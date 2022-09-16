Фигуры из дерева, созданные умельцем из Кировской области, есть во многих регионах России

Сейчас Владимир Выймов работает над образом Натальи Гончаровой. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

В Омутнинске рядом с боевой машиной пехоты на памятном месте у памятника погибшим афганцам минувшим летом появился еще один персонаж. Это восьмилетний мальчик Алешка, который живет недалеко от границы России и Украины, каждый день встречает колонны военной техники и отдает честь российским военным. Мальчишка стал одним из символов спецоперации.

МАЛЬЧИК АЛЕША ИЗ БЕЛГОРОДА И СКАЗОЧНЫЙ УГОЛОК

Сейчас Алеша отдает честь всем патриотам России, в том числе и омутнинцам. Изготовил фигуру мальчика местный мастер по дереву Владимир Выймов. Инициатива сделать символы спецоперации принадлежит самому мастеру. Деревянного мальчишку, которого вытачивал умелец, увидели ветераны-афганцы и предложили передать городу, чтобы Алешка стоял на памятном месте возле БМП у флагштока.

Выточенный из дерева мальчик Алешка стоит на памятном месте возле БМП у флагштока. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

Чуть ранее Владимир сделал фигуру героической украинской бабушки с флагом, которая стала известна всей России, благодаря ролику, где она вышла к солдатам ВСУ, перепутав их с российскими военными. Фигура бабушки отправилась в Бисерово Афанасьевского района, где она заняла постоянное место на детской площадке.

Осенью 2021 года в Омутнинске на улице Комсомольской у автобусной остановки, что напротив администрации, возник целый сказочный уголок из дерева. Ранее здесь убрали старые тополя, оставив длинные стволы. Эти пни стали основой для скульптурной композиции: медведица с медвежатами и две совы. Между двумя артобъектами есть еще скамейка из массива дерева, с сюжетом на сиденье. Спонсором появления этого уголка стал местный предприниматель Александр Медведев.

ДЕЛАЕТ ВСЕ БЕЗ ЧЕРТЕЖЕЙ И НАБРОСКОВ

Увлечение художественным творчеством у Владимира началось еще в школьные годы. В третьем классе он стал редактором школьной стенгазеты. А вернувшись из армии в конце 70-х годов, поступил учиться в Пермское художественное училище, где получил профессию художника-оформителя. Переехав в Восточный, работал в цехе на местном предприятии, в 90-е занимался торговлей. Однако все это было не для него: давало средства к существованию, но удовлетворения не приносило. Его хобби стало изображение портретов людей в доспехах, копирование картин известных мастеров, написание икон. В храме в селе Залазна находится около десятка его икон.

Вырезать фигуры из дерева, Владимир Иванович нигде не учился. Эту науку он постигал сам, а началось все с обычной резьбы по дереву. Сейчас он профессионально занимается изготовлением изделий из дерева. Это не только фигуры животных, но и сказочные персонажи, предметы мебели. Недавно он был в Подмосковье, где в частном доме сделал лестницу с медвежонком, глухарем, аистом, лосиной головой и прочими живностями.

Есть в коллекции мастера и персонажи из мультфильмов. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

За много лет он изготовил более 200 различных работ. Они отправляются в разные города нашей страны.

Мастер отдал несколько скульптур на свою родину - в Афанасьевский район. В Бисерово около 30 его изделий стоят на детской площадке, у администрации, у церкви. В Черной Холунице есть также его творение, сделанное из старого большого дерева, которое упало после грозы. Пришлось даже работать на свалке, куда увезли остатки тополя. В итоге получилось кресло-трон, где любят фотографироваться местные жители и гости поселка.

ЧУДЕСА В ГАРАЖЕ

В поселке Восточном, где сейчас живет мастер, в гараже находится его мастерская. Здесь он творит чудеса из дерева. Иногда возле нее можно видеть скульптуры, которые выточены из целого толстого ствола.

Владимир рассказывает, что вырезать такую фигуру мало - нужно ее еще дважды пропитать специальным составом, чтобы она не портилась от дождей и ветров. После этого скульптуры будут стоять долгие годы.

Видя кусок дерева, Владимир сразу воображает, что из него можно сделать. У мастера нет никаких чертежей, набросков будущей фигуры. Он эскиз держит в голове, виртуозно орудуя пилой и убирая все ненужное. Кроме пилы в ходу топор, болгарка. Когда примерные контуры скульптуры начинают вырисовываться, приходит черед другого инструмента - стамески. С ее помощью вытачиваются детали, скульптура обретает законченный вид. Потом следует обжиг, пропитка, покраска с воском, покрытие лаком. Маленькие фигуры мастер может сделать за день, а над большими приходится работать долго.

Несколько деревянных мишек пока ждут у гаража-мастерской, когда для них появится подходящее место. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

- Лучше всего получаются фигуры, изготовленные из дерева, спиленного зимой, тогда оно не напитано влагой и лучше сохнет, - говорит мастер. - Если дерево спилено летом, оно часто трескается, и при изготовлении изделия приходится это учитывать.

Не всегда все идет гладко: иногда в дереве встречаются инородные предмеры, вросшие в него много лет назад. Например, выпиливая сову, Владимир наткнулся на проволоку, которая вросла в дерево. Возможно, раньше кто-то обмотал дерево, и она так и осталась в нем навечно. Поэтому приходится импровизировать, обходя все неожиданные препятствия.

Сейчас у мастерской стоят несколько готовых медведей, ждущих, когда у них появится постоянное место. Есть симпатичный волк из знаменитого мультфильма с надписью «Ты заходи, если что». Ждет своего часа орел с распахнутыми крыльями. А еще мастер вытачивает трехглавого дракона из сказки. Его он хотел бы подарить поселку, чтобы дети могли с ним фотографироваться, однако пока не получил одобрения местной администрации.

Владимир сейчас работает над образом Натальи Гончаровой, в планах сделать еще и Александра Пушкина. Их можно установить у ДК «Металлург» в Омутнинске или в другом месте, которое, возможно, больше для них подойдет. Есть еще вариант поставить их у школы в Гордино в Афанасьевском районе. В планах - вырезать фигуру лесоруба для Черной Холуницы, об этом уже есть договоренность с местным главой. В Омутнинске есть большой остов тополя, из которого также можно изготовить кресло-трон. А еще мастеру хотелось бы сделать что-то новое, оригинальное, чего он еще не делал.