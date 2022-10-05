Учитель, краевед, писатель: Алла Плотникова воспевает в своих книгах вятскую землю

Алла Плотникова пишет книги об истории родного края, о людях, которые его прославляют. И о любви… Фото предоставлено героиней публикации.

Алла Плотникова из поселка Песковка Омутнинского района работает учителем русского языка и литературы более 35 лет. Но она еще и настоящий кладезь знаний по истории родного края. И стремится поделиться всем, что знает, с окружающими. За три последних года в свет вышли четыре книги, написанные этой женщиной.

Алла Евгеньевна - опытный специалист-филолог, в совершенстве знающий свой предмет. Высокого уровня профессионализма ей удалось достичь благодаря целеустремленности и преданности своему делу, а также бесконечной любви к чтению. Это занятие для нее, что бальзам для души, она не может обойтись без книг ни дня. На протяжении всей жизни, сколько себя помнит, она всегда что-то читала.

ПОДАРОК ОТ «ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ»

Алла - коренная жительница Песковки, училась в местной школе. Но после окончания Пермского геологоразведочного техникума по распределению попала в Тюмень. Там выучилась на филолога, окончив университет. Потом была работа педагога и увлечение краеведением.

- С самого раннего детства я видела людей с пером в руках: это были мои родители. Отец в качестве внештатного корреспондента писал заметки в районные газеты о деятельности своего колхоза, а мама постоянно сочиняла стихотворные сказки, лирические миниатюры. С этого и началось мое вхождение в литературный мир, - рассказывает о себе женщина.

Еще учась в школе, Алла пыталась сотрудничать с детскими изданиями «Костер», «Пионер», «Пионерская правда». Участвовала в конкурсах, организуемых редакциями для детей. Однажды даже получила в подарок книгу от «Пионерской правды». Тогда это были непередаваемые эмоции.

Желание творить вылилось в написание любовной повести «Беспокойство». В произведении чуть больше ста страниц, но на него ушло немало сил и времени. Первый вариант рукописи появился еще в 1977 году. А опубликована повесть только в 2020-м. Этому событию предшествовало участие в писательском марафоне «Искусство короткой прозы», проходившем с августа по ноябрь 2019 года. Эти дистанционные курсы были организованы Эльвирой Барякиной, из под пера которой вышло 15 книг. Там Алла постигала теорию и практику писательского мастерства. И написала четыре рассказа. Они дали толчок к созданию повести, опубликованной под псевдонимом.

«Беспокойство» - книга о любви и творчестве, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Она заставляет задуматься, что же более ценно в человеке: его внешняя оболочка, интеллектуальное совершенство или нравственные качества. Пейзажные зарисовки делают язык произведения более выразительным, помогая передать смятение в душе героини.

ЭХО ВОЙНЫ НЕ УТИХНЕТ НИКОГДА

А в 2021 году очерк Аллы Плотниковой «Пять фронтовых писем» вошел в сборник «Герои великой Победы», где собраны рассказы 149 авторов со всей России. Песковчанка стала единственной представительницей Кировской области, которая приняла участие в литературном конкурсе. Как итог - диплом финалиста. Алла также участвовала и в районных состязаниях. Она победила в открытом литературном конкурсе «Я помню! Я горжусь». И получила диплом за эссе о родственнике в краеведческом конкурсе «День Победы в моей семье».

Надо сказать, что в роду Плотниковых 19 героев, которые отдали свои силы, здоровье и даже жизни в борьбе с немецко-фашисткими захватчиками. Чтобы не исчезла с лица земли малая родина, чтобы род продолжался. И сейчас автор пишет очерки о родных местах и людях, прославляющих этот край.

Все книги песковчанки представлены в библиотеке им. Герцена. Фото предоставлено героиней публикации.

В сентябре 2022 года книга Аллы Плотниковой «Весенние ласточки, или Эхо о солдате», написанная в соавторстве со Стасом Серовым, была представлена в числе новинок на Международной московской книжной ярмарке. Землякам, жителям Песковки автор презентовала книгу в июне, во время празднования 250-летнего юбилея поселка.

Повесть «Весенние ласточки, или Эхо о солдате» отправляет читателя в 70-е годы XX века. Для тех, кто помнит, чтит подвиг народа, эхо войны не утихнет никогда. Оно будет звучать, пока не будет найден последний пропавший без вести солдат, пока живы потомки, хранящие в своем сердце память.

Главные героини повести юные школьницы Марина и Катя. Они, как и все подростки в их возрасте, взрослеют, переживают первую любовь и первое разочарование. Ищут свой жизненный путь, но при этом ни на минуту не забывают о благородной цели - увековечить подвиг простого солдата. Именно они, простые деревенские девчонки, делом доказали цену великих слов - «Никто не забыт, ничто не забыто». В этой книге авторы смогли соединить боль войны с радостями мирной жизни.

РАССКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ О СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Книга «Песковка. Краеведческая копилка» - финалист конкурсной премии за доброту в искусстве «На благо мира». Материал для нее Алла Евгеньевна собирала 18 лет. В декабре 2020 года она получила письмо от организаторов этого конкурса с предложением поучаствовать. Подала заявку, и очерки были приняты в номинацию «Познавательная литература».

- Быть краеведом - это значит гордиться своим краем, земляками. Иметь непреодолимое, распирающее грудь желание рассказать всему миру о своей земле, о том, какая она красивая и щедрая. Настоящий краевед стремится вовлечь как можно больше людей в освоение культурного прошлого своей местности, - рассказывает Алла. - Конечно, мы всячески способствовали тому, чтоб книгу заметили потенциальные читатели. И это удалось. Песковчане активно помогали голосовать. Книга дошла до финала. Это ли не радость, это ли не удача?

И вот 4 декабря 2021 года автор получила диплом финалиста конкурса. Теперь о поселке Песковка знают и в Москве.

Книга «Основатель деревни: история рода» также написана в соавторстве со Стасом Серовым и опубликована в текущем году. Это документальное повествование проиллюстрировано фотографиями, схемами и посвящено исследованию родословной. И первому поселенцу деревни, основателю рода Плотниковых, которому благодарные потомки поставили памятник. Действие книги охватывает период с 1792 года до восьмидесятых годов XX века.

Алла Евгеньевна продолжает участвовать во многих литературных конкурсах, ведет свой блог и youtube-канал. А ее книги можно купить в онлайн магазинах. Все четыре произведения есть в библиотеке им. А.И. Герцена. Сейчас она собирает материал о событиях в Омутнинском районе столетней давности - с 1918 по 1922 годы. Работа подходит к концу, осталось воплотить задуманное в новом произведении.