист. Например, недавно видел ситуацию, когда подросток - настоящий автомеханик, рукастый и очень грамотный. Но из-за убеждения родителей его отправили учиться на юриста, к чему он вообще не имел ни интереса, ни предрасположенностей. Очень жаль этого парня, ведь в 25, 30, 40 лет он все равно придет к вопросу «А чего я на самом деле хочу?».

Наконец, третья стратегия - поддерживающая. Идти за ребенком. Дать ему возможность попробовать. Помогать и поддержать его в профессиональном выборе. Ходить на дни открытых дверей. Изучать вместе информацию о профессиях. Обратиться к профориентологу.

Какие вы можете дать пожелания родителям?

Родителям очень непросто, ведь большинство просто не знает, как помочь подростку, как его поддержать, по какой вообще методике работать.

Я предлагаю идти по «методике пяти шагов осознанного выбора профессии».

Первый шаг - остановись. Здесь нужно заглянуть вглубь себя, проанализировать, изучить свои склонности, интересы.

Второй шаг - исследуй, когда подросток выбрал ведущую сферу деятельности и начинает изучать, какие профессии в ней есть.

Третий - выбери, то есть нужно сравнить несколько профессий по разным параметрам, изучить плюсы и минусы, риски, нюансы, особенности и прийти к какой-то гипотезе, которую нужно проверить на практике.

Четвертый - попробуй. Например, девочка может стать радиоведущей, прийти на радио (сейчас многие организации идут навстречу и устраивают у себя такие экскурсии), увидеть изнутри жизнь и даже попробовать записать прогноз погоды. Такой реальный опыт, возможность «пощупать» профессию даст ребенку понимание, «зажигается» ли у него внутри лампочка или нет.

Пятый шаг - поделись. Поделиться своим выбором с родителем, обсудить план развития, выбор учебных предметов. Только на этом шаге мы можем выбирать вуз, в то время как многие начинают профориентацию именно с этого. Но выбор вуза - это верхушка айсберга, до этого нужно проделать глубинную работу по изучению себя.

Стоит ли сейчас обращаться к специалистам по профориентации?

Профориентация - это форма заботы о ребенке. Родители могут многое не знать. Главное - обратиться к квалифицированному специалисту. Задача профориентолога - научить подростка делать выбор, с опорой на себя. Это навык пригодится не только на время школы, но и во взрослой жизни.