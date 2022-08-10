Врио губернатора Кировской области Александр Соколов попросил президента РФ поддержать областные проекты

Беседа Владимира Путина и Александра Соколова прошла в формате видеоконференцсвязи. Фото: kirovreg.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым вопросы и проблемы нашего региона. Встреча состоялась в формате ВКС. Одной из тем стала подготовка Кирова к 650-летию.

- С этим событием жители столицы области связывают надежды на качественные преобразования в городе. В настоящее время мы развернули большую работу с участием общественных организаций, предприятий, деятелей культуры и просто неравнодушных граждан, направленную на приведение в порядок домов, улиц, общественных городских пространств, - рассказал Александр Соколов.

К празднику приурочат культурные и деловые события, а также приведут в порядок облик города. Сейчас в областном центре идет благоустройство дворов, ремонт тротуаров и другие работы в рамках федеральных и региональных проектов. К юбилею планируется провести реновацию парков имени Кирова и Гагарина, где пройдут основные мероприятия. Александр Соколов обратился к президенту за финансовой помощью, чтобы работы успели завершить к 2024 году.

- За эти парки в рамках программы формирования комфортной городской среды проголосовали десятки тысяч граждан, - обратил внимание Александр Соколов. - Горожане принимали участие в разработке и обсуждении этих проектов. Проекты готовы, но нам не хватает ресурса. Люди надеются на завершение работ к 2024 году. Нам нужна ваша поддержка, Владимир Владимирович.

Врио губернатора также попросил поддержки в развитии транспортной инфраструктуры. В частности, помощь нужна для строительства моста через Чепцу у Кирово-Чепецка и транспортного перехода под ж/д переездом в Нововятске. Решения последней проблемы ждут уже 30 лет.

Президент пообещал обязательно рассмотреть инициативы на федеральном уровне.