Мохито и пицца: кировчанка рассказала о необычной подаче арбуза к столу

В августе многие жители Кировской области покупают арбузы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПИЦЦА ИЗ АРБУЗА

Пиццу из арбуза можно украсить клубникой, черникой и другими ягодами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ингредиенты:

- небольшой арбуз;

- стакан йогурта;

- 100 г клубники, порезанной пополам;

- 100 г малины, черешни, черники;

- 100 г зерен граната;

- мед или кленовый сироп по вкусу.

Приготовление

Разрезаем арбуз на куски толщиной три-четыре сантиметра. С помощью лопатки ровным слоем намазываем йогурт на мякоть. Распределяем свежие ягоды сверху. Затем поливаем медом или кленовым сиропом для большей сладости. Также можно украсить угощение листьями свежей мяты и посыпать кокосовой стружкой.

АРБУЗНОЕ МОХИТО

Для приготовления мохито понадобится газировка, лайм, лед и мята Фото: Иван МАКЕЕВ

По словам Марии Сауровой, напиток поможет освежиться в летнюю жару. При приготовлении мохито добавочный продукт можно варьировать по своему вкусу: арбуз, дыня, клубника, смородина и другое.

Ингредиенты:

- 1-2 куска арбуза;

- 0,5 лайма;

- 0,5 газированной воды «Спрайт»;

- 4-6 кубиков льда;

- 0,5 пучка мяты.

Приготовление

Очищаем куски арбуза от кожуры и семечек, нарезаем небольшими кусочками. Помещаем мякоть в стаканы и слегка придавливаем ложкой, добавляем листочки мяты. Выжимаем сок из половины лайма, затем нарезаем его на дольки и также отправляем в стаканы вместе со льдом.

- Если есть желание и свободное время, то вместо обычной воды можно заморозить сок лимона или апельсина, а затем уже добавлять его в мохито, - добавила кировчанка.

ВАЖНО

В региональном Роспотребнадзоре жителям напоминают, что покупать арбузы, которые продаются вдоль дорог, опасно. Плоды могут впитывать тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах автомобилей.

Также кировчанам рекомендуют обращать внимание на место торговли. Арбузы должны находиться на специальных стеллажах под навесом. Вырезать кусочек на пробу не стоит - в месте разреза мгновенно размножаются микроорганизмы.

Уточняется, что спелый арбуз всегда покрыт твердой блестящей коркой и имеет желтое или даже оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка у хорошего плода сухие.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом, чтобы избежать кишечной инфекции. Мякоть плода должна быть сочной и сладкой на вкус, и «искриться крупинками». Оставшиеся кусочки арбуза нужно хранить в холодильнике. Арбузы с интенсивно ярко-красным цветом мякоти, желтыми волокнами или кислым запахом есть не стоит.