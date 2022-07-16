Пора ягод и овощей: кировчанка поделилась рецептами летних блюд

Пирог можно сделать любой формы и украсить на свой вкус. Фото: Мария САУРОВА

Лето - чудесная пора, когда можно приготовить множество легких, полезных и очень вкусных блюд из того, что созревает на огородах и дачных участках жителей Кировской области. Представляем очередную подборку сезонных рецептов.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МАЛИНЫ «МИНУТКА»

Приготовление такого варенья не требует много времени и особых хлопот. Фото: Надежда ЧЕРНЫШЕВА

По словам Марии Сауровой, этим рецептом с ней поделилась кировчанка Надежда Чернышева. Из 2 кг малины у нее получилось 6 баночек объемом по 0,5 л.

Ингредиенты:

- малина - 2 кг;

- сахар - 1,5 кг.

Приготовление

Малину засыпаем сахаром, даем постоять несколько часов. Когда ягоды дадут сок, ставим их на медленный огонь и доводим до кипения. Варим 5 минут, постоянно снимая пенку.

Банки и крышки промываем, стерилизуем. Разливаем в них варенье, плотно закрываем. Охлаждаем и убираем в холодильник.

ПИРОГ С ЗЕМЛЯНИЧНЫМ ВАРЕНЬЕМ

Пирог можно сделать любой формы и украсить на свой вкус. Фото: Мария САУРОВА

Невероятно простой десерт станет настоящей звездой вашего стола.

Ингредиенты:

- земляничное варенье - 200 г;

- мука - 200-250 г;

- сахар - 150 г;

- яйцо - 2 шт.,

- масло сливочное - 200 г.

Приготовление

Сливочное масло комнатной температуры разминаем с сахаром, затем добавляем 2 яйца и хорошенько перемешиваем венчиком. После чего постепенно добавляем муку. Замешиваем эластичное тесто. Заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем в холодильнике на 30 минут.

Формируем пирог. Разъемную форму для пирога смазываем растительным маслом, немного присыпаем мукой, чтобы пирог легко доставался после выпекания. Раскатываем тесто толщиной 1 см и с помощью скалки переносим его в форму, формируем бортики.

На основу выкладываем варенье, если оно жидковато, добавляем 1 ст. л. муки. Украшаем пирог остатками теста по своему усмотрению и желанию. Разогреваем духовку до 180ºС. Выпекаем 20-25 минут.

Даем пирогу остыть и вынимаем из формы. Приятного аппетита!

ОВОЩНОЕ РАГУ

Легкое летнее блюдо! Фото: Мария САУРОВА

Это блюдо из свежих овощей получается очень вкусным и полезным. А приготовить его совсем не сложно.

Ингредиенты:

- картофель - 3-4 шт.;

- морковь - 1 шт.;

- кабачок - 3 шт.;

- капуста - 100 г;

- репчатый лук - 1 шт.;

- куриный бульон - 250 мл.;

- душистый перец горошком, соль - по вкусу;

- зелень - пучок;

- растительное масло - для жарки.

Приготовление

Наливаем в сковороду масло и пассеруем нарезанные морковь, картофель, репчатый лук. Затем туда же добавляем слой молодых кабачков и свежей нашинкованной капусты, немного солим и приправляем растолченным в ступке душистым перцем.

Заливаем овощи теплым куриным бульоном (можно просто водой), закрываем сковороду крышкой и тушим 25-30 минут. Пробуем в конце готовки все на вкус: если надо, можно немного подсолить блюдо. В конце добавляем нашинкованную зелень (зеленый лук, петрушку, укроп). Отличный гарнир к мясу готов.

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ, ОГУРЦОВ И ВАРЕНОГО ЯЙЦА

Салат получается вкусным и полезным. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- свежие помидоры - 3 шт.;

- свежие огурцы - 3 шт.;

- вареные яйца - 2 шт.;

- зелень - петрушка, укроп, зеленый лук - по небольшому пучку;

- сметана или майонез - по вкусу.

Приготовление

Помидоры режем на дольки, огурцы полукольцами, яйцо - на 4 части, зелень мелко шинкуем. Все перемешиваем и заправляем сметаной или майонезом.