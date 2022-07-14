13 июля в водоемах Кировской области погибло пятеро людей

С начала нового купального сезона в Кировской области утонуло 29 человек. Фото: архив «КП» Киров

В водоемах Кировской области продолжают гибнуть люди. В среду, 13 июля, в регионе на необорудованных пляжах утонуло пять человек. Все подробности трагедий раскрыли в МЧС и УМВД Кировской области.

Так, трое кировчан 21-22 лет собрались в деревне Кузнецовы отметить окончание вуза и отдохнуть на реке Вятке. Один из товарищей решил искупаться, несмотря на то, что не умел плавать. Он начал тонуть, друзья это заметили и попытались его спасти. К сожалению, выбраться на берег парням не удалось, их унесло течением - об этом сообщили очевидцы. Полицейские ищут погибших, обследуя реку и берега.

В тот же день в области случилось еще две трагедии. Одна произошла неподалеку от города Кирс. 14-летний подросток пошел купаться на карьер и утонул. У сотрудников правоохранительных органов пока не получилось найти тело. Вторую смерть зафиксировали в Котельниче на реке Черняница. Погибшим оказался мужчина 24 лет. Полицейские его нашли.

Помимо этого, 13 июля поисковики нашли тело 19-летнего подростка, пропавшего 10 числа. В тот день он ушел купаться в Вятке в районе Лесозаводской улицы. Однако парень не вернулся домой и в полицию обратились его знакомые. Утонувшего обнаружили в воде неподалеку от развлекательного центра «Титаник».

По информации МЧС Кировской области, с начала купального сезона в регионе погибло 29 человек, семеро из них - дети. Для сравнения, в прошлом году за этот же период число утонувших было несколько меньше: 26 человек, среди которых четыре ребенка.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших. А сотрудники полиции и МЧС вновь настоятельно напоминают правила поведения и купания на водоемах:

При любом происшествии на воде необходимо сообщить о случившемся по номеру вызова экстренных служб «112».

- Не ныряйте в незнакомых местах, там может быть слишком глубоко, или же бить холодный ключ.

- При усталости в воде надо расслабиться: лечь головой на воду, расправить конечности.

- Если свело ногу, то необходимо нырнуть, распрямить ее и с усилием потянуть за большой палец.

- В случае, если Вас подхватит сильное течение, не стоит с ним бороться. Нужно следовать за потоком воды, по диагонали приближаясь к близлежащему берегу.

- Если Вы перегрелись на солнце, то нельзя резко входить в воду, могут начаться судороги мышц.

- Спиртными напитками перед купанием злоупотреблять не надо.

- Взрослые обязаны наблюдать за детьми на воде, даже если у ребенка есть хорошие навыки плавания.