Кировчане примут участие в VII Спартакиаде пенсионеров России

В 2019 году наша команда представила в Уфе символ области - дымковскую игрушку. Фото: Пресс-служба Союза пенсионеров России

25 сентября, в 17:00, команда пенсионеров Кировской области отправится на VII Спартакиаду пенсионеров России. Об этом сообщили в пресс-службе Союза пенсионеров России.

Спартакиада состоится в Тольятти 26-29 сентября по инициативе Министерства спорта РФ и Союза пенсионеров России. Команда Кировской области не раз участвовала в подобных мероприятиях. В 2019 году в Уфе команда Кировской области заняла 13 место в общекомандном первенстве (среди 76 команд), а в первенстве Приволжского федерального округа кировчане были пятыми.

Участие в региональных соревнованиях приняли более 2 тысяч пенсионеров со всей области! В команду, которая отправится на всероссийские соревнования, вошли 8 человек. Это:

Елена Черепанова из Кирово-Чепецка, капитан команды, постоянный участник всех отборочных туров с 2014 года. Елена Ивановна занимается полиатлоном, легкой атлетикой, стрельбой из малокалиберной винтовки, плаванием, волейболом. Она увлекла занятиями спортом не только земляков, но и друзей и знакомых с Камчатки и из Краснодарского края!

Елена Миронова, жительница Кирова, пришла в шахматный кружок из любопытства, но уже более 40 лет увлечена этой игрой и имеет 1 взрослый разряд по шахматам. По профессии - учитель математики. Выйдя на пенсию, Елена Сергеевна продолжает работать: обучает детей младшего школьного и дошкольного возраста игре в шахматы. У Елены Сергеевны большой опыт участия в разных соревнованиях, а теперь еще она имеет международное звание - арбитр ФИДЕ.

Татьяна Киселева из Кирово-Чепецка с детства увлекалась разными видами спорта, а, выйдя на пенсию, влюбилась в настольный теннис. Увидев по телевизору соревнования китайцев и японцев, подумала: «хочу двигаться как они!». И приступила к тренировкам. В сборную области, правда, удалось попасть только с седьмой попытки.

Сергей Корепанов из Кирова с детства увлечен шахматами. В 90-х и нулевых годах активно играл в шахматы по переписке. Добился многочисленных побед и присвоения звания мастера спорта России по игре по переписке. В текущем году впервые принял участие в областной спартакиада и сразу стал победителем!

Кировчанин Александр Колобов прорвался в финал, занимаясь по «программе-минимум». Он делал каждый день зарядку и полноценно тренировался раз в неделю. Сейчас он плавает каждый день, перед заплывом всегда делает разминку - важно не допустить травм. Активная подготовка вдохновила его сохранить серьезную нагрузку в дальнейшем: посещать бассейн, бегать, а зимой - ходить на лыжах.

Наталья Решетникова из Сосновки в команде не новичок! Она - участница VI Спартакиады пенсионеров России, которая прошла в 2019 году в городе Уфе. Наталья Александровна каждое утро она пробегает 5-7 км. И так уже более 20 лет! А еще на пенсии она исполнила свою мечту - научилась кататься на горных лыжах.

Александр Тюфяков из Белой Холуницы - подполковник запаса. Во время службы постоянно участвовал в разных соревнованиях по военно-прикладному спорту: военное троеборье, пятиборье, военизированный кросс, маршброски, стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий и других. Имеет звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам, стрельбе из боевого оружия, военному троеборью.

Александр Машанов из деревни Северные Полянки Лузского района занимался всеми видами спорта, развитыми в Лузском районе. Имеет второй разряд по лыжам и стрельбе. Работая главным инженером совхоза Лальский, не бросил увлечение спортом и начал заниматься еще и настольным теннисом.