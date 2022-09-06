Кировская поэтесса: «Стихи в трудный период жизни стали спасением»

Любовь Козлова - лауреат и дипломант многих всероссийских и международных конкурсов. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Жительница Кировской области Любовь Козлова никогда не училась литературному творчеству, талант слагать стихи был у нее с рождения. А развить и отшлифовать его помогли люди, которые встретились на жизненном пути. В итоге самородок получил огранку и стихи поэтессы сейчас доступны широкому кругу ценителей поэзии.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО ШКОЛЬНОЙ СТЕНГАЗЕТЫ

Поэтические наклонности у себя Любовь Козлова обнаружила еще в детском возрасте. Она родилась деревне Климово Уреньского района Горьковской области. В начальной школе они с подружкой рифмовали слова в записочках. Это была игра, как в книжке про Незнайку. Уже тогда Люба понимала, что слова «палка» и «селедка» не рифмуются.

Будучи маленькой, девочка считала, что все поэты жили давно, а сейчас их нет. Каково же было удивление Любы, когда она прочитала в районной газете стихотворение «Дождь», которое написала ее учительница. Тогда школьница поняла, что писать стихи могут обычные люди, и тоже решила попробовать.

- Я сочиняла стишки для школьной газеты «Крокодил», - рассказывает Любовь Владимировна. - Например, про случай на уроке истории, когда одноклассник, не подготовив урок, отвечал у доски: «Франция богатая, перец в ней там есть, на полях-плантациях выращивают шерсть. Не успел Володенька закончить свой рассказ, чуть не умер со смеху весь девятый класс». Через много лет во время встречи со школьными друзьями они очень порадовали меня, хором прочитав это стихотворение.

Женщина вспоминает случай, когда и она стала героем школьной стенгазеты:

- Однажды я затопила кабинет биологии во время дежурства по классу. Открыла кран, а он отпал. Ситуацию спас военрук. Тогда я очень переживала, а потом, через много лет, написала про этот случай стихи.

«В воде я в валенках стою, а он в костюме химзащиты. Закрыл ревущую струю, но дело было не закрыто. За отсыревший кабинет меня к директору водили, мой нарисованный портрет висел в газете «Крокодил».

После школы Люба поступила в Яранское медучилище, где также писала стихи уже на медицинские темы. Училась девушка отлично, была председателем студсовета общежития. Два года ее избирали председателем профкома училища. После окончания учебы Любовь вернулась домой и вышла замуж. И тут судьба вернула ее в Кировскую область: супругу, выпускнику медицинского вуза, предложили работу в поселке Восточном.

Любовь Владимировна о поэзии тогда не думала. Стихи писала мимоходом на каких-то листочках, которые потом теряла. Она воспитывала сына и дочь. Работать пошла упаковщицей на местное предприятие, поскольку в медицине тогда был избыток кадров. На заводе приходилось напрягать зрение, оно начало портится. С работы пришлось уйти.

В 90-х годах, получив инвалидность по зрению, Любовь Владимировна пришла в местное отделение общества слепых. О потере зрения она пишет: «За что, за что судьба моя со мною так жестоко поступила? Она меня терзала, ну а я за жизнь цеплялась и ее любила».

Однажды в конце 90-х к ним на собрание приехала из кировской библиотеки для слепых Лидия Георгиевна Семеновых. Она рассказала о конкурсе стихов незрячих поэтов. И произведения Любови Козловой появились в сборнике, изданном по итогам этого конкурса. А с Лидией Семеновых у поэтессы завязалась дружба, которая длится до сих пор.

Переломным моментом в жизни Любови Козловой стала трагедия в семье. Она потеряла дочь, которой было всего 16 лет. Женщине, пережившей такое горе, нужно было уйти от реальности. И свою боль она выражала в стихах. Они послужили лекарством, которое вывело убитую горем мать из глубокой депрессии. Женщина пыталась высказать в стихах, все, что чувствовала.

«Стихи в трудный период жизни стали для меня спасением: в них я вкладываю душу и сердце. Стихотворчество спасает меня от тоски, боли и неприятных обстоятельств, помогает общаться со своими друзьями по несчастью, учиться у них преодолевать трудности», - пишет она в своей автобиографии.

