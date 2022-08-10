Телеведущий Андрей Леонтьев на спор обогнал поезд

Андрей Леонтьев поделился с кировчанами впечатлениями о поездке из Москвы во Владивосток и обратно. Фото предоставлено героем публикации.

Что выбрать - поездку на автомобиле или на поезде? Путешественник с 25-летним стажем, автогонщик и телеведущий Андрей Леонтьев на пути в Москву сделал остановку в Кирове и с удовольствием поделился мнением на этот счет.

Встреча с кировскими СМИ состоялась на площадке у дома Витберга, где находится «Центр развития туризма Кировской области». На парковке поставили автомобиль Suzuki Vitara, весь в наклейках, на котором Андрей и преодолел 9100 км пути.

ОБОГНАЛ НА МАШИНЕ СКОРЫЙ ПОЕЗД

В июле Андрей Леонтьев на спор за шесть с половиной дней преодолел на автомобиле путь из Москвы во Владивосток и обогнал скорый поезд «Россия», следовавший тем же маршрутом. На поезде ехала его знакомая трэвел-блогер Юлия Костюшкина.

- Соревнование автомобиля и поезда не новость. Были попытки обогнать культовые поезда, например, знаменитый «Голубой экспресс». Вульф Барнато ехал на своем автомобиле параллельно и пытался обогнать поезд, пока его товарищи сидели в вагоне-ресторане и пили шампанское. И обогнал-таки! Мы решили поставить жирную точку в этом споре поезда и машины, - рассказал Андрей Леонтьев. - Как известно, самый продолжительный железнодорожный маршрут в мире находится в России: Москва -Владивосток. Наше путешествие стартовало 18 июля с Ярославского вокзала в Москве. Я проводил Юлию Костюшкину на перроне и следом стартовал на машине из Москвы, проехал 9100 км за 6 суток и 16 часов. Согласно расписанию, поезд пришел на железнодорожный вокзал во Владивостоке 25 июля, спустя 6 суток 22 часа и 28 минут. Я встретил Юлю там с букетом цветов.

За это время Андрей, по его словам, преодолел 9100 километров с соблюдением ПДД и остановками на сон и дозаправки.

- В Улан-Удэ поезд и автомобиль поравнялись. Я проспал утренний подъем и моментально растерял накопленное за предыдущие дни преимущество. Пришлось отыгрываться на последующих участках дороги. Вернуть отрыв удалось лишь на федеральной трассе «Амур».

- Как вас встретил Владивосток?

- Никак. Мы тихонько въехали, - смеется Андрей. - Выехали на одну из центральных площадей, чтобы снять историю, поставили машину. И вдруг - ба-бах - начался салют. Пять минут - зеленым, красным, синим… И у нас теперь есть шикарные фотографии: стоит наша машина, за ней всполохи салюта. Он был в честь открытия игр «Дети Азии», но это неважно. Владик встретил нас, спасибо большое. Получилось красиво!

За соревнованием автомобиля и поезда следила общественность. По словам Андрея Леонтьева, некоторые делали ставки. «Кто-то 250 тысяч рублей выиграл, кто-то 10 тысяч…» Сам он признается, что эта гонка для него не судьбоносная история, хотя добиться результата было важно.

- Это была главная наша задача - показать, что не надо бояться ехать по России даже далеко и надолго. И мы эту задачу решили, - отметил телеведущий.

Кроме того, в пути он и его напарник, который вел фото- и видеосъемку, занимались исследовательской работой. «Периодически мы делали заборы масла из двигателя, чтобы посмотреть, как оно работает в условиях разной нагрузки, разных температур, в разных режимах работы двигателя. Меряли штангенциркулем глубину протекторов шин. Кстати, за все время потери глубины составили 0,4 - 0,7. Это прекрасный результат на 10 тысяч км», - поделился Андрей.

«ЛЮДИ ДОВЕРИЛИСЬ НАВИГАТОРУ И ЗАМЕРЗЛИ НА ТРАССЕ «КОЛЫМА»

Из Владивостока обратно в Москву путешественник отправился также на машине. Но уже не торопясь, с остановками на досъемку важных моментов, включая местную инфраструктуру и общение с прессой.

