Первый командир кировского ОМОН Владимир Титов: «Родина сказала: «Надо!»

Владимир Кузьмич и сегодня в строю - активно помогает коллегам проводить мероприятия с молодежью. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии Кировской области

В России 3 октября 1988 года считается днем образования отрядов мобильных особого назначения (ОМОН). В преддверии праздника корреспондент «КП»-Киров» встретился с первым командиром кировского ОМОН, а ныне председателем совета ветеранов отряда подполковником милиции в отставке Владимиром Титовым. Мы поговорили с ним о том, как все начиналось.

Владимир Кузьмич Титов - личность практически легендарная. Он стоял у истоков создания отряда мобильного особого назначения в Кирове. Именно на него возложили задачу - наладить жизнь в только что образованном подразделении и обеспечить его всем необходимым.

Сейчас Владимир Кузьмич ведет активную общественную работу: участвует в жизни отряда как наставник, возглавляет Совет кировских ветеранов ОМОН. Он помогает проводить для молодежи мероприятия военно-патриотической тематики, никогда никому не отказывает в помощи и совете. При его непосредственном активном участии и содействии был открыт на территории базы ОМОН Росгвардии мемориал в память о двух сотрудниках отряда, погибших при исполнении служебного долга.

Таким подполковник Владимир Титов был в то время, когда возглавлял кировский ОМОН. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии Кировской области

Готовясь к интервью, мы выяснили, что у Владимира Кузьмича есть разряды по 12 видам спорта, среди которых хоккей с мячом, плавание, большой и настольный теннис, футбол. Наш первый вопрос - об этом.

- Владимир Кузьмич, когда спорт пришел в вашу жизнь?

- В 10 лет я записался в секцию футбола, затем параллельно начал заниматься хоккеем с мячом. Потом был факультет физической культуры и спорта кировского педуниверситета. После окончания учебы я работал в обкоме комсомола - возглавлял отдел спортивной и оборонно-массовой работы. Но и активно заниматься спортом не переставал. По каким-то видам я получил разряды до армии, по каким-то после.

- А как вы пришли на службу в милицию? Почему решили надеть погоны?

- В милиции создавались политотделы и меня пригласили туда работать. Я понял, что мои знания и опыт, полученные на предыдущем месте, будут востребованы. Как говорится, Родина сказала: «Надо!». Каждый гражданин, патриот на это может и должен ответить только одно: «Есть!». Точно так же я ответил, когда 1 мая 1993 года начальник УВД Кировской области своим приказом создал новое подразделение - отряд милиции особого назначения - и мне предложили его возглавить.

- Какие задачи стояли перед вновь созданным подразделением? Кто стал его костяком?

- В ОМОН перевели сотрудников роты специального назначения батальона ППС. Кроме несения патрульно-постовой службы и работы по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, сотрудникам ОМОН на том этапе добавлялись задачи по оказанию силовой поддержки другим структурным подразделениям УВД. Предполагалось и несение службы в других регионах Российской Федерации.

- Что было самым сложным на этапе формирования отряда?

- Сложностей было, как говорится, вагон и маленькая тележка. Одной из главных задач было создание собственной материально-технической базы, получение помещения. В свое время для того, чтобы решить некоторые вопросы, пришлось пробиваться на прием к заместителям и даже министрам профильных федеральных министерств. Приезжали на службу к семи утра - и до поздней ночи.

И мне приятно видеть, что все это было не зря. За прошедшие годы сотрудники ОМОН внесли значительный вклад в дело борьбы с преступностью на территории Кировской области. Отряд доказал свою нужность и боеспособность. Личный состав отряда привлекают для оказания силовой поддержки оперативных мероприятий, задействуют при обеспечении общественного порядка в ходе массовых торржеств или акций. Группа бойцов отряда, сменяя друг друга, постоянно несет службу за пределами региона.

Сегодня ОМОН «Вятич» Росгвардии - дружный коллектив профессионалов, способных под руководством своего командира в полном объеме решать поставленные перед подразделением задачи.

При его активном участии и содействии Владимира Титова был открыт мемориал в память о двух сотрудниках отряда, погибших при исполнении служебного долга. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии Кировской области

- Традиционный вопрос: какие награды имеете?

- Для меня самая большая и ценная награда - это уважение сотрудников и ветеранов отряда. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить их с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, энергии, любви и взаимопонимания в семье, и, конечно же, мира над головой.