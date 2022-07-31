Пирог с черникой, сливовое варенье и компот из смородины: что готовят жители Кировской области из ягод

Сверху пирог можно присыпать сахарной пудрой. Фото: Ольга МАКСИМОВА-КОВЯЗИНА

В начале августа по народному календарю отмечается день Марии Ягодницы. В старину в этот праздник хозяйки ходили за ягодами в лес и занимались заготовками на зиму - варили варенья и компоты. «Комсомолка» узнала, какие лакомства обычно готовили в Кировской области.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРОШКИ

Варенье из морошки обладает не только отличным вкусом, но и целебными свойствами. Фото: Мария САУРОВА

По словам автора книги «Вятская кухня» Марии Сауровой, морошку наши предки называли по-разному - болотный янтарь, царская ягода, северный апельсин. И не случайно - ягода является источником витамина С.

Поэтому в приготовлении варенья из морошки главное сохранить полезные свойства ягод, - пояснила кировчанка. - Такое угощение осенью поможет укрепить иммунитет и справиться с симптомами простуды.

Ингредиенты:

- морошка - 1 кг;

- сахар - 1 кг;

- вода - 1,5 стакана.

Приготовление

Промываем ягоды с помощью дуршлага, чтобы с морошки стекла вода. Затем для сиропа наливаем 1,5 стакана воды в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Небольшими порциями добавляем сахар и постоянно помешиваем. Доводим массу до кипения и варим в течение 5-7 минут, пока сахар полностью не растворится.

Выкладываем ягоды в емкость для приготовления варенья и заливаем морошку горячим сиропом. После этого ставим на огонь и доводим до кипения. Не забываем помешивать и снимать пенку с поверхности. Варим варенье 5 минут и снимаем с огня, даем массе полностью остыть. Повторяем процедуру с варкой еще пару раз.

ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ

Сверху пирог можно присыпать сахарной пудрой. Фото: Ольга МАКСИМОВА-КОВЯЗИНА

Рецептом ароматной выпечки поделилась жительница Котельнича Ольга Максимова-Ковязина.

Ингредиенты:

- черника - 400 г;

- мука - 230 г;

- яйца - 2 шт.;

- сахар - 80 г;

- растительное масло - 60 г;

- сахар - 50 г;

- крахмал - 20 г;

- разрыхлитель - 1 ч.л.;

- соль - щепотка.

Приготовление

Духовку заранее разогреваем до 180ºС. В это время взбиваем в чаше сахар, щепотку соли и яйцо. Затем постепенно добавляем масло, просеянную муку и разрыхлитель. Месим тесто и отправляем его на 10-20 минут в холодильник.

Пока же приступаем к начинке для пирога. Для этого посыпаем промытую и подсушенную чернику сахаром и крахмалом. Аккуратно перемешиваем, желательно силиконовой ложкой.

Достаем тесто и раскатываем в корж толщиной примерно 0,7-1 см. Переносим его с помощью скалки в застеленную пергаментной бумагой форму. Делаем бортики и выкладываем начинку. Остатки теста раскатываем в полоски толщиной 1 см и украшаем пирог сверху. Смазываем выпечку взбитым яйцом и ставим в духовку на 45 минут, пока тесто не станет золотистым. Даем угощению остыть.

СЛИВОВОЕ ВАРЕНЬЕ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

Варенье из сливы можно приберечь на зиму. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- слива - 1 кг;

- сахар - 1 кг;

- грецкие орехи - 100 г;

- вода - 1 ст.

Приготовление

Промываем сливу и удаляем из плодов косточки. В медном тазу делаем сироп из воды и сахара. Отправляем ягоды в кипящий сироп и варим 15 минут, периодически снимая пену. За 5 минут до окончания варки добавляем дробленые грецкие орехи. Готовое варенье разливаем в стерилизованные банки и закатываем их.

КОМПОТ ИЗ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

Вкусный и полезный компот готов. Фото: Надежда ЧЕРНЫШОВА

Рецептом компота с читателями поделилась Надежда Чернышова.

Ингредиенты:

- смородина - 1 кг;

- сахар - 0,5 кг;

- вода - 4 литра.

Приготовление

Первым делом промываем смородину. Затем в кастрюлю с водой засыпаем сахарный песок, перемешиваем и доводим до кипения. Не забываем подготовить банки емкостью 1 литр и крышки. Для этого предварительно промываем и стерилизуем их.

Далее кладем ягоды в банки, примерно на 1/3. Заливаем смородину горячим сиропом и закатываем с помощью специальной машинки. Когда компот остынет, убираем на хранение.