Андрей всячески поддерживает путешествия по России независимо от вида транспорта, хотя чаще всего перемещается на автомобиле.

- Многие из тех, кто предпочитал активный отдых за границей, теперь стали ездить по России. И у них, и у тех, кто привык ездить по стране, есть стереотипы, которые не соответствуют действительности, - говорит он. - Те, кто против поездов (и я к ним тоже относился), считают, что он трясет, гремит, это жарко, душно, тебе нахамят, что-нибудь стырят. На самом деле современный поезд - комфортабельный отель на колесах. Это уже начало отдыха, когда ты сел в него и вагон тронулся. В комфортном микроклимате, с качественными материалами и едой, при этом по телевизору смотришь на красоты родной страны. Юля, например, сделала больше двух тысяч фотографий из окошка поезда, и каждую хоть на стену вешай, потому что нереальная красота.

Свои предубеждения есть и у тех, кто опасается отправляться в тур на автомобиле.

- Мы поломаемся, зальем не тот бензин, пробьем все колеса, нас ограбят, заблудимся, дороги не будет, считают они, комментирует телеведущий. - Скажу за себя. Мы ни разу не обратились на шиномонтаж, несмотря на то, что находимся уже на обратном пути в Москву. Дороги стали лучше. Единственное, нужен исправный автомобиль.

Если с автосервисом и топливом на дорогах проблем практически нет, то с телефонной связью, мобильным интернетом - увы.

- Порядка 30 процентов нашего перемещения по маршруту было без мобильного интернета. Поэтому я советовал бы брать собой спутниковый телефон, хотя бы в аренду. Вопрос связи - это вопрос вашей безопасности, - подчеркнул Андрей.

Еще путешественник советует во время поездок пользоваться несколькими системами навигации.

- Я бы не рекомендовал пользоваться только, например, Яндекс.Навигатором. - поясняет путешественник. - Нужно использовать разные. Ну, и читать региональные форумы. Тогда у тебя будет полноценная информация о дорогах. И еще важно уметь читать карты, электронные или бумажные. Они дают понимание, в правильном ли направлении ты едешь.

По словам Андрея Леонтьева, самая большая беда - поставить навигатор и ехать по треку. Так люди попадают в разные неприятности вплоть до смертельных случаев.

- В этом году на трассе Колыма люди замерзли насмерть, потому что не понимали, куда едут, и просто двигались по треку. Навигатор их завел куда не надо было. Поэтому важно понимать, куда ты едешь, и читать визуальную навигацию. Дорожная у нас выстроена, а вот навигации по туристическим объектам очень не хватает. По итогам поездки сформулируем предложения по инфраструктуре, передадим информацию в комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

В список предложений для улучшения жизни автопутешественников войдет и Кировская область, которую Андрей Леонтьев в рамках своего тура назвал аутсайдером по качеству дорог. Плюс в регионе на многих участках нет мобильной связи, а также не хватает АЗС. «Если машина с маленьким баком, то можно и обсохнуть. Пару заправок, я считаю, можно еще построить, чтобы человек за рулем чувствовал себя комфортно», - отметил он.

Андрей Леонтьев намерен разработать готовые автомаршруты по стране. Ожидается, что первый будет готов к 2023 году. Также в ближайших планах гонщика - спортивные соревнования на льду Байкала.

- Планов много. Но есть мечта - на одном автомобиле оказаться в четырех ключевых точках земли. А именно: на самом высокогорном перевале, куда можно забраться на автомобиле, в самой низкой точке планеты, в самой холодной и в самой жаркой, - поделился путешественник.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Андрей Леонтьев советует тем, кто путешествует по России, проезжать не больше 300-500 км в день. Потому что это позволяет не утомиться и посмотреть достопримечательности, пообщаться с людьми.

В Кировской области телеведущий отметил богатство сохранившегося исторического наследия.

- Большая трагедия Смоленской, Тверской и других областей - старых русских земель, которые были буквально вывернуты наизнанку во время Великой Отечественной войны. И большое счастье - оказываться, например, на костромской, вятской земле, где можно увидеть подлинное наследие, не новоделы. Интересно здесь бывает в этом смысле. И природа у вас замечательная. Можно сказать, хрестоматийный пример разноландшафтности. Очень много воды…