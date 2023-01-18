«Мне есть ради чего жить»: кировские врачи спасли беременную женщину с онкозаболеванием

Благодаря оперативным действиям врачей удалось сохранить жизнь и женщине, и ребенку. Фото: medkirov.ru

Кировские врачи спасли женщину, которой во время беременности диагностировали рак. Подробности истории рассказали в областном Минздраве.

Елена Иванова (имя и фамилия изменены - Ред.) - 34-летняя кировчанка, воспитывающая трех детей. Старшей дочери - восемь лет, младшему сыну - всего семь месяцев. Последнего могло и не быть, однако он появился на свет - благодаря врачам, спасшим и его жизнь, и матери.

Онкозаболевание у Елены выявили на 27-ой неделе беременности. Все протекало гладко, однако в какой-то момент возникла кишечная непроходимость, и женщину экстренно прооперировали в Больнице скорой медицинской помощи (БСМП). Тогда-то врачи и обнаружили опухоль кишечника. Исследование показало - злокачественная.

- В моей ситуации вопрос о лечении решался коллегиально. Нужно было или родоразрешать меня, или проводить химиотерапию прямо во время беременности. Если бы мне сделали кесарево сечение, то неизвестно, что бы было с моим ребенком. Как мне сказали, в мировой практике сейчас разрешено и безопасно проводить некоторые виды химиотерапии во время беременности. Так мы и поступили. И я очень благодарна врачам, что они сохранили жизнь не только мне, но и моему ребенку, - рассказала Елена.

Помимо операции, требовалось еще и подобрать верное лечение, чтобы и мама, и малыш выжили и остались здоровы. Для этого специалисты БСМП советовались с Центром онкологии. В результате благодаря мастерству и быстрым решениям врачей жизнь ребенка осталась вне угрозы. Пациентке же назначили химиотерапию после консультаций с ведущим федеральным центром. Перед самыми родами сделали перерыв в лечении, и в итоге мальчик появился на свет без всяких осложнений.

- Все прошло хорошо! Сегодня моему сыну уже семь месяцев, мы прошли несколько скринингов (обследований на заболевания - Ред.), и все они показали, что никаких отклонений по здоровью у малыша нет. Сейчас я продолжаю свое лечение, как показывают обследования - есть положительная динамика. Я верю в лучшее, мне есть ради чего жить, - говорит кировчанка.

Елена крайне благодарна врачам за помощь и трепетное отношение к ситуации. По ее словам, доктора не только лечили ее, но и оказывали моральную поддержку.

В областном Минздраве подчеркивают: эта история - свидетельство того, что нет ничего невозможного. Благодаря достижениям медицины химиотерапию можно проводить даже беременным, не навредив малышу, и помогая матери бороться с онкологией.