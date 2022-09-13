Кванторианцы из Кировской области стали победителями Всероссийской конференции

Кировскую область на церемонии награждения представили кванторианцы Семен Глухов, Алина Игнатова, Иван Сунцов, Иван Филипчик, Даниил Копычев, Яков Корякин и Милана Варицкая (слева направо). Фото предоставлено героями публикации

В Колонном зале Дома Союзов 9 сентября состоялась торжественная церемония награждения финалистов IX Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». На мероприятие приехали победители региональных этапов конкурса. Среди награжденных - семь учащихся из технопарков Кирова и Омутнинска.

Наш корреспондент узнал, какие проекты отметили у самых младших представителей областной делегации - учащихся омутнинского кванториума. Так, Милана Варицкая создала «Пчелодрон», а Даниил Копычев представил проект «Математика с Дэном».

ЮНЫЙ ПРОГРАММИСТ ДАНИИЛ КОПЫЧЕВ

Когда Даниил пошел в первый класс, родители заметили у него способности к математике. Мальчик в течение трех лет становился победителем школьных и районных олимпиад. И когда в декабре 2018 года в Омутнинске открылся Кванториум, у родителей не было сомнений, что Даниил будет учиться в Промробоквантуме, где наставником был его отец Максим Копычев.

Даниил Копычев занесен в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» (таланты.рф). Фото предоставлено героем публикации

В июне 2019 года способный мальчик уже вошел в делегацию Кировской области на роботурнир, проходивший в Минске. Через месяц Даниил занял призовое место на Всероссийской олимпиаде по робототехнике и интеллектуальным системам. Он стал третьим в номинации «Бытовая робототехника» в младшей возрастной группе.

2020 год стал еще более результативным для Даниила. В феврале на региональном этапе Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию в номинации «В гостях у писателя и поэта» Даниил занял 2 место. В апреле кванторианцы Омутнинска стали победителями и призерами финального этапа XI сезона Международного детского конкурса «Школьный патент - шаг в будущее!». Это состязание получило поддержку Фонда президентских грантов и вошло в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, утвержденный постановлением Правительства РФ. В 2020 году на это соревнование было подано более 1500 заявок из разных уголков нашей страны, а также Республики Беларусь и Украины. Проект «Робот-кот», представленный Даниилом Копычевым занял одно из призовых мест. Механический кот управляется удаленно с помощью инфракрасного датчика и маяка, умеет передвигаться вперед-назад, поворачивать налево и направо. А еще издает звуки, напоминающие мяуканье и замолкает только когда его погладят.

В апреле также состоялся первый этап ХIV областного фестиваля исследовательских работ и проектов младших школьников «Я познаю природу - 2020». Свою работу отправил и Даниил. А в октябре состоялась областная онлайн конференция, на которой участники защищали свои проекты. Даниил представил презентацию на тему: «Бионика. Подсмотрено у природы».

В мае того же года проходил заочный конкурс, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Техника, с которой мы победили». Даниил занял 2 место в возрастной группе 6 - 11 лет с проектом «Танк ИС-3». А его маяк-ночник, изготовленный с помощью 3D ручки был представлен на областной выставке технического творчества.

В ноябре 2020 года ученики омутнинского «Кванториума» получили первые места в областном конкурсе анимационных работ «МультАссорти». Мальчик стал победителем в номинации «Компьютерная анимация», создав мультфильм «Колдун и прыгливый горшок».

В декабре Даниил занял сразу два первых места во Всероссийском конкурсе медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit» в номинациях «2D компьютерная анимация» и «Прикладная программа» в младшей возрастной группе. Мероприятие проходило в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества учащихся «Траектория технической мысли-2020». В финальном этапе конкурса приняли участие более 100 проектов в разных номинациях. Они занесены в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» (таланты.рф). Это не все победы юного изобретателя. Мальчик постоянно что-то выдумывает и программирует, демонстрируя свои работы на разных конкурсах.

«ПЧЕЛОДРОН» МИЛАНЫ ВАРИЦКОЙ

Весной 2022 года Милана стала призером V областного конкурса исследователей-изобретателей «Бионик», который предполагал реализацию в творческих проектах идей, «подсказанных» природой. Организатор - Дворец творчества-Мемориал. На состязание представили 24 изобретения от 30 учащихся 2-7 классов. Милана Варицкая стала призером конкурса за проект «Пчелодрон». Руководитель - Светлана Владимировна Назарова.

Это - один из многих успешных проектов Миланы Варицкой. Фото предоставлено героиней публикации

Изобретение девочки представляет собой летательное устройство для опыления растений. Глазами у «пчелы» служат видеокамеры, при помощи которых она распознает тип цветка: пестичный или тычиночный. Подлетая к растению мужского пола, своим длинным хоботом модель всасывает пыльцу в себя, а при обнаружении женского цветка выдувает пыльцу на него. Происходит это с помощью вентилятора, который находится в носу. Таким образом происходит опыление.

Милана Варицкая учится в 5 классе, в Кванториуме занимается уже два года. Педагог Миланы Светлана Назарова считает, что девочка - умная и целеустремленная. Она никогда не бросает начатое дело на полпути и всегда доводит свои проекты до логического завершения.

«Пчелодрон» - не единственный проект школьницы, который принес ей успех. Команда Кванториума, в составе которой была Милана, заняла 3 место на областном конкурсе «ИНФОРМАШК@». Участникам нужно было выполнить задания как в онлайн-формате, так и оффлайн - требующие смекалки и умения мыслить логически. В числе вопросов были: об истории развития информационных технологий, основные термины в IT-сфере, логические задачи, на знание стандартных и офисных программ ОС Windows.

В 2021 году Милана стала победителем областной выставки технического творчества, проходившей в дистанционном формате. Участники присылали фотографии, аннотацию и видеопрезентацию своей работы, описывали идею своего изобретения и процесс его изготовления. Ребята из Омутнинска представили проект «Обучающая игра по правилам дорожного движения».

Несомненно, у этих детей впереди еще много идей, которые они постараются воплотить в жизнь, и много конкурсов, где они одержат новые победы.