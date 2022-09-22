Автор усадьбы хоббитов: «Не думал, что она прославится на всю страну»

В норе «живет» замечательная семья хоббитов. Их фигуры сделали из гипса. Фото: Елена ЧУДИНОВСКИХ

Куда отправиться на уикэнд? Советуем побывать в Советске. Ведь помимо архитектурных и природных красот, там есть удивительная достопримечательность - усадьба хоббитов. Она воспроизводит волшебный мир страны Шир из серии произведений Джона Толкиена.

Жилище хоббитов очень похоже на то, что в сказке. В нем есть несколько уютных комнат и камин. О том, как появилась усадьба и чем она интересна туристам, нам накануне 22 сентября - Международного дня Хоббита - рассказал автор проекта, мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко.

- Андрей, хоббиты и Кировская область - такое сочетание сложно было представить еще несколько лет назад. Откуда идея устроить их усадьбу в Советске?

- Девять лет назад пришел работать в дендросад Суводского лесхоз-техникума. Тогда как раз коллеги высмотрели в каком-то журнале небольшой арт-объект - дом хоббитов как идею для воплощения на личном участке. Это был просто домик в виде земляной кучи с газоном наверху и с имитацией круглых окон и дверей. Мне предложили сделать такой же.

Создатель усадьбы хоббитов - мастер производственного обучения Суводского лесхоз-техникума Андрей Вдовенко. Фото предоставлено героем публикации.

Молодой педагог в тот момент не загорелся идеей, однако спустя два года вспомнил о ней. И решил сделать домик хоббитов на свой лад.

- Захотелось создать такой домик, чтобы можно было зайти внутрь, - улыбается Андрей. - Рассказал руководству об этом, но оно поначалу не оценило идею строительства объекта, так как это не входит в мои обязанности. Но у меня уже появился большой интерес создать красоту своими руками. Хотелось привлечь внимание абитуриентов к нашему учебному заведению и туристов, чтобы они приходили чаще к нам на экскурсии. Когда я предложил свою идею студентам, то некоторые загорелись желанием мне помочь, поучаствовать в строительстве такого сказочного домика. Так дело и пошло.

- На что вы опирались при разработке проекта? Что считаете своим ноу-хау?

- Строили без проекта, - говорит мастер. - Просто был небольшой набросок на тетрадном листе, а именно расположение бревен каркаса. Внутри домика делал все в основном от себя, учитывая, что и внутри должно быть оформление в виде арок и круглых окон. Не назову что-то из этого ноу-хау, но многие элементы создавал, придумывая на месте.

Самым сложным, как признался автор проекта, был поиск материалов для строительства, в частности, камней. Педагог вместе со студентами собирали их, где только могли, и на садовых тележках возили на стройку. Пиломатериалы взяли в столярной мастерской, а растения для оформления усадьбы - из дендрологического сада.

В норе поселилась замечательная семья хоббитов - бабушка, дедушка, мама, папа, дочь и сын. Их фигуры сделали из гипса.

- Проект реализовали в течение полутора лет. В целом я доволен тем, что получилось, - говорит Андрей. - Правда, по прошествии времени я иногда думаю, что некоторые моменты можно было сделать по другому, что-то убрать или добавить.

- Кстати, авторские права на такие вещи как-то оформляются?

- Над таким понятием, как авторские права, я тогда и не задумывался, так как не предполагал, что этот объект прославится в Кировской области и по стране. Я думал, что он будет известен людям в рамках нашей заречной части и города Советска.

- И как вам слава?

- Усадьба хоббитов - это моя первая необычная работа, которая так прославилась. Радует, что наш проект привлекает людей в Советск. Отзывов очень много, особенно в интернете. Еще в Доме Шрека (зеленого огромного персонажа из одноименного мультфильма - Ред.), который построили через два года, в 2020-м, есть книга отзывов. В ней многие оставляют положительные комментарии. Всем нравятся эти домики, особенно детям.

Рядом поселился еще один сказочный персонаж - Шрек. Фото: Елена ЧУДИНОВСКИХ.

Сам Андрей каждый день навещает свое детище - постоянно проводит по усадьбе экскурсии для взрослых и детей. Впрочем, хоббиты ему не снятся.

- На работе я погружаюсь в служебные обязанности, дома не думаю о рабочих заботах и проблемах, поэтому хоббиты, прочие персонажи и сама работа мне по ночам не снятся.

Между тем у мастера зреют планы по развитию усадьбы.

- Территория усадьбы хоббитов расширяется, мы добавляем новые объекты, высаживаем растения. Сейчас идет строительство декоративной мельницы и хлева для бычка, которые будут относиться к усадьбе. Других планов тоже много, но очень мало времени на все это, поэтому сейчас не загадываем, что, когда и в каком месте будем создавать. Работаем!

СПРАВКА «КП»

Дендрологический сад Суводского лесхоза-техникума имени В.Е. Масленникова заложили в 1975 году. Здесь собраны многие деревья и кустарники, характеризующие лесную флору бывшего СССР. Сегодня это оазис, где можно полюбоваться красотой и многообразием природы.

Здесь также есть оранжерея, в которой собраны более пятисот видов и форм тропических, субтропических растений и суккулентов. Тут просто море кактусов! Цитрусовые растения здесь плодоносят круглый год. Кто видел, тот под впечатлением.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ СОВЕТСКА

Можно на такси или городском рейсовом автобусе №2 «Городская баня - Лесозавод».

Время работы: понедельник - пятница с 9 до 16 часов (c 11-30 до 13-00 - обед).

Предварительная запись: 8-919-515-24-50.

Благодарим за содействие в подготовке материала Центр развития туризма Кировской области.