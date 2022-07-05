«Вкус детства»: кировчанка поделилась рецептами творожного и медового печенья

Получается яркое летнее блюдо. Фото: Мария САУРОВА

Ежегодно 9 июля отмечается один из праздников, посвященных кондитерским изделиям - День сахарного печенья. Автор книги «Вятская кухня» рассказала нашему изданию о приготовлении вкусного и ароматного угощения к чаю.

БАБУШКИНО ТВОРОЖНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Лакомство оценят и взрослые, и дети. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- творог - 200 г;

- сливочное масло - 100 г;

- мука - 1 ст.л.;

- сахар - 0,5 ст.л.;

- сода - 0,5 ч.л.;

- разрыхлитель.

Приготовление

Перетираем творог через сито или измельчаем с помощью блендера, добавляем размягченное сливочное масло. Затем отправляем в получившуюся массу соду, гашенную уксусом или разрыхлитель, а также высыпаем муку.

Замешиваем творожное тесто. По словам кировчанки, оно получается эластичным и не прилипает к рукам. Поверхность, на которой будем работать, немного посыпаем мукой. Раскатываем тесто толщиной 2-3 миллиметра. С помощью стакана выдавливаем кружочки. Складываем их пополам и присыпаем сахаром, после чего снова складываем и добавляем сахар.

Получившиеся треугольнички выкладываем на противень с пергаментной бумагой. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут.

Печенье получается ароматным и нежным, золотистым по цвету, - уточнила Мария Саурова. - Это вкус и память детства!

ПЕЧЕНЬЕ-СЭНДВИЧ С МОРОЖЕНЫМ

Получается яркое летнее блюдо. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- мука - 225 г;

- какао-порошок - 1 ст.л.;

- яйца - 1 шт.;

- сливочное масло - 100 г;

- сахар - 100 г;

- разрыхлитель - 2 ст.л.;

- соль - щепотка;

- мороженое - 0,5 кг.

Приготовление

Взбиваем в чаше сахар, яйцо и щепотку соли. Добавляем масло комнатной температуры, просеянную муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто и отправляем на 10-20 минут в холодильник.

Затем раскатываем корж толщиной примерно один сантиметр. С помощью формочек нарезаем печенье. Выкладываем на противень с пергаментной бумагой на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга.

Ставим в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 10-12 минут. Затем формируем из остывшего печенья сэндвич с мороженым, подаем с ягодами.

ПЕЧЕНЬЕ «МЕДОВОЕ»

Для приготовления угощения можно использовать различные формочки. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- мука - 225 г;

- маргарин - 100 г;

- сахар - 100 г;

- разрыхлитель - 2 ст.л.;

- мед - 100 г;

- соль - щепотка;

- корица.

Приготовление

Соединяем в чаше муку, сахар, разрыхлитель, щепотку соли и корицы. Вливаем растопленный маргарин и замешиваем тесто. Добавляем мед и продолжаем месить. Затем отправляем на 10-20 минут в холодильник.

Заранее включаем духовку на 180 градусов, застилаем противень пергаментной бумагой. Достаем тесто и раскатываем корж толщиной примерно в сантиметр. С помощью формочек создаем печенье. Выкладываем на противень на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Ставим в духовку и выпекаем 10-12 минут.

СМЕТАННОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Такое печенье достаточно легко приготовить. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- сметана 20-25% - 200 г;

- маргарин - 100 г;

- сахар - 1 ст.;

- мука - 400 г;

- яйца - 2 шт.;

- разрыхлитель - ½ ч.л.;

- соль - ¼ ч.л.

Приготовление

Взбиваем размягченный маргарин или сливочное масло с яйцами, сметаной, сахаром и солью. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Закрываем его пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 20-30 минут.

После этого раскатываем тесто в пласт толщиной 0,5 сантиметра и вырезаем печенье формочкой. Выкладываем на застеленный пергаментной бумагой противень. Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.