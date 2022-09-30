Кто может получить отсрочку в рамках частичной мобилизации: разъяснения дали в прокуратуре Кирова

Если во время призыва на службу права горожан нарушаются, следует обращаться к начальнику соответствующего военного комиссариата, а также в вышестоящий комиссариат, органы прокуратуры либо в суд. Фото: admkirov.ru

Кировская городская прокуратура разъяснила, кто может получить отсрочку от призыва во время частичной мобилизации. Информацию предоставили в администрации города.

Право на нее имеют несколько категорий кировчан:

1) студенты государственных учебных заведений среднего профессионального и высшего звена, при условии, что образование соответствующего уровня они получают впервые;

2) сотрудники организаций оборонно-промышленного комплекса (на период работы в этих организациях);

3) граждане, которым положена бронь в порядке, определяемом правительством РФ;

4) все, кто по состоянию здоровья признан временно не годным к военной службе - на срок до шести месяцев;

5) те, кто ухаживает за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, которые нуждаются в постороннем постоянном уходе в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы либо являются инвалидами I группы. И при этом нет других родственников, которые могут содержать указанных граждан;

6) опекуны или попечители несовершеннолетних родных брата и (или) сестры при отсутствии других лиц, которые обязаны содержать их в соответствии с законом;

7) мужчины, у которых на иждивении четыре и более детей до 16 лет или воспитывающие одного ребенка и более в возрасте до 16 лет без матери, а также женщины, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 16 лет, или беременные со сроком не менее 22 недель;

8) мужчины, если срок беременности жены не менее 22 недель, и при этом в семье уже есть три ребенка до 16 лет;

9) молодые люди, матери которых без мужа воспитывают, кроме них, четырех и более детей в возрасте до восьми лет;

10) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

В случаях, если во время призыва на службу законодательство нарушается, следует обращаться к начальнику соответствующего военного комиссариата, а

также в вышестоящий комиссариат, органы прокуратуры либо в суд.