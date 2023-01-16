Прогноз погоды в Кирове с 16 по 20 января: потепление до -2 градусов в конце недели

В конце рабочей недели кировчан ждет потепление. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кировчан ждет потепление в конце рабочей недели. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 16 по 20 января в Кирове.

Понедельник, 16 января

День будет облачным, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -10...-11 градусов. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 8-9 м/с. Атмосферное давление будет держаться в пределах 754-755 мм ртутного столба.

Вторник, 17 января

Утром термометры покажут отметку в -14 градусов. К ночи потеплеет до -10 градусов. День будет пасмурным, однако осадков не предвидится. Порывы ветра составят 7 м/с максимум. Атмосферное давление останется таким же, как и накануне - 754-755 мм ртутного столба.

Среда, 18 января

На улице потеплеет до -7 градусов. Погода вновь будет пасмурной, без осадков. Ветер слегка усилится: возможны порывы до 8 м/с. Атмосферное давление поднимется до 756-757 мм ртутного столба.

Четверг, 19 января

День будет солнечным, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит -9...-10 градусов, к вечеру - до -7. Синоптики предупреждают об усилении ветра: ближе к ночи порывы могут составить до 10 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и в течение дня опустится с 757 до 754 мм ртутного столба.

Пятница, 20 января

В ночь с четверга на пятницу ожидается снег и сильный ветер. В течение всего дня осадков не прогнозируется, но с 21 часа возможен снег с дождем. Температура воздуха поднимется до -2 градусов. Возможны порывы ветра от 0 до 7 м/с. Атмосферное давление составит 756-757 мм ртутного столба.