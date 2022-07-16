Пора ягод и овощей: кировчанка поделилась рецептами летних блюд

Пирог можно сделать любой формы и украсить на свой вкус. Фото: Мария САУРОВА
Лето - чудесная пора, когда можно приготовить множество легких, полезных и очень вкусных блюд из того, что созревает на огородах и дачных участках жителей Кировской области. Представляем очередную подборку сезонных рецептов.
ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ «МИНУТКА»
Приготовление такого варенья не требует много времени и особых хлопот. Фото: Надежда ЧЕРНЫШЕВА
По словам Марии Сауровой, этим рецептом с ней поделилась кировчанка Надежда Чернышева. Из 2 кг малины у нее получилось 6 баночек объемом по 0,5 л.
Ингредиенты:
- малина - 2 кг;
- сахар - 1,5 кг.
Приготовление
Малину засыпаем сахаром, даем постоять несколько часов. Когда ягоды дадут сок, ставим их на медленный огонь и доводим до кипения. Варим 5 минут, постоянно снимая пенку.
Банки и крышки промываем, стерилизуем. Разливаем в них варенье, плотно закрываем. Охлаждаем и убираем в холодильник.
ПИРОГ С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ
Пирог можно сделать любой формы и украсить на свой вкус. Фото: Мария САУРОВА
Невероятно простой десерт станет настоящей звездой вашего стола.
Ингредиенты:
- земляничное варенье - 200 г;
- мука - 200-250 г;
- сахар - 150 г;
- яйцо - 2 шт.,
- масло сливочное - 200 г.
Приготовление
Сливочное масло комнатной температуры разминаем с сахаром, затем добавляем 2 яйца и хорошенько перемешиваем венчиком. После чего постепенно добавляем муку. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 30 минут.
Формируем пирог. Разъемную форму для пирога смазываем растительным маслом, немного присыпаем мукой, чтобы пирог легко доставался после выпекания. Раскатываем тесто толщиной 1 см и с помощью скалки переносим его в форму, формируем бортики.
На основу выкладываем варенье, если оно жидковато, добавляем 1 ст. л. муки. Украшаем пирог остатками теста по своему усмотрению и желанию. Разогреваем духовку до 180ºС. Выпекаем 20-25 минут.
Даем пирогу остыть и вынимаем из формы. Приятного аппетита!
ОВОЩНОЕ РАГУ
Легкое летнее блюдо! Фото: Мария САУРОВА
Это блюдо из свежих овощей получается очень вкусным и полезным. А приготовить его совсем не сложно.
Ингредиенты:
- картофель - 3-4 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- кабачок - 3 шт.;
- капуста - 100 г;
- репчатый лук - 1 шт.;
- куриный бульон - 250 мл.;
- душистый перец горошком, соль - по вкусу;
- зелень - пучок;
- растительное масло - для жарки.
Приготовление
Наливаем в сковороду масло и пассеруем нарезанные морковь, картофель, репчатый лук. Затем туда же добавляем слой молодых кабачков и свежей нашинкованной капусты, немного солим и приправляем растолченным в ступке душистым перцем.
Заливаем овощи теплым куриным бульоном (можно просто водой), закрываем сковороду крышкой и тушим 25-30 минут. Пробуем в конце готовки все на вкус: если надо, можно немного подсолить блюдо. В конце добавляем нашинкованную зелень (зеленый лук, петрушку, укроп). Отличный гарнир к мясу готов.
САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ, ОГУРЦОВ И ВАРЕНОГО ЯЙЦА
Салат получается вкусным и полезным. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- свежие помидоры - 3 шт.;
- свежие огурцы - 3 шт.;
- вареные яйца - 2 шт.;
- зелень - петрушка, укроп, зеленый лук - по небольшому пучку;
- сметана или майонез - по вкусу.
Приготовление
Помидоры режем на дольки, огурцы полукольцами, яйцо - на 4 части, зелень мелко шинкуем. Все перемешиваем и заправляем сметаной или майонезом.