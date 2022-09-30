В выходные в Кирове отпразднуют День пожилых людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 1 октября, в Кирове отпразднуют День пожилых людей. Для жителей подготовили танцевальную программу и другие мероприятия.

ПРАЗДНИЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ

В 12.00 гостей будут ждать в городском клубе ветеранов на улице Ленина, 97. Там все желающие смогут побывать на концерте «Мои года - мое богатство» (0+) и стать участниками танцевальной программы.

В 16.00 праздник продолжится в Областном доме народного творчества на Октябрьском проспекте, 38. Для кировчан организуют концерт «Для тех, чью осень не покинула весна» (6+). Перед зрителями выступят коллективы «Слобода», «Быстрянка», «Завалинка» и «Дивертисмент».

Нововятский Дом культуры «Россия» также планирует поздравить кировчан. Во вторник, 4 октября, в 12.00 состоится концерт «Любимым и родным» (12+). На сцену выйдут коллективы ДК, а также педагоги и учащиеся школы-интерната № 1.

ВЫСТАВКИ И КИНОПОКАЗЫ

1 и 2 октября кинотеатры «Смена» и «Дружба» в Кирове запускают акцию «Выходные с бабушкой». Для жителей серебряного возраста билет в кино будет бесплатным.

Все желающие смогут увидеть фильмы: СОЮЗКИНОМУЛЬТ Выпуск №3 «Оранжевая корова» и все-все-все (0+), «Два хвоста» (6+), «Календарь майя» (6+), «Вместе веселее» (6+); «Красная шапочка» (12+), «ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ» (12+), «Эра выживания» (16+).

Кроме того, в субботу Кировский областной краеведческий музей приглашает кировчан посетить выставки и экспозиции. В честь праздника ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда получат билеты бесплатно (за исключением коммерческих проектов).

К примеру, в музее А.С. Грина на улице Володарского, 44в в 12.00 стартует музейная программа «Литературные имена на карте города Кирова». Всех участников ждет лекция-беседа и литературная викторина из трех раундов. Запись по телефону: (8332) 35-07-87. Подробную программу музейных мероприятий можно найти здесь.