Какие специалисты требуются в Кировской области для работы ночью?

Одну из самых высоких зарплат предлагают пекарям - от 35000 до 40000 рублей.

Как известно, график некоторых компаний и организаций предполагает работу не только в дневное время. В каких отраслях в Кировской области требуются сотрудники для выходов в ночную смену выяснили эксперты hh.ru.

По оценке специалистов, в нашем регионе число вакансий, предполагающих работу исключительно в ночное время, за июнь-июль текущего года выросло на 43%. А в целом по России - на 71%.

Сотрудников для работы в ночное время чаще ищут компании в отраслях:

- розничная торговля - 40% предложений;

- гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг - 15%;

- услуги для населения - 9%;

- перевозки, логистика, склад, ВЭД - 8%;

- продукты питания - 8%;

- медицина, фармацевтика, аптеки - 5%;

- ИТ, системная интеграция, интернет - 5%.

Что касается профессий, выйти на работу в ночь просят:

- продавцов - 15% вакансий;

- поваров - 9%;

- упаковщиков - 8%;

- операторов call-центров - 6%;

- кассиров-операционистов, администраторов, водителей, товароведов, фармацевтов и уборщиков - по 4%.

А СКОЛЬКО ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ?

Зарплаты будущих сотрудников, которые согласятся занять вакансии, предполагающие работу в ночное время, зависят от специализации и требований работодателей. В Кировской области они варьируются от 20000 до 42000 рублей. В России в целом расценки несколько выше - от 42000 до 92000 рублей.

Напомним тем, кто заинтересуется таким форматом занятости, что по Трудовому кодексу РФ беременные и несовершеннолетние к работе в ночью не допускаются. Помимо этого, работодатель должен взять с некоторых претендентов на должность письменное согласие на выход в ночные смены. К таковым относятся женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, матери и отцы одиночки, воспитывающие детей в возрасте до четырнадцати лет и еще ряд категорий, список которых можно посмотреть в статье 96 ТК РФ.

Наибольшие зарплаты для тех, кто готов трудиться ночью, в нашем регионе предлагают по следующим вакансиям:

1. Пекарь, от 35 000 до 40 000 руб. на руки

2. Укладчик печенья, от 30 000 до 36 000 руб. на руки

3. Аппаратчик смешивания, от 33 000 руб. на руки

4. Контролер ОТК на производство ЖБИ, от 30 000 до 35 000 руб. на руки

5. Ночной оператор call-центра (удаленно/входящие звонки), от 20 000 до 31 000 руб. на руки

6. Бармен, от 29 000 руб. на руки

7. Ночной повар, от 25 000 руб. на руки

8. Мойщица/мойщик посуды, от 21 000 руб. на руки

9. Хостес, от 20 000 руб. на руки

10. Ночной фармацевт, з/п не указана