Кировские следователи разобрались с убийством 17-летней давности

Кировские следователи раскрыли преступление 2005 года. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кирове задержали преступника, который в 2005 году убил таксиста в белорусском городе Гомеле. Об этом сообщили в Следственном комитете Кировской области.

Стали известны подробности давнишнего преступления. В день происшествия на привокзальной площади собрались трое мужчин. Они поймали такси для поездки в город Калинковичи. В машине пассажиры распивали спиртное. Когда автомобиль проезжал по безлюдной местности, один из них попросил водителя остановить транспорт. Убедившись, что рядом нет посторонних, преступник сильно избил таксиста и нанес ему несколько ударов ножом. Тот скончался на месте.

Убийца похитил у водителя телефон и более 7 210 000 тысяч белорусских рублей (в пересчете на российские деньги это более 90 тысяч). А тело таксиста преступник спрятал в ближайшем кювете. Украденным мужчина поделился со своими знакомыми, а часть потратил на себя.

Тогда преступник скрылся. Он мигрировал в Россию, где его несколько лет не могли найти, несмотря на объявленный розыск. Спустя время следователи установили, что обвиняемый успел отсидеть в одной из тюрем за другое преступление. В том числе, он отбывал наказание в Кировской области. Поэтому местные криминалисты взяли расследование в свои руки. Разбирательство началось, сотрудники правоохранительных органов опросили всех свидетелей преступления, провели генетические экспертизы, установили местонахождение похищенного автомобиля и изъяли видеозаписи с места убийства. Благодаря этим действиям вину преступника из Беларуси удалось доказать.

Мужчина долго отрицал свою причастность к произошедшему, не соглашался с представленными аргументами. Однако информации и доказательств оказалось более чем достаточно: мужчину обвинили в убийстве с последующим разбоем. В настоящее время уголовное дело отправили в Кировский суд для окончательного рассмотрения. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.