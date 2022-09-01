Житель Кировской области входит в десятку лучших гармонистов России

Анатолий Сланчев: «Считаю, что жизнь моя сложилась как нельзя лучше». Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

Музыканта, исполнителя и автора песен Анатолия Сланчева в Кировской области знают многие. Особенно те, кто так или иначе связан с культурной жизнью области. Этот обаятельный и веселый мужчина - непременный участник почти всех концертов и праздников, проходящих в Домах культуры разных поселений Омутнинского района, где он живет вот уже более 40 лет.

НЕ ПО ДОЛЖНОСТИ, А ПО ПРИЗВАНИЮ

Родился Анатолий Сланчев в поселке Коминтерновский, который сейчас уже стал частью областного центра. Еще в детстве увлекся музыкой и связал потом с ней всю жизнь. После школы он легко поступил в Кировское училище искусств. Но быстро «вылетел» оттуда, не явившись на экзамен. А не пришел он из-за того, что устроился баянистом в загородный пионерский лагерь и не мог ездить на каждый экзамен из-за отсутствия денег. После этого пришлось работать на кожевенно-обувном комбинате. Но и здесь без музыки не обошлось: парень занимался в хоре и ансамбле.

В армии Анатолий попал в музыкальный взвод. Основная служба его прошла в ансамбле песни и пляски. Вернувшись домой, он получил приглашение сразу в несколько учреждений культуры. Но случилась загвоздка: у него не было не только диплома Гнесинки, но и вообще никакого. Только музыкальная школа. Поэтому в областном центре его на работу не взяли. Анатолий не отступил. Придя в управление культуры, он продемонстрировал свои умения в игре на баяне. Причем подбирая мелодии на слух. И его пригласили в Кирс, где он проработал баянистом пять лет. За это время музыкант создал вокально-инструментальный ансамбль, который не раз становился лауреатом различных конкурсов.

Да и сам Анатолий был неоднократным участником и лауреатом областного конкурса «Вятские зори». В конце 70-х годов стал дипломантом Всесоюзного конкурса «Товарищ песня». На нем он впервые исполнил свою песню «Реченька», которую написал в стиле фолк-музыки. Правда об авторе он сообщил, что в детстве ему напела эту мелодию бабушка. Почему не признался, что это его произведение? Причина банальна: в те времена автор песен непременно должен был состоять в Союзе композиторов. Исполняя другие мелодии собственного сочинения, Анатолий также скрывал авторство. Сообщал только название местности, где якобы их услышал.

На одном из конкурсов молодого артиста заметил директор Омутнинского химического завода Владимир Валов. И пригласил гармониста поработать в учреждениях культуры района, где Анатолий Сланчев уже 40 лет трудится не по должности, а по призванию. Работа для него - это бесконечное творчество, концерты, поездки, репетиции, конкурсы, победы, награды и новые знакомства.

НЕ РАЗ СТАНОВИЛСЯ ЛАУРЕАТОМ РАЗНЫХ КОНКУРСОВ

За годы, что Анатолий работает в сфере культуры, он написал немало песен, в том числе о родном крае. Причем не только на свои стихи, но и на слова местных поэтов Любови Козловой и Татьяны Путятиной.

Так, с песней на стихи Любови Козловой, несколько лет назад музыкант принял участие в международном конкурсе «Филантроп», премия которого присуждается за выдающиеся достижения инвалидов в сфере искусства и культуры. Это произведение стало лауреатом в номинации «Исполнительское искусство. Авторская песня».

Анатолий Алексеевич не только заслуженный работник культуры России и почетный житель Омутнинского района. В 1998 году он стал лауреатом Всероссийского фестиваля гармонистов. Музыкант побаивался, что другие участники играют виртуознее его, но с легкостью получил звание лауреата «Играй, гармонь!». В этой телепередаче он участвовал несколько раз. А в 2003 году он вошел в десятку лучших гармонистов России.

- В первый раз для основателя конкурса «Играй, гармонь!» Геннадия Заволокина я исполнил песню «Зазноба», - вспоминает музыкант. - Сначала он не слушал. А его дочь Настя, сидевшая рядом, настолько была поражена исполнением, что просто повернула лицо отца в нашу сторону. После этого я записал для Заволокина сразу несколько песен. С тех пор и началась моя дружба с передачей «Играй, гармонь».

Анатолий рассказал о одном случае: когда Геннадий Дмитриевич был в Кирове, он объявил на концерте, что сейчас перед зрителями предстанет его лучший друг.

- Я тогда и представить не мог, что этим лучшим другом окажусь я сам, -улыбается гармонист. - Выхожу на сцену и думаю, когда я успел стать лучшим другом Геннадия Заволокина.

Анатолий Сланчев в разное время руководил несколькими музыкальными коллективами и все они становились лауреатами и победителями различных конкурсов. Это народный самодеятельный хор ветеранов «Долголетие», ансамбли «Сударушка», «Рябинушка», «Ветераночка». Один из последних - трио «Гармония».

Трио «Гармония» музыкант создал во время подготовки к своему юбилею. Фото предоставлено героем публикации

- Я решил провести бенефис по случаю своего юбилея и, чтобы подготовиться, обратился к своим коллегам за год до события, - рассказал музыкант об истории создания коллектива. - Но коллеги все откладывали подготовку, считая, что еще рано и ссылаясь на неотложные дела. Тогда я сам написал сценарий, но мне нужны были женские голоса. Мне подсказали, что первую партию может исполнить воспитатель детского сада Олеся Чушникова. Потом определилась исполнительница второй партии - заведующая Домом культуры в Песковке Наталья Ельцова. После моего юбилея, где мы впервые спели втроем, стали выступать на концертах и участвовать в конкурсах.

Сейчас этот коллектив хорошо знают в Омутнинске и принимают на ура. А недавно Анатолий начал работу еще и с народным коллективом «От всей души», который остался без руководителя. В июле на празднике фольклора они выступили вместе с известными в России гармонистами, участниками передачи «Играй, гармонь!» Владимиром Глазуновым и Сергеем Борискиным, которые заехали к Анатолию в гости.

На празднике фольклора в июле вместе с местным коллективом «От всей души» выступили участники всероссийского конкурса «Играй, гармонь!» Владимир Глазунов и Сергей Борискин. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА

- Считаю, что жизнь моя сложилась как нельзя лучше, - подводит итоги нашего разговора гармонист. - Я счастлив от того, что работаю по призванию и дарю людям свои песни, которые помогают жить веселее и дарить хорошее настроение. Планы мои на будущее простые: хочется новых хороших песен, чтобы интересно было петь, удивлять зрителя.