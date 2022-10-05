КСП: аэропорт «Победилово» работает с убытками

Основной вид деятельности ежегодно приносил убытки от в 2019-2021 годах от 86 до 132 млн рублей. Фото: Архив «КП»

Контрольно-счетная палата проверила, как в 2019-2021 гг. и в прошедшем периоде текущего года АО «Аэропорт Победилово» использовало субсидии, поступавшие из регионального бюджета и насколько своевременно и в полном объеме перечисляло в бюджет Кировской области доходы в виде дивидендов по акциям компании, находящимся в государственной собственности. Результаты проверки ведомство опубликовало на своем сайте.

Так, в 2019-2022 годах акционерное общество получило из бюджета области субсидии на сумму 467 млн рублей. Эти деньги предназначались на возмещение затрат за наземное обслуживание воздушных судов. 72% этих средств пошли на выплату зарплаты и 11,7% - на возврат и уплату процентов по кредитам и займам. При этом в аэропорту обслуживали от 209 до 337 тысяч пассажиров и от 1202 до 1692 взлетно-посадочных операций в год. Но плановые показатели по аэропортовой деятельности не выполнялись.

Компания получила 11,61 млн рублей чистой прибыли в 2019 году и 36,1 млн рублей - в 2021-м. Но дивиденды в региональный бюджет не перечислила. Выяснилось также, что положительный финансовый результат работы обеспечили как раз субсидии из областного бюджета. А по факту основной вид деятельности ежегодно приносил убытки от в 2019-2021 годах от 86 до 132 млн рублей.

Аудиторы выявили, что такие финансовые результаты сложились из-за нескольких факторов:

- недостатка собственных средств;

- неэффективного использования и содержания непригодного к использованию имущества;

- превышения фактической себестоимости по отдельным тарифам и сборам по аэропортовой деятельности;

- «пакетных соглашений» на обслуживание воздушных судов, заключаемых с некоторыми авиаперевозчиками по сниженным расценкам. Хотя такие соглашения обеспечивают более 80% пассажиропотока.

В качестве потенциальных источников экономии и доходов КСП указала на:

- увеличение объема закупок с использованием конкурентных процедур;

- повышение эффективности использования имущества.

Сейчас аэропорт «Победилово» заключил контракт с АО «Новая авиация» на сумму 1,2 млн рублей на разработку архитектурной концепции нового аэровокзала. Средства выделили из бюджета региона.

При этом в КСП отметили, что у акционерного общества нет долгосрочной инвестиционной программы. И рекомендовали правительству области оценить практичность финансово-экономической деятельности АО «Аэропорт Победилово» и необходимость участия регионального бюджета в ее финансировании.

Отчет об итогах аудита и свои предложения Контрольно-счетной палата направила главе региона, в ОЗС, Минтранс и министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

КСП контролирует устранение нарушений и воплощение в жизнь своих предложений.