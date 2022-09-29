Грибочки, помидоры, яблоки: подборка осенних вятских рецептов из даров леса и огорода

Вкусное, ароматное блюдо из даров леса можно приготовить довольно быстро и легко. Фото: Мария САУРОВА

Осень - чудесное время года, когда природа преподносит нам множество даров, из которых вятчане готовили вкусные и полезные блюда. Предлагаем вниманию наших читателей несколько простых рецептов.

ЖАРЕХА ИЗ ЛИСИЧЕК

Вкусное, ароматное блюдо из даров леса можно приготовить довольно быстро и легко. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- лисички - 500 г;

- репчатый лук - 2 шт.;

- сливочное масло - 2-3 ст.л.;

- черный перец, соль - по вкусу.

Грибы промываем, очищаем и, если они крупные, режем напополам, мелкие оставляем целыми. Репчатый лук шинкуем полукольцами.

Пассеруем лук на сливочном масле. Выкладываем лисички в сковороду к луку, солим и перчим, жарим без крышки на среднем огне в течение 20-30 минут, периодически помешивая. Затем сковороду накрываем крышкой и тушим еще на медленном огне минут 5-7. Подаем грибы со сметаной.

ФАРШИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ НА ЗИМУ

Зимой или осенью эти помидорчики будут радовать всю семью, особенно хороши они с жаренной картошкой. Фото: Мария САУРОВА

Помидоры фаршируют чесноком, заливают острым маринадом с листьями хрена и закатывают на зиму.

Ингредиенты:

- помидоры - 1 кг;

- лук репчатый - 2 шт.;

- чеснок - 1 шт.;

- укроп - 6 зонтиков;

- вода - 2 л,

- соль (крупная, не йодированная) - 3 ст.л.;

- сахар - 8 ст.л.;

- уксус (9%) - 180 мл;

- листья хрена - 2 шт.

Промываем помидоры. В области соединения плодов с плодоножкой прокалываем помидоры острым тонким ножом крест-накрест и начиняем очищенной долькой чеснока. Укладываем их плотно в стерилизованные банки, добавляем порезанный кольцами репчатый лук и по 2 зонтика укропа. Добавляем «завитки» хрена: у листа вырезаем основную прожилку, разрезаем его вдоль на 2 части, скручиваем в трубочку и разрезаем на части шириной 2-3 мм. Получается аккуратно и красиво.

Готовим маринад на 4 литровые банки: вскипятить 2 литра воды, добавить сахар, соль, уксус. Заливаем кипящий маринад в банки с помидорами, закатываем крышками, переворачиваем вверх дном, укрываем одеялом.

КЕКСЫ С ЯБЛОКАМИ

Вкуснейший десерт к чаю готов. Фото: Мария САУРОВА

Ароматные, нежные кексы с осенним приветом из маминого сада.

Ингредиенты:

- яблоки средних размеров - 3 шт.;

- пшеничная мука - 200 г;

- сметана - 200 г;

- яйцо - 2 шт.;

- сливочное масло - 100 г;

- сахар - 4 ст.л.;

- сода - 1 ч.л.;

- уксус.

Сливочное масло комнатной температуры и сахар немного взбиваем. Добавляем яйца, затем сметану и взбиваем до однородной массы. Гасим соду уксусом и отправляем во взбитую смесь. Затем туда же - просеянную пшеничную муку. Взбивать можно миксером, блендером или вручную венчиком. Тесто получается густым и пластичным.

У яблок извлекаем сердцевину и мелко нарезаем на кубики. Вмешиваем их в тесто. Если яблоки с кислинкой, это добавляет пикантности сладкому тесту.

Формочки смазываем маслом. Выкладываем тесто в формочки на 3/4 по высоте. Ставим кексы в разогретую до 180°С духовку. Выпекаем примерно 20-25 минут.

Готовые кексы вынимаем из формочек и полностью остужаем. При желании посыпаем сахарной пудрой.