Кировчане собрали 35 миллионов рублей на обеспечение мобилизованных жителей региона необходимыми вещами

В ближайшее время для мобилизованных отправят первую партию вещей и товаров. Фото: kirovreg.ru

Жители области собирают деньги и гуманитарную помощь мобилизованным кировчанам. Об этом на еженедельной планерке сообщил губернатор Александр Соколов.

Фонд «За Вятку» собирает средства на приобретение всех необходимых вещей сверх норматива. На данный момент собрано уже 35 миллионов рублей.

- Жители региона, предприниматели откликаются очень активно. Большое спасибо всем, кто пополняет этот фонд, - сказал Александр Соколов. - Это достаточно большие средства, их хватит на все, что нужно нашим ребятам. У них будет все лучшее.

Работа с фондом идет ежедневно. В ближайшее время состоится отгрузка первой партии вещей и товаров для мобилизованных кировчан. Гуманитарная помощь отправится в Вольск несколькими машинами.

Обратим внимание, что кировчане также могут передать посылки мобилизованным. Их будут принимать в пунктах приема фонда «За Вятку» по 5 октября включительно. Все вещи передадут адресно каждому военнослужащему.

Александр Соколов также заметил, что на данный момент в расположение формируемого в Саратовской области полка прибыли 2,5 тысячи призванных жителей региона.

- Благодарю всех ребят, которые пошли служить Родине, - подчеркнул глава региона. - Мы всегда на связи с командиром полка. Наши ребята обеспечены всем необходимым. Им выдано новое обмундирование. Заместитель министра обороны России лично заверил меня, что в ближайшее время для мобилизованных кировчан поступят новые бронежилеты и каски, вся необходимая защита. На этой неделе я сам побываю в воинской части.

Губернатор также напомнил о работе горячей линии для семей мобилизованных. Родные и близкие призванных кировчан могут обратиться за консультацией и с просьбами по телефону: 122 (добавочный 2). Горячая линия работает без выходных с 08.00 до 20.00.