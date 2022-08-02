Песня под гармонь помогает скрасить жизнь

Степан Лукиянчук вполне доволен жизнью и своей карьерой гармониста. Фото предоставлено героем публикации.

Гармониста-самоучку Степана Лукиянчука хорошо знают в Омутнинском районе. Ни один праздник не обходится без народных песен в исполнении этого самодеятельного артиста и его сильного голоса, данного природой. Однако путь к творчеству и раскрытию таланта был не простым.

ПЕСНЯ В ДЕТСТВЕ ПРОНИКЛА В ДУШУ

Степан родился в 1949 году в большой деревне в Тернопольской области на западной Украине. Это было послевоенное время. Его отец - фронтовик, которому было уже за 50, после войны женился на молодой женщине. Она стала матерью для его пятерых детей и потом родила еще двоих. Жили бедно, домик был плохонький, с земляным полом и соломенной крышей. Степан помнит, что маленьким он бегал по лавкам, стоявшим вдоль стен, чтобы не ступать на холодный пол.

Песня проникла в душу Степана в раннем детстве. В то время женщины в деревне постоянно пели: утром перед работой и вечерами после нее, а также в минуты отдыха в поле. В разных концах села постоянно слышались мелодичные женские голоса. Ни один праздник не обходился без пения, поскольку другой музыки тогда не было.

Однако при такой бедности, учиться музыкальной грамоте было невозможно. Хотя талантливого мальчика заметили в школе и записали в детский хор и танцевальный кружок. В селе негде было постигать нотную грамоту. Видя интерес парня к музыке, мать купила ему старый баян, который семиклассник осваивал самостоятельно. Приходилось даже играть в местном клубе на танцах, когда что-то случалось с проигрывателем. Любой человек, знающий сольфеджио, сразу бы услышал неверные ноты. Но тогда подросток не знал об этом, и его простые композиции нравились окружающим.

После восьмилетки Степан пошел учиться на тракториста-машиниста по направлению от колхоза. Другой дороги для себя не видел. После службы в армии на одном из аэродромов Казахстана он вернулся в родной колхоз и работал в полях. К тому времени отец умер, братья-сестры имели свои семьи, а мать продолжала жить в старой избушке. Нужно было строить новый дом, но средств на это не было. В то время в колхоз приехал представитель из Кировской области, чтобы агитировать местных мужчин на работу в леспромхозы. Так Степан очутился в Белореченске Омутнинского района. Пока зарабатывал деньги, мать умерла. А его судьба сложилась так, что он здесь остался навсегда. И живет уже больше 50 лет, считая Россию своей второй родиной.

Веселит народ Степан Иванович и на демонстрациях. Первомай в пос. Восточный в 2019 году. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

ГАРМОНЬ - СПАСЕНИЕ ОТ НЕВЗГОД

В конце 90-х он впервые после долгого перерыва взял гармонь в прокате. Было это в одном из санаториев Кировской области: вечерами веселил отдыхающих. А потом купил списанный инструмент, который спас его от одиночества.

Жизнь мужчины не была безоблачной, в семье трагедии следовали одна за другой: смерть жены, да и оба сына прибавили седых волос. Когда остался один, появились друзья с предложениями выпить. Но Степан Иванович вовремя понял, что такая жизнь приведет его в никуда. Тогда и пригодилась гармонь: чтобы снять стресс, он брал ее и играл часами.

В начале 2000-х мужчина работал на металлургическом заводе крановщиком. В короткие минуты перекура, когда другие пили чай, он играл на гармони. Она всегда находилась в кабине крана. Тогда и поступило первое предложение от местного гармониста Геннадия Лобанова - принять участие в конкурсе «Играй, гармонь, звени частушка». Степан пошел в заводской ДК, чтобы подать заявку на конкурс. Однако незнакомого гармониста не хотели брать, и прослушать его никто не хотел. Так он ходил несколько дней и добился, чтобы его все же выпустили на сцену. В жюри был известный кировский гармонист Владимир Булычев. И в итоге Степана пригласили на финальный концерт в Областной дом народного творчества.

С этого момента жизнь Лукиянчука изменилась. Его начали звать для участия в концертах не только в поселке Восточном, где он живет, но и в других поселениях Омутнинского района, а также в Афанасьевском и Верхнекамском. Надо сказать, что Степан не только играет, но и поет. Обычно, для выступлений он готовит 2-3 песни. Но есть еще двор, где он устраивает иногда импровизированные концерты, собирая соседей послушать народные песни.

Один из праздников гармонист устроил в своем дворе, когда там сделали ремонт по проекту поддержки местных инициатив. Фото: Анна ЗАЙЦЕВА.

За свою жизнь мужчина приобрел девять гармоней, и каждая была лучше прежней. На его дачном участке есть инструмент, которым он веселит соседей в перерывах между прополкой. В багажнике машины есть еще одна гармонь, чтобы устроить короткий отдых в дальних и ближних поездках.

Дома у Степана Ивановича лежит толстая пачка дипломов за выступления на разных конкурсах и фестивалях. Но он считает их бумажками, которые ничего не значат. Приглашали его как-то на фестиваль гармонистов в Крыму, но нужно было ехать за свой счет, и он отказался.

- Гармонь помогает мне поднять настроение, - рассказывает Степан Иванович. - Она вывела меня из ужасного состояния, которое было после трагической смерти жены. Я считаю, что песни помогают жить и спасают в трудную минуту.

В детстве Степан был стеснительным мальчиком, но сейчас выход на сцену, даже большую, для него уже не представляется чем-то особым. Он привык к публике и уже чувствует себя на сцене в своей косоворотке и сапогах, которые он сам приобрел специально для концертов, как рыба в воде.

Степан Иванович говорит, что, живя на Украине, он никогда не слышал о ненависти к русским, и не может понять, что случилось с его родиной.

Сейчас у Степана Лукиянчука осталась только одна мечта: попасть на конкурс «Играй, гармонь» или на песенную передачу к Андрею Малахову. Хотя если этого и не случится, он вполне доволен жизнью и своей карьерой гармониста.