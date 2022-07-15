В Кировской области взлетели цены на молочную продукцию

Молоко в кировских магазинах подорожало в среднем на 4-6% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В июне стоимость товаров и услуг в области в среднем снизились на 0,2%. Подробнее об изменении цен на потребительском рынке рассказали в Кировстате.

СТАЛИ ДОРОЖЕ МАСЛА И КОНФЕТЫ

В июне в Кировской области сезонно подешевели овощи. Особенно заметно снизилась стоимость помидоров и белокочанной капусты.

В июне в регионе сезонно подешевела плодоовощная продукция. Фото: kirovstat.gks.ru

Кроме того, жителям стало выгоднее приобретать: сахарный песок - на 11,6%, пшеничную муку - на 3,2%, куриные яйца - на 2,2%.

При этом в течение месяца в регионе взлетели цены на молоко и молочную продукцию в среднем от 4 до 6%. Теперь покупателям дороже обходятся сметана, йогурт, глазированные творожные сырки, пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, творог, кисломолочные продукты.

Выросли цены и на некоторые масла:

- сливочное - на 3,6%;

- подсолнечное - на 2,8%;

- оливковое - на 2,5%;

- маргарин - на 2,4%.

Среди кондитерских изделий специалисты зафиксировали повышение стоимости шоколадных конфет - на 3,4%, печенья - на 2,7%, пряников - на 2,4%, карамели - на 2%.

ПОДЕШЕВЕЛИ МОНИТОРЫ И МЕБЕЛЬ

Среди непродовольственных товаров в области стала ниже стоимость мебели. Выгоднее теперь приобретать:

- кухонные столы - на 5,2%;

- диван-кровати - на 4,6%;

- кресла - на 4,4%;

- навесные кухонные шкафы - на 3,5%;

- стулья - на 2,6%.

Подешевели и некоторые строительные материалы: металлочерепица - на 13,3%, древесностружечные плиты - на 11%, еврошифер - на 2,9%, обрезные доски - на 2,4%. Помимо этого, снизилась стоимость моноблоков и мониторов для настольных компьютеров на 3,2% и 2,9% соответственно.

В то же время значительно дороже стали парфюмерно-косметические товары. Речь идет о зубных пастах - на на 13,2%, пене для бритья - на 6,5%, креме для рук - на 4,3%, дезодорантах - на 4,2%, краске для волос - на 3,8%, геле для душа - на 3,5%.

РАСТЕТ СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК

Если говорить об услугах, то в июне повысилась стоимость путевок на отдых. Так, за путешествие в страны Юго-Восточной Азии придется заплатить на 56,9% больше, Закавказье - на 31,1%, Турцию - на 23%, Египет - на 15,4%, отдельные страны Средиземноморья - на 11,7%, Беларусь - на 6,4%.

Среди услуг пассажирского транспорта существенно вырос проезд в поездах дальнего следования на 15,8%, полет эконом-классом - на 6,2%, поездки в такси - на 4,7%.

Кроме того, увеличилась стоимость услуг по воспитанию детей - на 9,4% и сиделок - на 6,5%. Плата за пересылку простой посылки внутри страны массой 1-2 кг стала выше на 2,7%.

Что касается банковских услуг, то произошло снижение стоимости за пользование потребительским кредитом - на 8,5% и комиссии банка за переводы с карты на карту клиенту другого банка в России - на 3,6%. Снизилась и стоимость полиса КАСКО - на 5%, проживания в гостинице 4*- 5* - на 4,3%, абонентская плата за доступ к сети Интернет - на 2%.