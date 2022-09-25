В Кирове прошла акция «Своих не бросаем!» и музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию»

На Театральной площади, по информации регионального правительства, в пятницу на акцию «Своих не бросаем!» собрались более 6000 человек. Фото: kirovreg.ru

В Кирове 23 и 24 сентября прошли мероприятия в поддержку военнослужащих, задействованных в спецоперации. На Театральной площади, по информации регионального правительства, в пятницу на акцию «Своих не бросаем!» собрались более 6000 человек, а в субботу на музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» собрались более 5000 кировчан.

Накануне проведения акции поддержать наших военных призвал губернатор Александр Соколов.

- Объявлена частичная мобилизация. Наши соотечественники на Донбассе борются с нацизмом ради безопасности жителей нашей страны. Сегодня в регионах Донбасса и Новороссии начинается референдум по вхождению этих территорий в состав России, что мы, безусловно, приветствуем и поддерживаем! – сказал Александр Соколов.

Всех, кто пришел на митинг, поблагодарили за поддержку сенатор Виктор Бондарев и депутат Госдумы Алексей Журавлев. А председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев отметил, что Россия - многонациональная страна, которая всегда в сложные минуты объединяется для решения общих задач.

Отметим, что музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию охватит 19 городов в пяти федеральных округах страны - Дальневосточном, Сибирском, Центральном, Северо-Западном и Приволжском.

Мероприятие началось со спортивных и развлекательных площадок под сеты известных кировских ди-джеев. Мастер спорта Яна Попцова провела для гостей праздника мастер-класс по спортивной акробатике, а серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Яна Кудрявцева тренировалась вместе с кировчанами на главной площади города.

Хедлайнером события стала группа «Пилот» из Санкт-Петербурга. По словам солиста Ильи Черта, для концерта они выбрали несколько композиций из каждого своего альбома.

Концерт завершился официальным гимном фестиваля, который написали специально к этому событию. Кроме того, на протяжении всего праздника в интерактивных кабинах #СвоихНЕбросаем гости мероприятия могли записать видео в поддержку российских военнослужащих.