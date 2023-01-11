В Кирове выпустили мультфильм о поэте Ермиле Кострове

В свое время произведениями Кострова восхищалась императрица Екатерина II, а его переводами зачитывался сам Пушкин. Фото: herzenlib.ru

Редкий турист доберется до Синегорья. Это больше 270 км на машине из областного центра по трассе Киров-Нагорск, а затем из Нагорска - в Синегорье. Между тем далекое село сегодня звучит в новостях. О его знаменитом уроженце Ермиле Кострове создали мультфильм.

ПЕРВЫМ В РОССИИ ПЕРЕВЕЛ НА РУССКИЙ «ИЛИАДУ»

В свое время произведениями Кострова восхищалась императрица Екатерина II, а его переводами шедевров древнегреческой литературы зачитывался сам Александр Пушкин. К слову, Костров первым в России перевел на русский язык «Илиаду» Гомера и «Золотого осла» Апулея.

Чтобы напомнить миру о заслугах выдающегося земляка, студенты и сотрудники ВятГУ и Вятского художественного училища по инициативе Слободского музейно-выставочного центра создали анимационный фильм «Ермил Костров».

На протяжении порядка пяти минут в ленте рассказывается о непростой жизни поэта. Режиссером, сценаристом и художником мультфильма выступил кировчанин Максим Наумов, озвучил его артист кировского «Театра на Спасской» Александр Королевский. Судя по первым отзывам в соцсетях, премьера прошла успешно. Кировчане поделились эмоциями от просмотра и отметили «просветительский труд» авторов.

Посмотреть мультфильм можно в группе министерства культуры Кировской области.

Собрание сочинений Ермила Кострова вышло в Санкт-Петербурге в 1802 и 1849 годах. Фото: herzenlib.ru

ОТДАЛ ГОНОРАР ОТ ИМПЕРАТРИЦЫ РАЗОРИВШЕМУСЯ ОФИЦЕРУ

Если же вы приедете в село Синегорье, то загляните в местный школьный краеведческий музей. В нем находится единственная, как говорят, сегодня в России музейная экспозиция, посвященная Ермилу Кострову. Здесь вам обязательно расскажут про поэта и покажут его ровесницу - причудливо изогнутую старинную сосну. А еще можно увидеть макет деревянного храма, в котором в XVIII веке служил дьячком отец будущей знаменитости.

Ермил Костров родился в селе Синеглинье Вятской губернии (сегодня село Синегорье Кировской области). Он окончил курс в Московском университете, печатался, его оды и лирика стали широко известны.

Костров посвящал свои произведения Екатерине II, полководцу Суворову и другим выдающимся российским деятелям. Причем, поэт был принципиален и воспевал лишь тех людей, которые были для него образцами. Адресаты знали об одах, которые посвящались им, и очень ценили это. «С его стихами, как с молитвой, Суворов шел на поле битвы», - написал к 260-летию Ермила Кострова другой наш земляк Владимир Колодкин.

При этом Костров считался острословом и большим добряком. Говорят, однажды он получил внушительный гонорар от самой императрицы. По разным слухам - от 500 до 1500 рублей. Отправился в трактир, дабы отметить это событие, и встретил там офицера, сидевшего в большой печали. Тот рассказал Кострову, что потерял 800 рублей казенных денег и собирается свести счеты с жизнью. Ермил Иванович сказал: «Так это ты потерял пакет? А я его нашел» - и отдал гонорар от императрицы бедолаге.

Макет храма в школьном музее. Фото: Анна МАСЛОВА

Несмотря на широкое признание, Ермил Костров не чувствовал себя удовлетворенным жизнью. Он хотел быть не университетским стихотворцем, а профессором, учить студентов. Желанию не суждено было исполниться. По этой причине «российский Гомер», как называли Кострова современники, довольно много принимал на грудь. Умер он в нищете, ему был всего 41 год, место его могилы неизвестно. Позднее сгорел, как говорят, весь архив поэта.

Зато сохранились произведения нашего выдающегося земляка. Так, полное собрание сочинений Ермила Кострова (без прозы) и переводов в стихах вышло в Санкт-Петербурге в 1802 году и в 1849 году. Последнее есть в фондах Герценки - в отделе краеведческой литературы.

Так что наш земляк Ермил Костров сумел занять достойное место в ряду с великими классиками.