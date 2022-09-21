Александр Соколов о частичной мобилизации: «Кировская область уже приступила к действиям по исполнению Указа Президента России»

Александр Соколов рассказал об исполнении Указа Президента о частичной мобилизации. Фото: kirovreg.ru

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в связи с ситуацией на Украине. Врио губернатора Кировской области Александр Соколов обратился к жителям региона с заявлением.

- Кировская область уже приступила к скоординированным с военкоматами действиям по исполнению Указа Президента России об обеспечении частичной мобилизации граждан на военную службу. Я возглавлю областную призывную комиссию и буду лично следить за неукоснительным исполнением Указа главы государства.

Мы поддерживаем решение нашего национального лидера. Пора решительно расправиться с нацизмом, который поднял голову на Украине.

Сегодня нашим войскам противостоят не только националистические батальоны, но и хорошо подготовленные, руководимые НАТОвскими инструкторами вооруженные формирования, в том числе и наемники. И мы должны защитить как наших соотечественников на Донбассе и Новороссии, так и суверенитет и независимость нашей страны. Участие резервистов в специальной военной операции принесет нам уверенную победу.

Врио губернатора подчеркнул, что мобилизация затронет лишь около 1% военнообязанных и не коснется студентов и солдат-срочников - «речь идет только о резервистах определенных военных специальностей». Отсрочку от призыва получат сотрудники оборонных предприятий, готовых в оперативном режиме перейти на усиленный режим работы. По словам Александра Соколова, призванные будут пользоваться всеми льготами и выплатами, положенными военнослужащим, участвующим в специальной военной операции по контракту.

- Отдельно обращаюсь к жителям Кировской области, имеющим опыт участия в военных действиях, службы в элитных армейских подразделениях с призывом еще раз послужить Родине! Сейчас наш общий долг - сплотиться, встать на защиту нашей Родины, ее суверенитета, - добавил Александр Соколов.

Глава региона также сообщил, что с 21 сентября по всей области начнут работу призывные комиссии. Правительство области и администрации всех муниципальных образований окажут военкоматам необходимую помощь.