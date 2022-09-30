Жительница Кировской области предана «Комсомолке» более полувека

Татьяна Курумчина выписывает и читает «Комсомольскую правду» уже почти 55 лет. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

Пенсионерка Татьяна Курумчина выписывает и читает «Комсомольскую правду» уже около 55 лет. Любовь к этому изданию началась еще в студенческие годы и длится всю сознательную жизнь.

Учась в педагогическом институте города Глазова, Татьяна полюбила эту газету, которую в советское время выписывали все комсомольцы. Окончив вуз в 1969 году, Татьяна приехала с семьей в поселок Восточный Омутнинского района, где в то время открылась новая школа. С тех пор ежегодно выписывает «Комсомольскую правду» до сегодняшних дней.

С «КОМСОМОЛКОЙ» ПО ЖИЗНИ

В тот далекий год, несмотря на то, что ее первенцу было всего две недели, Татьяна ходила учить детей математике, поскольку других специалистов в школе не было. Тот год был единственным, когда газету женщина не выписывала, поскольку не знала, где будет жить и трудиться. С 1970 года издание снова стало постоянным спутником жизни. В советское время других источников информации почти не было, и материалы газеты помогали ей в работе. Тогда периодика была дешевой, поэтому семья выписывала не только «Комсомолку», но и другие издания. Однако «Комсомольская правда» всегда Татьяне нравилась больше. Не рассталась с газетой она и в трудные 90-е годы. Выписывала и ежедневную газету, которую она считала более интересной, и «толстушку», которой отдала предпочтение сейчас.

Работа в школе с детьми женщине доставляла большое удовольствие. Но после 14 лет педагогической деятельности из-за отношений с администрацией ей пришлось уволиться и пойти работать на химзавод. Новое образование не потребовалось, поскольку второй специальностью Татьяны была физика. В должности инженера в отделе главного энергетика она проработала еще 20 лет. Контролировала расход тепло- и энергоресурсов. Работать прекратила, как только вышла на пенсию.

Прошедшим летом, читая любимую газету, пенсионерка увидела несколько рассказов о людях, которых знает лично. Она рассказала об этом подругам, а потом по их просьбе принесла газету, чтобы женщины сами могли прочитать.

- Мне приятно, что у нас в поселке живет столько талантливых людей, о которых сейчас смогла узнать вся Кировская область. И я уже жду, о ком из жителей нашего поселка я смогу прочитать еще, - отметила Татьяна Курумчина.

ГЛАВНОЕ - ДВИЖЕНИЕ

Выйдя на пенсию в августе 2003, Татьяна Алексеевна сначала работала на своем огороде, радуясь свободе и тому, что не надо никуда бежать. Этому пенсионерка отдавала все свободное время. Но вот урожай убран, наступил октябрь, все газеты прочитаны, а от лежания на диване устали бока. Тогда женщина поняла, что надо чем-то заниматься. Как-то встретила на улице свою давнюю знакомую, которая рассказала, что в местном ДК есть клуб для пенсионеров «Хорошее настроение». Пришла туда в назначенное время и попросила взять ее в компанию. Женщины тогда собирались два раза в неделю в спортзале: делали дыхательную гимнастику и другие упражнения. Занимались до апреля, а потом был перерыв.

Пенсионеры приходят делать зарядку в любую погоду. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

Татьяна убедила их, что не нужно прекращать занятия физкультурой, и предложила заниматься также и летом. Нашли место в перелеске за трибунами стадиона и те же самые упражнения стали делать по утрам с 7 до 8 часов на свежем воздухе в любую погоду. Сначала это было три раза в неделю, потом начали заниматься ежедневно. Сейчас ведет занятия уже сама Татьяна. Кстати, упражнения она взяла из своей любимой «Комсомолки», добавляет и те, что видит в телевизионных программах докторов Агапкина и Мясникова. Жители поселка, которые утром едут мимо стадиона на работу в Омутнинск, могут видеть женщин, которые делают упражнения. Многие даже восхищаются, а кто-то и завидует, возможностям, неиссекаемому энтузиазму и энергии пенсионерок, которые приходят сюда и в дождь, и в снег, и в мороз, и даже с фонариками в темное время суток.

Женщины с удовольствием ходят на стадион, чтобы заниматься гимнастикой. Но число тех, кто занимается, постоянно меняется, поскольку у всех свои дела и заботы, да и здоровье иногда подводит. Бывает, что приходит всего три человека. Однако это не останавливает ведущую занятия. Татьяна Алексеевна каждый день вновь и вновь заставляет пенсионерок заниматься поддержанием бодрости духа и состоянием собственного организма. По ее мнению, для здоровья необходимо соблюдать режим и не отступать от него в любых обстоятельствах.

В свободное время Татьяна занимается огородом, выращивает овощи и цветы. Она принципиально не называет огород дачей.

- Я хожу туда работать, а не отдыхать, и баня мне там нужна только тогда, когда в поселке нет горячей воды, - говорит пенсионерка.

Кроме ежедневной гимнастики, Татьяна занимается скандинавской ходьбой: с октября ведет группу здоровья в спортзале поселка. Чтобы быть в курсе всех новшеств, Татьяна смотрит передачи о здоровье, читает подобную литературу и старается все это донести тем, с кем занимается. В последнее время она еще приносит «Комсомолку», чтобы подруги смогли также прочитать то, что понравилось самой Татьяне.