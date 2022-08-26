День благодарности собаке: за что кировчане могут сказать «спасибо» этим питомцам

Служебные собаки помогают спасать людей и раскрывать преступления. Фото предоставлено УМВД России по Кировской области

26 августа отмечается замечательный праздник - День благодарности собаке. Жизнь бок о бок с питомцем кажется нам уже чем-то обыденным. И это отличный день, чтобы задуматься: какую роль эти животные играют в нашей жизни. Домашняя собака защищает дом и членов семьи, скрашивает одиночество, поднимает настроение и дарит счастье. Или помогает человеку на охоте, выслеживает и загоняет добычу. Поводырь безопасным путем ведет своего незрячего хозяина. А служебные собаки разыскивают потерявшихся в лесу или застрявших под завалами после землетрясений людей.

В Кировской области тоже есть свои собаки-герои. Об их работе и подвигах «Комсомолке» рассказал врио начальника центра кинологической службы УМВД России по Кировской области Сергей Николаевич Буторин.

Дрессировать будущих служебных собак начинают с раннего возраста. Фото предоставлено УМВД России по Кировской области

Сейчас кинологическая служба региона использует в основном немецких и восточно-европейских овчарок, так же есть бельгийские овчарки, которых еще называют малинуа, и лабрадоры. Эти породы имеют хороший подшерсток, благодаря чему хорошо переносят погодные условия нашего региона.

- Овчарка универсальная собака, используется по всем направлением службы, по запаховым следам человека, обозначению целевых объектов (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и наркотики) и охранно-конвойной службе, - поясняет Сергей Буторин. - Одним из первых на место преступления приезжает специалист-кинолог со служебной собакой, который находит следы предполагаемого преступника, дает занюхать собаке и направляет ее на поиск. А с помощью лабрадоров и малинуа ищут в основном оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества. Также в центре подготовлена единственная в России служебная собака для поиска билетов банка России.

Для одних собак поощрением за хороший результат будет лакомство, для других - игра. Фото предоставлено УМВД России по Кировской области

Сергей Николаевич рассказал о нескольких случаях, когда помощь служебных собак помогла спасти человека или раскрыть преступление.

ИЗ-ЗА СКЛЕРОЗА НЕ ЗНАЛА КУДА ИДТИ

30 мая в деревне Савиново Уржумского района без вести пропала пожилая 83-летняя женщина. Она ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Сначала ее искали родственники и соседи своими силами, но позже обратились в полицию. 31 мая старший сержант полиции, инспектор-кинолог Центра кинологической службы (ЦКС) МВД России по Кировской области Дмитрий Черемискин выехал в село в составе следственно-оперативной группы. Прибыв на место, кинолог оценил обстановку и подключил к поиску собаку по кличке Пиксель. Пес взял след от дома пропавшей и повел в сторону дороги на улице Даровских. Затем от улицы Садовой свернул к заброшенному гаражу. В пяти метрах от него под березой и нашли женщину. Она страдала потерей памяти, поэтому не знала куда идти. К счастью, собака быстро обнаружила пропавшую и поисковики вернули бабушку домой.

Кинологическая служба региона использует в основном немецких и восточно-европейских овчарок. Фото предоставлено УМВД России по Кировской области

ТРУП У ДОМИКА ОХОТНИКА

В прошлом году младший инспектор-кинолог ЦКС МВД, прапорщик Константин Шернин выехал с поисковой группой в поселок Кобра Нагорского района на поиски без вести пропавшего гражданина. Было известно, что 6 сентября мужчина ушел в лес и не вернулся. Через сто метров от захода в лесополосу служебная собака Невада нашла след и направилась в северо-западном направлении. И уже через 250 метров был обнаружен труп мужчины с огнестрельным ранением.

- На сегодняшний день это преступление уже раскрыто и убийца задержан. Как выяснилось, пострадавший вместе с другом отправился на охоту. В лесном домике приятели повздорили и один из мужчин выстрелил в другого. После он оттащил труп в лес и закопал. А вернувшись в поселок, убийца сказал, что его товарищ ушел и не вернулся. Когда тело нашли, мужчина сознался в содеянном, - рассказал Сергей Николаевич.

НАШЛИ ОЧЕВИДЦА

Следственно-оперативная группа, в составе которой был инспектор-кинолог ЦКС МВД, старший лейтенант полиции Сергей Жетлухин, получил сообщение о краже. Преступление произошло в Кирове на улице Екатерины Кочкиной. Украли два снегоката и два велосипеда. На месте происшествия собака Палладий взяла след и повела от подъезда во двор, затем повернула направо по тротуару в сторону дома № 8 на той же улице.

После этого сотрудники полиции стали искать с помощью собаки людей, которые могли иметь отношение к данному случаю. При разговоре с жильцами дома у одного из подъездов удалось найти свидетеля. Мужчина рассказал, что ночью из окна квартиры видел, как молодые люди грузили велосипеды и снегокаты в легковую машину.

- У нас считается результативным применение собаки, когда она указываем направление, находит след предполагаемого преступника, улики или очевидцев, - уточнил Сергей Буторин.

Врио начальника кинологического центра УМВД России по Кировской области также пояснил, что собаки делятся на «пищевиков» и «апортировщиков». Для одних поощрением за хороший результат будет лакомство, например, мясо. У других преобладает апортировочная реакция, то есть будет достаточно поиграть с собакой мячиком или другим любимым ее предметом, чтобы она была довольна.