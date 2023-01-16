Кировская «Родина» разгромно проиграла в Красноярске

Кировчане сумели на 13 пропущенных ответить лишь двумя забитыми голами. Фото: Владимир НИКОЛАЕНКО

Разгромным поражением завершился для кировской «Родины» выездной матч против красноярского «Енисея». Один из самых титулованных российских клубов по хоккею с мячом оказался безжалостным к худшей команде Чемпионата, забив 13 голов. 6 из них влетели в ворота Максима Шакирова в первом тайме. Кировчане катастрофически не успевали за скоростными красноярцами и вынуждены были фолить. 60 минут штрафного времени уже в первом тайме – это, конечно катастрофа. В результате четыре гола из шести были забиты тогда, когда у «Родины» было на одного, двух и даже трех игроков меньше на поле.

Не позавидуешь кировскому вратарю: Шакиров, как почти во всех матчах, был лучшим на поле, сумел взять 12-метровый штрафной удар от легендарного Сергея Ломанова, но «благодаря» ужасной игре защитников вновь и вновь вынимал мяч из сетки.

Видимо решив, что надеяться не на что (хотя это было понятно и до начала поединка), после перерыва Максим сел на скамейку запасных, а на поле вышел Егор Перминов. Сыграл он ненамного хуже Шакирова, пропустив на один гол больше.

Кировчане сумели на 13 пропущенных ответить лишь двумя забитыми голами: отличились Илья Деревцов в первом тайме (от сделал счет 1:1) и Данил Белокреницкий (счет стал 8:2).

К окончанию матча на табло горели цифры 13:2 в пользу красноярцев.

Ужасную игру главный тренер «Родины» Игорь Коноплев на пресс-конференции попытался оправдать тем, что на неделе переболела простудой едва ли не половина команды. Но к различным оправданиям болельщики уже, к сожалению, привыкли.

Трудно не согласиться с мнением многих кировских болельщиков: это самый слабый состав за всю историю команды. Парни играют как много, бьются, к ним вопросов нет. Вопросы есть к тем, кто комплектовал такую команду: к руководителям «Родины» и областной федерации хоккея с мячом…

Следующий матч кировчане проведут уже в среду: в Первоуральске сыграют против «Уральского трубника».

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск) — «РОДИНА» (Киров) — 13:2 (6:1)

Статистика матча. Штрафное время: 0 — 70. Угловые: 14 — 5. Свободные удары: 6 — 3. 12-метровые: 2 — 0. Вне игры: 4 — 0. Тайм-ауты: 0 — 0.