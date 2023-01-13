«У меня дома даже кот - волонтер»: зооактивистка рассказала о работе с бездомными животными

Волонтер поделилась опытом помощи бездомным животным и историями из жизни. ФОТО: Татьяна Сенина

«За 11 лет через мой дом прошли около 100 кошек. Не могу оставить в беде животное», - рассказывает Екатерина Глубоковских, зооволонтер и работник организации «Дари Добро».

Екатерине 36 лет, живет в Кирове. Большую часть своего времени она тратит на помощь животным: работает ассистентом ветеринара в клинике, а в остальное время помогает братьям нашим меньшим, оказавшимся на улице.

Активиста поделилась с «Комсомолкой» своим опытом добровольческой работы и рассказала, как она стала таким увлеченным волонтером.

- Давно ли вы занимаетесь зооволонтерством?

- 11 лет. Вот сколько существует наша группа «Дари Добро», столько и я в этом деле.

Когда все только начиналось, никакой налаженной работы не было. Приходилось все процессы выстраивать почти с нуля.

А началось все с печальной истории: в кировских гаражах кто-то расстрелял собаку с щенками. Все СМИ об этом кошмаре трубили.

Тогда и нашлись неравнодушные девочки-студентки. Они стали писать и как-то выходить на тех, кто мог чем-то помочь. Я откликнулась: сказала, что могу организовать вскрытие и установить причину смерти. И после, когда они создали в сети группу «Дари Добро», втянулась.

Екатерина работает ассистентом ветеринара, а в свободное от работы время помогает бездомным животным. ФОТО: Екатерина Глубоковских

Правда, сейчас я больше «по кошкам». Уже давно начала брать животных на передержку, потом стала подбирать сама, лечить. Кого-то себе оставляла.

- Помните свое первое спасенное животное?

- Да, прекрасно помню. Это просто удивительная история!

Я очень долго не могла забеременеть. И как-то в деревне ко мне подошла избитая маленькая девочка-котенок с выколотыми глазами. Мы ее забрали к себе, и через две недели у меня был положительный тест. После этого стали считать эту кошку своим ангелом-хранителем. Шесть лет она у нас прожила.

На самом деле, я помню почти всех «своих». Точную статистику я, конечно, не вела, но кошек 100 было точно. Кто-то просто задерживался надолго, а других почти сразу удавалось пристроить.

- Чем конкретно вы занимаетесь в качестве волонтера?

- В основном беру кошек на временную передержку. Могу сама кого-то на улице подобрать, могу у других волонтеров взять. Таких животных, нуждающихся в помощи, к сожалению, очень много.

Причем такая домашняя передержка - очень важный этап. Это время, когда животное с улицы приходит в квартиру и учится жить в семье. Во время передержки кошка привыкает есть определенную пищу, ходить в лоток, нормально существовать рядом с людьми.

А волонтеры в это время всячески животное «пиарят»: выкладывают посты на «Авито», в нашей группе, еще где-то. После люди приходят, мы проводим собеседование. Если все хорошо — животное получает новый дом и счастливую кошачью жизнь.

- Какие требования предъявляются к человеку, который хочет забрать животное?

- В первую очередь, важно жилье. То есть, живет ли потенциальный хозяин в съемной квартире или в собственной. В арендованное жилье стараемся не отдавать.

Также важно согласие всех домашних. К примеру, бывают ситуации, когда ребенок хочет кошку, а папа или мама против. Тогда говорим, чтобы сначала договаривались между собой, чтобы потом животное на улице не оказалось.

Еще уточняем в каких условиях окажется питомец: чем будут кормить, как ухаживать, как относятся к стерилизации и кастрации. Нестерилизованных кошек тоже редко отдаем. Или следим, чтобы новые хозяева сделали это сами.

Также редко отдаем в деревни, чтобы кошки не гуляли там по улицам сами по себе.

И в целом важно, чтобы люди понимали, что животное — это не игрушка. Запросы «подарок папе, маме или детям» стараемся отметать.

- А как семья относится к «котовороту» в доме?

