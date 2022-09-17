Константин Циолковский: «Вятка для меня незабываема»

Инициатором создания музея К.Э. Циолковского в Кирове был наш земляк летчик-космонавт Виктор Савиных. Фото предоставлено космическим центром

17 сентября - 165 лет основоположнику космонавтики Константину Циолковскому. В XIX веке семья великого ученого проживала в Вятке. В этом «милом сердцу северном городке» он был в общей сложности около 7 лет. Годы, проведенные отцом русской космонавтики в Вятке, стали важным этапом его жизни.

А сегодня «путешествие» по достопримечательностям Кирова, связанным с освоением космоса, подарит впечатления, которые вы точно не забудете. Посетите Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. Он состоит из исторического здания, где проживала семья Циолковских, и современного Детского космического центра имени В.П. Савиных с цифровым планетарием. Здесь можно создать облака, прогуляться по космической станции и пообщаться с роботом.

Рассказываем подробнее.

МУЗЕЙ К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

Это здание, построенное в середине XIX века, стало родным для будущего основоположника космонавтики. Здесь в 1870-е годы проживала семья Циолковских. Об этом и об открытиях ученого можно узнать, осмотрев музейную экспозицию.

Еще вам расскажут об уроженцах Кировской области, внесших вклад в освоение космического пространства: о летчиках-космонавтах Викторе Савиных и Александре Сереброве, конструкторах Борисе Чернятьеве, Николае Тестоедове и других.

Вы увидите снаряжение космонавтов, космическую пищу, а также спускаемый аппарат настоящего космического корабля «Союз Т-2».

Адрес: Киров, ул. Преображенская, 16

ДЕТСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ В.П. САВИНЫХ

Посетителей встречает робот Космик. Он приветливо поболтает с гостями и пригласит станцевать космическую польку. А далее их ждет погружение в историю достижений мировой и отечественной космонавтики.

Посетителей встречает робот Космик. Фото предоставлено космическим центром

В центре есть интерактивные залы с высокотехнологичным оборудованием. Можно самим создать облака и торнадо, опробовать систему работы адронного коллайдера и на практике увидеть разницу между пропеллером и реактивным двигателем.

После экскурсии вам предложат посетить цифровой планетарий. Его высокий купол и удобные откидные кресла помогут с комфортом разглядывать звездное небо, а еще посмотреть захватывающие фильмы о космических открытиях.

В Детском космическом центре есть интерактивные залы с высокотехнологичным оборудованием. Фото предоставлено космическим центром

Можно попробовать свои силы в зале «Виртуальная космонавтика». Он оборудован тренажерами космического корабля «Союз ТМА» и Международной космической станции. Вы сможете попробовать ручную стыковку.

Адрес: улица Преображенская, 14.

Телефон: (8332) 48-50-17, 48-50-10

https://dkc43.ru

Эл. почта: secr@dkc43.ru

https://vk.com/cosmomuseum

Режим работы: среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов, в четверг - с 12 до 20. Выходные дни — понедельник, вторник.

Стоимость билета: от 50 до 250 рублей.

БЮСТ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА ВИКТОРА САВИНЫХ

Бюст установлен в Кирове на улице Преображенской перед входом в Детский космический центр, инициатором создания которого выступил сам Виктор Савиных.

Бюст Виктора Савиных установили в 2007 году на улице Преображенской. Фото предоставлено Центром развития туризма Кировской области

Уроженец Кировской области участвовал в трех космических полетах, вел большую научную работу, написал несколько книг и дважды был удостоен звания Героя Советского Союза.

Бюст Виктора Савиных установили в 2007 году, кировчанин изображен в космическом скафандре. Авторы Клара Коциенко и Владимир Бондарев стремились подчеркнуть вклад нашего земляка в развитие отечественной космонавтики и его открытый, целеустремленный характер.

МНЕНИЕ ГОСТЯ

Такой отзыв оставила Юлия Шишкина, Саратов:

- Музей Циолковского, авиации и космонавтики (новое и историческое здания) для меня входит в топ-3 музеев Кирова.

Ручка, пишущая в условиях невесомости; съедобная зубная паста, восстанавливающая эмаль; космические носки с пупырышками; еда в тюбиках... Мы так впечатлились рассказом экскурсовода, что в сувенирном киоске (в холле музея) купили космическую зубную пасту, которую, кстати, производят в городе Кирово-Чепецке. Чистим и ждем, когда у нас вырастут новые зубы.

Современное многоэтажное здание Детского космического центра - заслуга земляка кировчан, космонавта Виктора Савиных. Он передал музею много личных вещей, связанных с космосом и его увлечениями, в частности спортом.

Мне запомнилась представленная на стенде вязаная шапочка. Парочку таких жена Виктора Савиных связала мужу и его коллеге Владимиру Джанибекову перед полетом. Мужчины смеялись: зачем в космосе шапки? На деле вышло, что восстанавливать обесточенную орбитальную космическую станцию было возможно только хорошо утеплившись. Мораль - настоящая любовь согревает даже в космосе.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сам Циолковский отзывался о юношеских годах, проведенных в Вятке, с большой теплотой:

«Вятка для меня незабываема. Там началась моя сознательная жизнь. Когда наше семейство перебралось туда из Рязани, я думал, что это грязный, глухой городок, по улицам медведи ходят. А оказалось, этот губернский город ничем не хуже, а в чем-то, своей библиотекой, например, получше Рязани. Особенно пленили меня вятские черемухи и темно-зеленые, почти черные ели и дикая, неукротимая, непохожая на тихую Оку река Вятка. А пригляделся - полюбились мне и коренные вятичи, люди смышленые, смелые, предприимчивые, умельцы на все руки… В Вятке я организовал в дровяном сарае целую мастерскую - строгал, пилил, резал… Своими силами я смастерил токарный станок, водяные лыжи. Даже идея цельнометаллического управляемого аэростата, с которой я потом не расставался всю жизнь, пришла мне в голову в Вятке».