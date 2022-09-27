Галина Акбирова: «Важно передать потомкам вятский фольклор, обряды и ремесла»

Свои исследования и работы детей по изучению вятского фольклора краевед собрала и издала в сборнике. Фото предоставлено героиней публикации.

27 сентября свой профессиональный праздник отмечают воспитатели и все дошкольные работники. Среди них немало интересных и талантливых людей. Мы решили рассказать об одной из жительниц Кировской области, которая проработала в детском саду 30 лет.

СТРЕМИТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ

Галина Акбирова трудилась в детском саду «Снежинка» в поселке Восточный. Именно там началась ее краеведческая деятельность, обучение детей истории Кировской области и особенностям местного фольклора. И сейчас Галина Витальевна - известный уже не только в Омутнинском районе, но и во многих регионах России краевед. Она занимается вятским фольклором.

- Интерес и любовь к народной культуре мне привила воспитатель нашего детского сада «Снежинка» Татьяна Никифорова, - рассказала Галина Акбирова. - Она знакомила детей с народными танцами, песнями, потешками и в 90-е годы начала собирать комнату старинных вещей в детском саду. Я помогала ей в этом начинании, а потом и сама зажглась идеей.

Затем Галина Витальевна встречала очень много людей, увлеченных собиранием старины во всех ее проявлениях. И получая новые знания в этой сфере, стремилась поделиться ими с другими. Особенно - с детьми. Но в детском саду ребятишкам можно передать только азы этих знаний, а школьникам уже можно рассказать больше. Поэтому после 30 лет работы с малышами, она перешла в школу в качестве педагога дополнительного образования. И стала обучать детей вятскому фольклору.

В 2005 году Галина Витальевна стала лауреатом фестиваля «Вятская скоморошина» в Кирове. В 2011 году вместе с детьми она победила во Всероссийском фестивале «Игровидение». В Москве они показали игры Афанасьевского района. На этом фестивале Галина Акбирова побывала еще два раза. Так, в 2013 году педагог получила приглашение от организаторов приехать с детьми в Москву на Рождество. Тогда ее воспитанники побывали бесплатно на кремлевской елке и в столичных театрах. А еще посетили в Калужской области парк «Этномир». Там собраны усадьбы разных народов, дающие представление о жилье и традициях в разных странах мира. Потом Галину Акбирову пригласили туда для проведения мастер-классов по играм прикладного характера для детей столицы и Московской области. На них ребята учились расписывать ложки и изготавливать вятские куклы - тряпичную и из лыка.

Галине Витальевне важно, чтобы дети знали хотя бы чуть-чуть особенности нашей местной культуры, поэтому, прежде всего, она изучает игры.

- Я проводила исследования по народным играм, которым стараюсь обучать ребятишек, - говорит педагог. - Но от того, во что играют современные дети, мне становится немного тревожно. Они видоизменяют простые игры до неузнаваемости. К примеру, жмурки называют «зомби», а простую игру в рыбаки и рыбки - «взять заложника». Мировосприятие ребят меняется в зависимости от окружения: чем живет страна, в такие игры и играют наши дети.

Очень любят ребята знакомство с пословицами, байками, сказками и загадками. Сегодня даже взрослым сложно отгадать загадки, которые 100 лет назад были известны многим. По словам педагога, ребята приходят на занятие и радуются, что родители не смогли отгадать загадку, с которой они познакомились: «Стоит остров, на острове речка, в речке щучка, а в щучке сердце» (ткацкий станок). В день России дети загадали эту загадку главе Омутнинского района Александру Малкову, но и тот не смог ее отгадать.

Вера Киреева, коллега Галины Витальевны, считает ее интересным человеком, который любит развиваться, искать увлеченных людей, новые места. Всегда готова помочь и умеет слушать, особенно детей, которые любят общаться с педагогом и с нетерпением ждут новых встреч.

«РУКОДЕЛИЕ ДЕРЖИТСЯ НА ЭНТУЗИАЗМЕ МАСТЕРОВ»

С 2011 года Галина Витальевна ездит в экспедиции по сбору фольклора. Правда, из-за пандемии пришлось сделать перерыв. Она приглашает в эти поездки своих друзей - педагогов из Москвы, Белоруссии, Кирова, которые занимаются народной культурой. Подготовка идет весь год, заранее продумывается маршрут с учетом интересов участников экспедиции, подбирается транспорт и места для проживания.

- Мне запомнилась экспедиция в Удмуртию, в село Сергино, которое является центром русской старообрядческой культуры, - рассказывает краевед о своих поездках. - В 2019 году состоялось путешествие в Кудымкар Пермского края, где увидела много интересных людей, поучаствовала в мастер-классах по керамике, ткачеству. В поездке по югу области посетили Советск, где традиционным является кружевоплетение на коклюшках. Это рукоделие в регионе держится на энтузиазме мастеров. И если не передавать мастерство молодежи, скоро мы потеряем еще один пласт вятского искусства. Во время мастер-класса мы тоже сплели частичку кружева. Хорошая экспедиция была и по северо-востоку Кировской области. Началась она с Яков-парка, под Омутнинском, продолжилась в Черной Холунице потом в Белой Холунице. Сходили к святым источникам, встретились с белохолуницкими мастерами. Александр Шитиков научил нас делать глиняные горшки и свистульки, а мастер миниатюрной игрушки Константин Ильин показал, как делается игрушка из можжевельника.

В костюме Галины Акбировой спрятаны фамилия, имя, знак зодиака и семейный герб. Фото предоставлено героиней публикации.

Чтобы передавать вятские традиции, Галина Акбирова сшила себе фольклорный костюм, характерный для нашей местности. Пригодилось искусство вышивания, которое женщина освоила в прежние годы. Костюм похож на те, что носили в вятских селах. Частью его является головной убор, называемый повойник. Он должен покрывать голову взрослой женщины. Обязательной деталью одежды также был пояс с вытканной молитвой. В костюме Галины еще спрятаны фамилия, имя, знак зодиака и даже семейный герб.

В здании начальной школы поселка Восточный есть комната, где Галина Витальевна разместила старинные вещи, которые находит в экспедициях по региону и за его пределами. А еще там есть русская печь, действующий станок, на котором можно ткать. Много старинных вещей ей приносят жители поселка: тканые половики, кружевные скатерти. Здесь проходят занятия с детьми, экскурсии для ветеранов, жителей поселка.

Краевед понимает, что люди, которые владеют разными народными искусствами, знающими старинные обряды, песни, поговорки, постепенно уходят, их остается уже совсем мало. Поэтому педагогу важно передать то, что она успела найти и записать, те элементы культуры нашего вятского народа потомкам. Свои исследования и работы детей по изучению вятского фольклора Галина Витальевна собрала и издала в сборнике, который вышел небольшим тиражом.

Вспоминая работу в детском саду, Галина Витальевна отметила, что воспитатель - это уникальный человек, который должен уметь делать многое: и петь, и плясать, и рукодельничать, и стихи сочинять. Детям надо передать не только знания и навыки, но и образец поведения, культуру, разговор.

- Хотелось бы поздравить с праздником всех воспитателей и ветеранов, которые прыгали зайчиками в детском саду много лет так: (по- вятски) «Желаю могути и леготи, успеши и поспеши (везде ударение на первую гласную), терпения и благого во всем поспешения!»