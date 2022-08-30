«Заткнись и исчезни»: кировчанам представили новый спектакль «Театра на Спасской»

Каково это - перестать жить? Непривычно. Странно и страшно. Это чудесно воплотила на сцене актриса Анастасия Калиничева. Фото: Надежда БАБУШКИНА

Спектакль закончился несколько минут назад, но все мы ещё какое-то время продолжали сидеть в зрительном зале. Приходили в себя. Сразу сделать это, кажется, ни у кого не получилось. Час, проведенный в театре, - и вся жизнь пролетела перед глазами.

- В целом понятно, - потрясенно вымолвила рядом какая-то девушка.

Я с ней молча согласилась. Говорить в тот момент попросту не могла.

«Заткнись и исчезни» - нашумевшая летняя премьера «Театра на Спасской», билеты на которую разлетелись мигом. О чем можно рассказать так, чтобы достать до самого дна души? О нашей короткой жизни, ребята, и неожиданной, как часто бывает, смерти.

О том, как девушка, едва начав самостоятельно жить, попала туда, откуда не возвращаются. В небытие. Точнее, в пограничное пространство между жизнью и смертью. Только что была живая, и вдруг уже нельзя вернуться домой, где знакомый стул и вечно шкодящий на него кот. Уже не пройти по улице, знакомой с детства. Не нажать на кнопку лифта.

Каково это - перестать жить? Непривычно. Странно и страшно. Это чудесно воплотила на сцене актриса Анастасия Калиничева. В растянутом красном свитере, с вечно съезжавшими на нос очками, всем своим испуганным телом и девчачьей мимикой, интонациями показала недоумение от ситуации и попытку утвердиться на земле.

- Я есть, вы просто пока не поняли, - обращается главная героиня к другим персонажам, как и она, оказавшимся по ту сторону жизни.

Их немного, этих персонажей. Таксист, бабуля с авоськами, парень в капюшоне… Микроистория каждого тоже вплетена в канву повествования. Жили по-разному - конец у всех один. Они его приняли.

И только девушка в красном свитере, с растерянной улыбкой, несмело и отчаянно продолжает искать ответ на вопрос, жива она или умерла. Об этом разговаривает со своим сердцем. Оно тоже герой в этом спектакле. Сердце у девушки предательски прихватывает. Один раз, другой. Девушка хватается за него, но не сдаётся. И просит: «Стучи, сердце, стучи».

- Я живая, я двигаю ногами землю, - переступает с ноги на ногу девушка, утверждая свое существование.

Ее спрашивают, приставив пистолет к голове: «Что лучше, быть живым или счастливым?»

Она не знает, но точно хочет жить. И весь спектакль «Заткнись и исчезни» - такой. Может, не все до конца понимаешь, но после него хочется жить.

Я вышла из театра и шла по знакомой Спасской, будто в новом измерении. Люди по-летнему в майках-шортах, чем-то озабочены или улыбаются. Хотя нет, чаще напряжены. Смотрела на них и вспоминала фразу, врезавшуюся в сердце: «Это не навсегда». Через минуту каждый из идущих по улице может оказаться по ту сторону света и потом так же, как девушка в красном свитере, с удивлением и недоумением задаваться полувопросом-полуутверждением: «Ведь я живая?!» И услышать в ответ: «Заткнись и исчезни».

История, рассказанная драматургом Ларой Бессмертной и режиссером Дмитрием Лимбосом, на мой взгляд, - про это. Про возможность чувствовать себя живым при жизни.

Зачем? Как верно кто-то заметил в театре, пока ты что-то чувствуешь, еще не все потеряно.

Вот за эти постановки - глубокие разговоры о душе я и ценю в первую очередь наш «Театр на Спасской». Конечно, это ниша не для всех. Это вообще архитрудная задача - достучаться до глубинного в человеке. Показать портрет того, кто сидит в зрительном зале, ему самому.

Да так, чтобы зритель замер и остался сидеть еще какое-то время после спектакля. А потом вышел из театра в мир с желанием жить.

Стучи, сердце, стучи.