Миграционная служба Кировской области: как обустраиваются в нашем регионе участники программы переселения

Семья Мишиных переехала в наш регион в 2017 году. Фото предоставлено героями публикации

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает информировать кировчан и желающих переехать в наш регион о необходимых документах, способах их получения, госуслугах и многом другом.

Мы не первый раз рассказываем истории людей, которые по тем или иным причинам переехали в Кировскую область. Сегодня своим опытом обустройства в нашем регионе с «Комсомолкой» поделилась Алина Мишина. Девушка с родителями и младшей сестрой переехали в начале августа 2017 года. Связано это было с неспокойной и опасной обстановкой в Донецкой области.

- Выбрали Кировскую область, так как тут жил дядя - родной брат отца. Легче перебираться в другую страну, когда есть кто-то знакомый, а тем более родной человек, - поделилась Алина Руслановна.

Обустроилась семья в поселке Краснополье, расположенном в южной части области. Родители Алины заранее нашли работу: обзванивали организации и договаривались о местах. И устроились в КСПК «Краснопольский». Предприятие предоставило жилье.

- Каждый член семьи получил выплаты по программе переселения. Но мы почти сразу же смогли сами себя обеспечивать. Были собственные сбережения и работа быстро нашлась, - рассказывает Алина Мишина.

Родные девушки получили гражданство РФ в 2019 году. Вначале оформили статус беженца, затем получили разрешение на временное пребывание. И только после этого подали документы на российские паспорта. Процесс долгий и довольно затратный, как эмоционально, так и материально: для получения гражданства нужно сдать платные экзамены, пройти медосмотры и оформить разные документы. Но приезжающим по программе переселения соотечественников пройти все процедуры помогают сотрудники миграционной службы.

- Я получила гражданство в 2020 году. На тот момент училась в городе Глазов, не имела возможности заниматься документами вместе с семьей. Но у меня была временная регистрация, - объясняет девушка. - Поскольку родители уже являлись гражданами России, я смогла оформить документы по упрощенной схеме. В первую очередь сделала вид на жительство, а затем подала документы на российское гражданство. Сдавать экзамены для этого не потребовалось - благодаря упрощенной программе.

Отметим, что на момент переезда младшая сестра Алины закончила 8 класс. Семья приехала в Кировскую область в начале августа, а в сентябре девочка уже смогла пойти в школу.