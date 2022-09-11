Миграционная служба Кировской области: без нее не могут обойтись ни жители региона, ни иностранцы

Паспорта граждан РФ 14-летние жители области всегда получают в торжественной обстановке. В центре - Владимир Шиндориков. Фотографии предоставлены УМВД России по Кировской области

Подразделения по вопросам миграции отмечают 11 сентября свой профессиональный праздник. Накануне этого дня «Комсомолка» побеседовала с начальником управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области Владимиром Шиндориковым. Речь шла об истории создания и роли миграционной службы в жизни каждого гражданина России и прибывающих в нашу страну иностранцев.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

- День подразделений по вопросам миграции установлен Приказом МВД РФ от 11 сентября 2017 года, - пояснил Владимир Александрович. - Дата выбрана не случайно: 31 августа 1719 года Петр I подписал указ «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург для записки, в Канцелярию Полицмейстерских дел». По новому стилю - это как раз 11 сентября. Это была первая попытка упорядочить учет иностранных граждан, которые прибывали в Россию на службу, для ведения торговли или развития ремесел. Помимо этого, начала развиваться промышленность, движение внутри страны, появилась необходимость выдачи паспортов крестьянам. Прибывающие на работу в Петербург или Москву из российской глубинки сдавали паспорта и получали взамен билеты, которые давали право устраиваться на работу и законно проживать на территории этих мегаполисов. Но с ними нельзя было свободно передвигаться по стране. А если человек не обменивал паспорт на билет, но при этом его брали на работу, то его хозяин должен был платить штраф - по 2 рубля за каждый день.

Владимир Шиндориков рассказал, что эта практика постепенно распространялась по России: сначала в крупных городах, а затем и во всех губернских появились адресные конторы. В Вятке ее создали в июле 1895 года. Учет населения стали вести при полицейских участках.

За долгую историю существования этих учреждений не раз менялись их названия: паспортные столы, паспортно-визовые и миграционные службы. И подчинялись они в разные годы разным ведомствам. Но суть деятельности оставалась неизменной: оформление документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, и учет всех прибывающих в нашу страну иностранцев.

РАБОТАЮТ НЕ ТОЛЬКО С ИНОСТРАНЦАМИ

Многие жители Кировской области ошибочно полагают, что им не приходилось иметь дело с сотрудниками подразделений по вопросам миграции. Но это не так. Одна из главных функций этих служб - оформление жителям региона паспортов - как российских, так и заграничных. Соответственно, мы обращаемся в эти подразделения в 14-летнем возрасте, когда получаем первый документ, подтверждающий наше российское гражданство. И затем не раз пользуемся их услугами, когда паспорт нужно заменить: в силу возраста, смены имени или фамилии, утери или порчи документа. Или когда появляется необходимость оформить заграничный паспорт.

Подразделения по вопросам миграции УМВД России по Кировской области оснащены всем необходимым оборудованием. Фотографии предоставлены УМВД России по Кировской области

- Наши отделения есть во всех районах Кировской области, но сегодня удобнее и дешевле оформить любые документы, подав заявку через Госуслуги, - отмечает Владимир Александрович. - Сдать и получить документы также можно через МФЦ. Сейчас в наших подразделениях идет работа по цифровизации всех процессов и усовершенствованию сервисов. Чтобы жители Кировской области могли реализовать любое желание одним кликом мыши. И в ближайшее время идентификация человека проходила бы по одному документу - пластиковой карте, где будет сосредоточена вся информация о нем, указаны СНИЛС и ИНН.

Другая важная сфера деятельности управления по делам миграции - учет и контроль иностранных граждан, прибывающих в Кировскую область по служебным или личным вопросам. И помощь в оформлении всех необходимых документов приезжающим в наш регион бывшим соотечественникам в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ.

- Не секрет, что на многих крупных предприятиях трудятся высококвалифицированные специалисты - иностранцы, - говорит начальник областного управления по вопросам миграции. - Это, прежде всего, заводы «Веста», Pirelli, IKEA. А также предприятия в сфере деревообработки, где трудятся китайские граждане. Квалифицированные специалисты получают разрешение на работу или патент. Помимо этого, на работу в Кировскую область приезжают и граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По соглашению ЕАЭС, на всей его территории разрешается свободное осуществление трудовой деятельности и движение товаров и ресурсов. Но его нужно учитывать и контролировать. И этим также занимаются наши сотрудники.

Сейчас к этим категориям добавились еще и приезжающие в наш регион граждане Донецкой и Луганской народных республик и Украины. В апреле в Кировскую область с этих территорий прибыли около 400 человек.

- Все уже получили временное убежище, а многие и гражданство, - сообщил Владимир Александрович. - Общаясь с эвакуированными из Мариуполя, мы чувствовали боль, которую они испытали, лишения, которые им пришлось пережить, страх. И главной задачей для нас было - дать этим людям почувствовать, что жизнь может быть мирной и счастливой. Хочу отметить, что все сотрудники нашего подразделения относятся к проблемам любого обратившегося к нам человека с душой, стараются помочь решить все вопросы, подсказать какие шаги нужно сделать для достижения наилучшего результата.

Все прибывающие на территорию нашего региона иностранцы обязательно проходят дактилоскопию. Фотографии предоставлены УМВД России по Кировской области

«НЕ БЫЛИ ЧЕРСТВЫМИ ДУШОЙ»

Хочется сказать, что обо всех своих подчиненных Владимир Шиндориков говорил с большой теплотой и гордостью. Но особенно отметил тех, кто работает уже долгие годы. Это Светлана Сергеевна Александрова в Вятских Полянах, Альбина Евгеньевна Носкова в Уржуме, Светлана Ивановна Окатьева в Верхошижемье.

- Хочу также вспомнить ветеранов, которые длительное время работали в этой службе, создавали ее, - говорит начальник управления по вопросам миграции. - У нас работали 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них - Александр Дмитриевич Сунцов, начальник паспортно-визовой службы кировского облисполкома в1958-1976 годах. Николай Федорович Зверкович руководил паспортно-визовой службой после возвращения из Афганистана. Туда он был командирован кировской милицией не как военный, а как оперативный работник - общался непосредственно с населением. Он награжден орденом Красной Звезды, другими боевыми наградами. Владимир Степанович Бельтюков создавал службу в 90-х, принимал первых беженцев, душой переживал все их невзгоды, беды и в силу своих возможностей старался помочь. В разные годы областное управление также возглавляли Николай Алексеевич Гвоздиков, Константин Александрович Егоров, которые болели душой за свою работу, связанную с людьми. Не были черствыми душой и старались помочь каждому.

С ПРАЗДНИКОМ!

- Поздравляю всех сотрудников миграционной службы Кировской области с профессиональным праздником! И, учитывая сегодняшние реалии хочу пожелать прежде всего здоровья. Второе - мирного неба. Счастья и удачи вам и вашим близким, семьям! Ведь хорошая семья, надежный тыл помогают и в профессиональном, и в карьерном росте.

Редакция «КП»-Киров» также поздравляет всех сотрудников подразделения по вопросам миграции УМВД России по Кировской области. Пусть все рабочие вопросы решаются быстро и успешно, а родные и близкие вас всегда радуют и поддерживают. И пусть в жизни будет как можно больше счастливых и радостных моментов.