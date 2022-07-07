Сотрудник Росгвардии Виктор Киржаков: «Моя жена - это праздник, который всегда со мной»

Киржаковы стараются все свободное время проводить вместе. Фото предоставлено героями публикации.

День семьи, любви и верности - праздник, напоминающий нам о главных жизненных ценностях, важности поддержки и заботы родных и близких нам людей. Семья дает нам силы справляться с трудностями, помогает преодолевать препятствия на пути к мечтам. Сейчас День семьи, любви и верности признан официально - недавно был опубликован соответствующий Указ Президента Российской Федерации.

В преддверии праздника наш корреспондент встретился с семьей сотрудника Росгвардии старшего лейтенанта полиции Виктора Киржакова.

Старший лейтенант полиции Виктор Киржаков - командир роты отдела вневедомственной охраны по городу Кирову Росгвардии. Фото предоставлено героями публикации.

- После службы в армии я пару-тройку лет пробовал себя в коммерции, - рассказывает Виктор. - Но понял, что это не мое и в 2006 году решил устроиться на службу в правоохранительные органы. Несколько лет проработал в составе группы задержания, закончил заочно Нижегородскую академию МВД России. В настоящий момент занимаю должность командира роты отдела вневедомственной охраны по городу Кирову Росгвардии.

- Расскажите о своей супруге. Как Вы с ней познакомились? Кем она работает или тоже служит?

- Моя жена Мария - режиссер массовых представлений Центра культуры и досуга села Русское, - говорит Виктор. - Там мы и познакомились на новогодней дискотеке в 2002 году. Я приехал в гости к своему другу, а Мария - к родственникам. Такую яркую, шумную, веселую девушку невозможно было не заметить.

- Да, действительно, мы познакомились 29 декабря 2002 года, - уточняет Мария. - Виктор подошел и спросил, как меня зовут. А я ответила, что меня не зовут, я сама прихожу, когда считаю нужным. И тут же он добавил: «Ты будешь моей женой». А я молодая была, дерзкая, замуж уж точно не планировала в обозримом будущем. И поначалу наши отношения были далеки от идеальных.

Все изменилось 7 января, когда сестра отпустила девушку на свидание к Виктору в соседнее село, за 8 км от Русского. И предупредила, чтобы Мария дома была вовремя. Но молодые люди опоздали на последний автобус и... пошли пешком. Пройти восемь километров не так уж и трудно. Но в тот день на улице было минус 34 градуса. Девушка очень замерзла устала. Виктор взял ее на руки и нес до самого дома...

- Пожалуй, именно тогда мы поняли, что любим друг друга, и размолвки между нами прекратились, - добавляет Мария. - Меня покорили спокойствие, терпение и настойчивость Виктора. Мне он казался таким взрослым, надежным, сильным, хотя на тот момент ему было всего 20 лет. В 2006 году мы поженились.

ХАРАКТЕРЫ - РАЗНЫЕ, ИНТЕРЕСЫ - ОБЩИЕ

Живут Киржаковы очень дружно, во всем помогая друг другу. Хотя и по характеру, и по роду деятельности супруги очень разные.

Мария - организатор праздников в ДК села Русское. Фото предоставлено героями публикации.

Мария пишет сценарии праздников, организовывает тематические встречи и концерты творческих коллективов Дома культуры, игры и развлечения для детей и взрослых, дискотеки и многое другое. Это ее основная работа. А еще ее часто приглашают провести различные мероприятия: свадьбы, дни рождения и другие.

- Моя супруга регулярно проводит праздники и в нашем отделе, - отмечает Виктор. - Например, День вневедомственной охраны, для детей сотрудников - мероприятия во время новогодних каникул и в День защиты детей. А наши домашние праздники - это не просто застолье с тортом. Всегда весело, шумно, интересно, игры и конкурсы. Можно сказать, что моя жена - это праздник, который всегда со мной.

А Мария поясняет, что профессию выбрала не случайно. Она очень активный творческий человек. Поэтому отучившись год отучившись год на факультете иностранных языков в пединституте, она ушла оттуда. И окончила заочно Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов.

- Мне интересно создавать и организовывать для людей праздник, - поясняет Мария. - В нашем селе регулярно проводятся мероприятия, посвященные различным датам - День села, 8 Марта, Масленица, Пасха, День пожилого человека и многое другое. И дома мы не просто дарим подарки друг другу, а прячем сюрприз и рисуем карту, как найти подарок. В процессе поиска именинник отвечает на вопросы. Бывает очень весело.

- Мария, Ваш супруг тоже делает Вам сюрпризы? Какой запомнился больше всего?

- В 2013 году мы с мужем участвовали в автопробеге на своем автомобиле в День города. Кирову тогда исполнилось 639 лет. У всех участников автомобили были с госномером 639. Потом мы продали эту машину. И в 2014-м Виктор сделал сюрприз - купил мне машину. На ней был номер 640, поэтому во время празднования 640-летия города мы вновь приняли участие в праздничном автопробеге.

Два года подряд супруги участвовали в автопробегах, посвященных Дню города. Фото предоставлено героями публикации.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

- Сейчас в семье Киржаковых подрастают двое детей: дочь Василиса и сын Егор. Василиса окончила в текущем году 9 классов. Девочка раньше обсуждала с мамой и папой службу в правоохранительных органах и высказывала намерение пойти по стопам отца. Но каково было их удивление, когда дочь объявила, что будет поступать в Вятский государственный агротехнологический университет на специальность «ветеринария».

- Василиса ухаживает не только за нашими домашними животными и бабушкиными кошками, - отмечает Мария. - Она подбирает на улице бездомных котов, выхаживает их и потом пристраивает к новым хозяевам. Думаю, дочь сделала правильный выбор. В любом случае мы с папой поддерживаем ее.

А вот Егор, возможно, пойдет по папиным стопам. Сейчас он еще ходит в садик, а в следующем году его ждет первый класс. Мальчик увлекается всем, что связано с военной техникой, вооружением. Отец подарил ему детский квадроцикл и обмундирование - каску и бронежилет. И они вместе часто играют в «военное дело». Егор очень гордится, что папа его служит в Росгвардии.

- Мария, Ваш супруг - сотрудник правоохранительных органов. Это ненормированный рабочий день, подъемы по «тревоге», командировки, возможны и незапланированные дежурства, а у вас двое детей. Как Вы справляетесь?

- Легко. Я знала, за кого выхожу замуж. На протяжении всех шестнадцати лет совместной жизни я всегда встаю с ним в 5 утра и провожаю на службу. Даже удивительно… У нас очень разные характеры. Он - спокойный, основательный, надежный, я - подвижная, инициативная, «громкая», энергичная. Вместе мы отлично друг друга уравновешиваем.

Вот так, вместе «плюс» и «минус» идут по жизни, любят и понимают друг друга с полуслова.

Семья Киржаковых поздравляет всех с наступающим Днем семьи, любви и верности, желает любви, согласия, взаимопонимания, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными и счастья. И чтобы семья была здоровой, счастливой, позитивной и обязательно большой!