Поэтесса издала пять сборников своих стихов. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

ТВОРЧЕСТВО ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ

В 2007 году Любовь Козлова по инициативе Лидии Семеновых поехала в Пермь на Всероссийский конкурс «Поэтическое ристалище». С тех пор началась ее активная творческая жизнь. Она побывала на многих конкурсах, познакомилась с удивительными людьми. В числе друзей Любови Владимировны бывшая артистка Ленконцерта Маргарита Лунис из Гамбурга, известная вятская поэтесса Елена Наумова. Ранее она дружила и с Маргаритой Чебышевой. На стихи Любови Козловой написано более 130 песен, лучшие из них вошли в музыкальные диски «Судьба-лебедушка», «Молчи, печаль моя».

В 2015 году Любовь Владимировна получила литературную премию имени Василия Алехина. Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию писателя, проходили в Курской областной специальной библиотеке для слепых. А церемония награждения – на международных Алехинских чтениях, которые проходят в Курске раз в два года. Любовь Владимировна стала их постоянным участником.

На торжественное мероприятие, кроме местных писателей, представителей творческих объединений и специальных библиотек, съехались около 30 инвалидов по зрению из Луганска, Крыма, Белоруссии, Челябинска и других городов. То, что именно она получит премию, стало для Любови Козловой огромной и приятной неожиданностью.

Отдельно стоит сказать о тандеме с виртуозным баянистом Анатолием Сланчевым (мы писали о нем в номере от 31.08.2022 г.). В 2014 году гармонист стал лауреатом международного конкурса «Филантроп», исполнив песню на стихи незрячей поэтессы, музыку к которым написал сам. А в 2016-м Анатолий Сланчев и Любовь Козлова представили Кировскую область на четвертом Межрегиональном конкурсе бардовской песни среди людей с инвалидностью имени Александра Лобановского. Конкурс «Струна и кисть, и вечное перо» проходил в Сыктывкаре. В нем участвовали 54 человека из разных регионов России. Среди них были авторы стихов и музыки, а также исполнители и аккомпаниаторы.

Сейчас творческий союз музыканта и поэтессы продолжается: Анатолий и его новый коллектив трио «Гармония» выступают с песнями на слова Любови Козловой.

У поэтессы вышли в свет пять сборников стихов. Последний - «Думы-думушки» появился в 2019 году. В нем Любовь Козлова собрала лучшие произведения и для взрослых, и для детей. Она попыталась сделать этот сборник в каком-то смысле итоговым.

Известная кировская поэтесса и прозаик, член союза писателей России Елена Наумова, под чьим руководством книга готовилась к изданию, тогда сказала:

«О чем бы ни писала эта мужественная и талантливая женщина, она пишет искренне и очень душевно. Ее стихи востребованы. Очень хочется, чтобы творческая жилка самобытного автора не угасала, давая жизнь новым стихам».

Любовь Владимировна – постоянный участник Алехинских чтений, которые проводятся в Курске каждые два года. А в 2015 году она получила литературную премию имени Василия Алехина. Фото предоставлено героиней публикации

СПРАВКА «КП»

Достижения поэтессы:

- дипломант Всероссийского фестиваля художественного творчества

инвалидов «Вместе мы сможем больше»;

- дипломант Всероссийского конкурса «Поэтическое ристалище», г. Пермь, 2007 г.;

- лауреат Всероссийского фестиваля «Гринландия 2011»;

- финалист Международного конкурса творчества инвалидов по зрению

«Крылья надежды», г. Курск, 2013 г.;

- номинант Международной премии «Филантроп», 2014 г.;

- лауреат межрегионального литературного конкурса «СТИХиЯ ПЕГАСА» среди членов организации ВОИ, г. Оренбург, 2014 г.;

- лауреат литературной премии им. В.С. Алехина, Курск, 2015 г.

ВАЖНО

Фронтовик Василий Алехин выжил после тяжелейшего ранения под Оршей, домой вернулся без руки и почти совсем слепым. Он автор стихов и документальных повестей о войне. Имя Василия Алехина знают и помнят читатели Курской областной специальной библиотеки для слепых, которая носит имя писателя. Там его называют местным Николаем Островским.