- Дети поддерживают. Дочь вот уже сама приносила в дом кошку. Увидела ее на улице, водой облитую. Ну, видимо гены свое взяли: не смогла оставить котенка в беде. Принесла домой.

Дети поддерживают стремление Екатерины помогать братьям нашим меньшим. А вот муж против. ФОТО: Екатерина Глубоковских

А вот муж против. Каждое новое животное - это прямо битва. Но у нас дома установлен лимит - три кошки, включая наших. Конечно, он не соблюдается.

Был случай, когда я хотела забрать на передержку одного котенка, а другие люди отказались, и пришлось четырех забрать. Муж приходит домой, а малыши из-за холодильника колонной выходят: раз - два - три — четыре.

У меня даже кот иногда волонтерит - новых котят выкармливает.

- Много ли времени уходит на волонтерство?

- У всех по-разному. У меня не очень много. Я в основном только на передержку беру и в соцсетях пиарю. Бывает еще, что в школы хожу: в классах детям рассказываю про «Дари Добро» и про то, чем мы занимаемся.

А есть люди, которые 100% своего времени на это тратят.

Волонтерство ведь многогранно. Кто-то помогает деньгами, другие - физически. Есть люди, которым проще деньги скинуть, а есть те, кто приезжает и делает что-то: выгуливает животных, дорожки чистит, прибирается. В приютах любая помощь ценна.

- А много в Кирове приютов?

- Официальных приютов нет. Есть домашние передержки, но для простоты мы их называем приютами. По собакам ситуация получше: есть Сошени, Осинцы, где отлов и больничный самый крупный. Сейчас еще в Радужном строят.

С кошками все сложнее. Есть три неофициальные передержки. Туда помещают кошечек, оставшихся на улице. Есть домашние отказники, и их много. Вот, женщина одна в Кирове умерла, так после нее 20 кошек остались... И таких историй масса. Кого-то просто сразу пристроить получается, другие на передержке годами живут.

Схема такая: поймали, обязательно простерилизовали, подлечили если нужно, и на передержку.

- Дорого ли обходится волонтерство?

- Тоже у всех по-разному. Я достаточно много денег трачу, содержание животного обходится недешево. Средства нужны и на корма, и на услуги ветеринара.

К счастью, есть добрые люди, которые помогают. На самом деле, вот пришла людям зарплата, и почти каждая семья может себе позволить отдать рублей 500 на помощь животным. Сумма не такая большая, но помочь может сильно.

- Сталкивались ли вы с мошенниками?

- Конечно, их достаточно. Люди просто ищут какие-то фотографии замученных животных, выставляют их в интернете с реквизитами карты. А потом просто пропадают.

Бывали случаи, когда в таких объявлениях на «Дари Добро» ссылались. Про нас многие знают, поэтому доверяют информации.

Да, мы тоже средства через сеть собираем. Но у нас все прозрачно — деньги собрали, потратили, потом обязательно отчитались.

- А как вы делаете сборы?

- В большинстве своем люди просто переводят. Могут давать деньги на лечение или устройство конкретного животного, а могут просто так, на общие нужды.

Раз в год я делаю сборы на свою карту. Покупаем консервы для бездомных кошек. Деньги присылают отовсюду — из Москвы, даже из Хабаровска. А я этих людей не знаю. Вот, в последний раз собрали 30 тысяч. Все потратили на консервы и разослали по приютам.

Фестиваль «Рок в защиту животных» провели уже пятый раз. ФОТО: Татьяна Сенина

Еще проводим мероприятия. Уже в пятый раз в 2022 году провели фестиваль «Рок в защиту животных». Там собрали примерно 75 тысяч, которые пошли на помощь кошкам и собакам.

Есть еще квиз «АзБУКи», который для нас регулярно благотворительные игры проводит. Туда люди приходят, и денежки складывают в «Ящик любви». В среднем по 25 тысяч удается собирать.

- Если люди хотят помочь, как на вас выйти?

- Можно просто в группу написать – им обязательно ответят. Если хочется личного общения - можно в клинику прийти. Мы сейчас сотрудничаем почти со всеми ветклиниками в городе, так что каналов связи много. Было бы желание!