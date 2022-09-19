Вторые после мамы. Интервью с педиатром и детским стоматологом

Клиника «Альфа-Центр Здоровья» в г. Киров. Фото: «Альфа-Центр Здоровья»

Многие знают, как важно найти «своего» врача, которому можно доверить не только собственное здоровье, но и своих детей. Найти опытного специалиста, умеющего анализировать историю болезни, знающего специфику организма пациента и способного выстроить с ним правильный диалог для сохранения его здоровья.

ЛЕЧИТЬ И УБЕЖДАТЬ

Татьяна Сергеевна Синицына лечит детей уже 38 лет. Многие из них, которых она наблюдала с рождения и до 18-летия, выросли, уже сами стали папами и мамами и теперь приводят к ней своих малышей.

- Татьяна Сергеевна, в каком возрасте дети болеют чаще всего?

- Маленькие болеют чаще. Чем взрослее становится малыш, тем сильнее его иммунитет, и соответственно он меньше болеет. Болезнь до года это дефект ухода. Убеждена, что дети до года болеть не должны! Если это всё-таки произошло, в этом есть вина родителей. Я рекомендую как можно меньше «таскать» малышей в гости и на улицу. Сокращение числа лишних контактов уменьшает вероятность того, что ребёнок заболеет. Дети часто болеют, когда идут в детсады и школы, поэтому пик заболеваемости приходится именно на сентябрь-октябрь.

Синицына Татьяна Сергеевна, врач педиатр. Фото: Анастасия Николаенко.

- Родители часто занимаются самолечением детей?

- Всё зависит от семьи. Есть такие, которые знают, чем лечить, и приходят на приём только за больничным. А бывают семьи, которые сразу просят прописать конкретные препараты. В таких случаях мы стараемся объяснить, какое именно лекарство подойдет ребенку лучшего всего. По желанию препараты не прописываем.

- Как часто ребёнок должен «ходить по врачам»?

- Все индивидуально. Есть мамочки-наседки, которые водят детей по врачам бесконечно (что не всегда плохо), но есть и такие, которые ничего не делают. Для всех возрастных групп детей предусмотрена диспансеризация, которая включает осмотры педиатра и детских специалистов, а также дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Бывает, что перед школой ребёнка приводят на приём, а у него ни УЗИ, ни заключения офтальмолога, ничего. Поэтому нам приходится не только лечить, но и убеждать в необходимости лечения. Например, далеко не все родители считают прививки необходимыми и вообще их не делают. А ведь это базовые вещи, которые нужны ребёнку – как минимум от гепатита.

- Сказывается ли на здоровье детей внеурочная деятельность?

- Здесь всё зависит от ребёнка. Гиперактивные малыши выдержат любое количество кружков, а есть такие, которых и один выматывает. В рекомендационном порядке мы можем посоветовать родителям снизить нагрузку на детей, если есть показания.

- Как можно защитить детей, чтобы они меньше болели?

- Тут важен разумный подход к ограничению контактов детей с окружающими. Например, можно периодически устраивать «улицу дома» - одеть малыша, как на прогулку и окна открыть. И квартиру проветрите и ребёнок как бы погуляет. Еще важно следить за питанием детей. Соблюдать баланс продуктов, чтобы самочувствие у малыша было хорошим. Полезно давать витамины, но перед использованием надо проконсультироваться по их приему.

С ПАЦИЕНТАМИ ВАЖНО БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ

Марина Александровна Штейнфельд работает детским стоматологом в клинике «Альфа - Центр Здоровья» уже 12 лет.

- Как часто вы рекомендуете проходить осмотр у стоматолога?

- Для взрослого человека и для детей старшего подросткового возраста достаточно осмотра раз в полгода. Малышам нужно чаще – минимум раз в четыре месяца. По программе Министерства здравоохранения первый раз надо показать ребёнка, когда тому исполнился месяц.

Штейнфельд Марина Александровна, врач стоматолог. Фото: Анастасия Николаенко.

- Родители могут присутствовать на приёме вместе с детьми?

- Всё зависит от желания. Кто-то предпочитает выйти, а кто-то сидит рядом. Главное – чтобы ребёнок чувствовал как можно меньше дискомфорта и обстановка вокруг него была спокойная. Моя позиция – хоть цирковые номера показывайте, только бы ребёнку было хорошо.

- А как вы общаетесь с юными пациентами на приеме?

- У меня вторая специальность – психолог. Я рассказываю детям сказки, пытаюсь максимально разрядить обстановку, чтобы малыш не волновался и не переживал. С детьми нужно много разговаривать, тогда приём пройдет в лёгкой игровой форме. Чем взрослее ребёнок, тем «взрослее» я с ним разговариваю. В 10-11 лет спокойно можно сказать девочке или мальчику, что «он уже взрослый, поэтому давай будем вести себя как взрослые». Детям такое слышать приятно, поэтому и приём проходит хорошо.

- Можно ли что-то не объяснять ребёнку во время приёма, чтобы лишний раз не нервировать?

- Стараюсь максимально честно говорить и подробно описывать, что буду делать, как и зачем. Даже если будет что-то неприятное, то всегда предупреждаю об этом. Если один раз я что-то недоскажу или о чём-то совру, то потом у ребёнка будет недоверие не только ко мне, но и к врачам в целом. Причём иногда больше нужно консультировать родителей, чем детей. Малыши наблюдательны – видят, что мама с папой волнуются и сами переживать начинают.

- Насколько сильно изменилась сфера стоматологии за ваше время работы?

- В первую очередь изменилась я. За эти годы я наработала мануальные навыки, освоила новые методики. Техника шагнула вперёд и пациенты стали более ответственно относиться к лечению. Буквально каждый год появляется что-то новое – устройства, анестезия, препараты. Однако, нельзя просто взять и начать использовать новый препарат – его сперва надо изучить и понять, в каких случаях использовать.

- Говорят, что теперь можно лечить зубы под общим наркозом.

- Да, такая практика есть. Детей до трёх лет мы вообще не принимаем иначе. Ведь дёрнется малыш на приёме – там и до травмы недалеко. После трёх лет всё зависит от выбора детей и их родителей.

- Как вы относитесь к отбеливанию и винирам?

- У меня нет какого-то негатива. Единственное, всё, что изобретено в медицине, должно применяться по медицинским показателям, а не только по «я так хочу». Это всё-таки не косметическая процедура, а серьёзное вмешательство.

- От каких вредных привычек нужно отказаться, чтобы сохранить здоровье зубов?

- Курение. Оно влияет не только на зубы, но и на весь организм. От семечек, последствия употребления которых мы называем «краснодарским синдромом». Когда человек кусает семечки зубами, то он повреждает тонкую эмаль и это всегда видно. По состоянию эмали можно также определить людей, которые руками работают и имеют вредную привычку держать разные предметы в зубах. Мужчины зачастую так держат гвозди и другие мелкие детали, а швеи - иголки.

Сладкие соки, сиропы, газировка и т.д. Это и так не очень хорошо влияет на зубы, а ещё хуже, когда человек пьёт их ночью. За время сна весь сахар остаётся на эмали, из-за чего возникает кариес. Вот почему, вне зависимости от вида пищи нужно чистить зубы как минимум два раза в день. Советую пользоваться зубной нитью и не исключать ополаскиватели. И, конечно, регулярно посещать стоматолога.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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