Есть ли жизнь без автомобиля: зуевчанин рассказал о плюсах велопрогулок

Алексей Широбоков, руководитель турклуба «Зуевский», убежден, что велопрогулки помогают людям выжить в мегаполисах. Фото предоставлено героем публикации.

22 сентября - День отказа от автомобиля. В пользу чего, спросите вы. Конечно, в пользу велосипеда, считает житель Зуевки Алексей Широбоков. Руководитель #ТурклубЗуевский, гид по приключениям, как он себя называет, убежден, что велопрогулки помогают людям выжить в мегаполисах, и призывает всех пересаживаться на велосипеды.

- Алексей, у вас есть автомобиль, но вы с удовольствием катаетесь на велосипеде. Откуда такая любовь к этому виду транспорта?

- С детства! - смеется Алексей. - У меня был сначала трехколесный велосипед, потом «Школьник», «Урал»… Сейчас у меня есть автомобиль, но велосипед я по-прежнему люблю. В чем его плюсы? Велосипед не нужно заправлять бензином - он ездит без топлива. За это средство передвижения не нужно платить налог. Велосипед легок в обслуживании, в нем нет дорогостоящих деталей. Для него не нужен гараж - можно хранить хоть на лоджии. Когда я жил в Кирове, каждый день с удовольствием ездил на велосипеде в свой офис от Дворца пионеров на Октябрьский проспект. Без пробок приезжаешь на работу, заряженный позитивом. С работы гораздо быстрее добираешься до дома. Если вы ездите на городском общественном транспорте, попробуйте пересесть на велосипед. Почувствуете разницу. Велосипед - это энергия, здоровье. Это круто!

В велотуры зуевчанин отправляется вместе с женой и сыном. Фото предоставлено героем публикации.

Последние несколько лет Алексей вместе с единомышленниками активно проводит в родной Зуевке велотуры выходного дня.

- Это моя родина, тут хорошая экология, есть и магазины, и детские сады, и школы, - отмечает руководитель турклуба. - А главное, что люди по большей части добрые, занимаются своими садами и огородами, работают, платят налоги. Жизнь тихая и спокойная, как в деревне, но со всеми атрибутами города. И очень подходит для велопрогулок.

Сегодня, по словам Алексея, эти замечательные поездки привлекают гостей не только из Кирова, но и из других регионов. Бывает, набирается группа до 20 человек, но можно отправиться в такую поездку одной дружной семьей.

- К нам специально в велопоходы приезжают туристы из Удмуртии, Екатеринбурга, Москвы, - делится зуевчанин. - Это очень здорово! Для людей это, конечно же, отдых от рутины, подзарядка энергией через физкультуру и природу. Они отключаются от городской суеты, попадают в атмосферу детства. Катаются по полям и лугам, фотографируются. Велосипед, друзья, общение, костер, палатка… Многим все это в новинку. Есть те, кто впервые ночует на природе, первый раз ставит палатку. Очень круто, что они решили испытать это. И мы с удовольствием им рассказываем, обучаем, показываем, как переключать передачи на велосипеде, как в горку ехать, как с горки спускаться и так далее. Когда наши гости возвращаются домой, рассказывают о впечатлениях своим знакомым, и те тоже к нам едут. Вот так работает сарафанное радио.

Замечательные поездки привлекают гостей не только из Кирова, но и из других регионов. Фото предоставлено героем публикации.

В группе турклуба в «ВКонтакте» много письменных и видеоотзывов, которые оставляют участники велопоходов. Но самые ценные, признается Алексей, те, в которых гости сообщают, что после туров по Зуевке стали постоянными велотуристами.

- Действительно часто участники становятся активными велотуристами. Приезжают к нам в первый раз в велопоход, проезжают маршрут, например, 35 км, который раньше им казался непосильным расстоянием. А затем становятся приверженцами велотуризма, - рассказывает Алексей. - Одна из участниц, Татьяна, приехала из Кирова вместе с дочкой к нам в Зуевку в 2020 году. Через год - снова. Сидя у костра вечером, поделилась, что после первого нашего похода стала активно кататься на велосипеде. Вначале у своего дома, затем на дальние дистанции по 20-30 километров. Тут она спокойно проехала с нами 80-километровый заезд. Поблагодарила нас за то, что мы своим велопоходом дали ей такой мощный старт в велотуризм. Очень приятно получать такие отзывы. Я считаю, это главный результат нашей деятельности - когда после наших туров люди выбирают этот вид спорта.

- Ваши советы тем, кто тоже хочет этим заняться и обзавестись хорошим велосипедом? Что нужно знать?

- Чтобы заниматься велотуризмом, нужен велосипед. Если покупать новый - дорого, купите на «Авито» подержанный. Там, бывает, хорошие велосипеды продают. Купили - садитесь и начинайте кататься. Возле своего дома, в парке… В Кирове замечательные условия для катания в Заречном парке. Начните с небольших дистанций. Получасовая прогулка - уже хорошо. Привыкнете - потом можете приезжать и к нам в велотур.

Уже этой зимой зуевчанин намерен представить гостям новый проект.

Участники велотуров катаются по полям и лугам. Фото предоставлено героем публикации.

- Будем развивать зимние велопрогулки по Зуевке, - рассказал Алексей Широбоков. - У города в этом плане есть огромный плюс. Зимой здесь дороги белые, укатанные, их не посыпают реагентами. Кататься удобно, и мы с друзьями часто катались прошлой зимой по улицам на велосипедах. В этом году решили, что внедрим в зимнем сезоне наш маршрут «Кругосветка вокруг Зуевки». Это 18 км. Проехав по нему, можно увидеть весь город. В нем есть, что посмотреть: старинную архитектуру, современные здания, неподалеку - красивый сосновый бор. Можно будет остановиться у нас в гостинице здесь же в городе, взять велосипед напрокат. Такой вариант похода зимнего выходного дня, думаю, будет востребован. Ну и мы активно готовимся к следующему сезону. Катаемся по окрестностям - выбираем новые маршруты. Люди их просят, им интересно. Думаю, в следующем году сделаем мощный велосезон и примем еще больше велотуристов. Пересаживайтесь на велосипеды, друзья!