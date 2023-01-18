Кировская «Родина» второй раз в сезоне не проиграла

Следующий матч кировчане проведут 28 января на домашнем льду против уфимского «Кировца». ФОТО: скриншот с видео

Очередной матч Чемпионата страны по хоккею с мячом «Родина» провела в Первоуральске против местного «Уральского трубника». Напомним: в матче первого круга кировчане уступили на домашнем льду со счетом 3:5. А вот матч в гостях получился успешнее.

Матч начался с атак «Уральского трубника», на которые «Родина» изредка огрызалась. Достаточно сказать, что только за первые 10 минут матча хозяева трижды получали право на угловой, но довести розыгрыши до логического конца не смогли. А затем острое желание забить в ворота аутсайдера Чемпионата подвело хозяев поля, они стали нарушать правила. Когда на скамейке штрафников отдыхали один хоккеист «Родины» и сразу три хоккеиста «Уральского трубника», кировчане получили реальнейший шанс выйти вперед: хозяева поля сбили выскакивавшего на ворота Никиту Меньшикова и судья назначил 12-метровый удар. Пробивать его вызвался капитан кировского клуба Евгений Леухин. Но вратарь «Трубника» Топоров в шикарном шпагате удар сумел отбить удар Леухина, для которого это второй нереализованный пенальти в сезоне. Но вскоре «родина» все-таки сумела счет открыть: на 30-й минуте после паса Олега Пивоварова Данил Белокреницкий сумел приблизиться к воротом. Он не стал бить, а точно бросил в правый угол.

А на 45-й минуте 12-метровый судья назначил уже в ворота «Родины»: у своих ворот Максим Шилин сбил Петра Цыганенко, который еще в прошлом сезоне играл за «Родину», а в этом матче был, пожалуй, самым заметным в составе «Уральского трубника». К счастью, Максим Шакиров сумел отбить удар. Таймер к этому времени уже отсчитал 46 минут матча, все ждали свистка на перерыв. Но судья решил дать пробить первоуральцам угловой и Цыганенко сумел распечатать ворота своей бывшей команды.

На 58-й минуте хозяева поля еще раз удачно разыграли угловой и вышли вперед. А вот на 75-й минуте после очередного углового первоуральцев кировчане мяч перехватили, Дмитрий Кураев отдал точный пас на Олега Пивоварова, который здорово на скорости ушел от защитника, срезал угол, вошел в радиус и сумел переиграть вратаря. 2:2.

Концовка матча прошла в атаках хозяев поля, но «Родина» сумела отбиться. Как всегда, надежен был на последнем рубеже Максим Шакиров.

Есть ничья! «Родина» сумела завоевать второе очко в Чемпионате России.

«Хорошая равная игра, результат закономерен, - сказал на пресс-конференции главный тренер кировского клуба Игорь Коноплев. – Сейчас у нас серия домашних матчей, готовимся к ней. Так что эта ничья очень важна для нас в плане психологии, чтобы ребята поверили в себя. А за сегодняшний поединок всем ставлю четверки».

Следующий матч кировчане проведут 28 января на домашнем льду против уфимского «Кировца».

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» (Первоуральск) «РОДИНА» (Киров) — 2:2 (1:1)

Статистика матча. Штрафное время: 40 — 90 1к. Угловые: 13 — 6. Свободные удары: 0 — 0. 12-метровые: 1 — 1. Вне игры: 2 — 1. Тайм-ауты: 0 — 0.