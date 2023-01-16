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Спорт16 января 2023 10:00

Кировская «Родина» разгромно проиграла в Красноярске

Хозяева сумели забить 13 голов, пропустив всего два
Владимир НИКОЛАЕНКО
Владимир НИКОЛАЕНКО
Кировчане сумели на 13 пропущенных ответить лишь двумя забитыми голами.

Кировчане сумели на 13 пропущенных ответить лишь двумя забитыми голами.

Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Разгромным поражением завершился для кировской «Родины» выездной матч против красноярского «Енисея». Один из самых титулованных российских клубов по хоккею с мячом оказался безжалостным к худшей команде Чемпионата, забив 13 голов. 6 из них влетели в ворота Максима Шакирова в первом тайме. Кировчане катастрофически не успевали за скоростными красноярцами и вынуждены были фолить. 60 минут штрафного времени уже в первом тайме – это, конечно катастрофа. В результате четыре гола из шести были забиты тогда, когда у «Родины» было на одного, двух и даже трех игроков меньше на поле.

Не позавидуешь кировскому вратарю: Шакиров, как почти во всех матчах, был лучшим на поле, сумел взять 12-метровый штрафной удар от легендарного Сергея Ломанова, но «благодаря» ужасной игре защитников вновь и вновь вынимал мяч из сетки.

Видимо решив, что надеяться не на что (хотя это было понятно и до начала поединка), после перерыва Максим сел на скамейку запасных, а на поле вышел Егор Перминов. Сыграл он ненамного хуже Шакирова, пропустив на один гол больше.

Кировчане сумели на 13 пропущенных ответить лишь двумя забитыми голами: отличились Илья Деревцов в первом тайме (от сделал счет 1:1) и Данил Белокреницкий (счет стал 8:2).

К окончанию матча на табло горели цифры 13:2 в пользу красноярцев.

Ужасную игру главный тренер «Родины» Игорь Коноплев на пресс-конференции попытался оправдать тем, что на неделе переболела простудой едва ли не половина команды. Но к различным оправданиям болельщики уже, к сожалению, привыкли.

Трудно не согласиться с мнением многих кировских болельщиков: это самый слабый состав за всю историю команды. Парни играют как много, бьются, к ним вопросов нет. Вопросы есть к тем, кто комплектовал такую команду: к руководителям «Родины» и областной федерации хоккея с мячом…

Следующий матч кировчане проведут уже в среду: в Первоуральске сыграют против «Уральского трубника».

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — «РОДИНА» (Киров) — 13:2 (6:1)

Статистика матча. Штрафное время: 0 — 70. Угловые: 14 — 5. Свободные удары: 6 — 3. 12-метровые: 2 — 0. Вне игры: 4 — 0. Тайм-ауты: 0 — 0.