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Общество30 июня 2022 22:00

Кировский поэт: легко ли сочинять стихи

Андрей Антонов: «Стих рождается, когда что-то трогательное пронзает душу»
Ольга Тулякова
Андрей Антонов: «И надежда поэтов не бывает тщетной». Фото предоставлено героем публикации.

Андрей Антонов: «И надежда поэтов не бывает тщетной». Фото предоставлено героем публикации.

Наш корреспондент побеседовал с кировским поэтом, прозаиком, драматургом, членом Союза писателей России, завлитом Кировского театра кукол им. А.Н. Афанасьева.

Андрей Антонов - автор нескольких сборников стихов и соавтор пьес, поставленных в областном театре кукол, а также московском театре «Глас». Его стихи опубликованы в российских и региональных изданиях, а одна из книг вошла в лонг-лист Всероссийской премии Корнея Чуковского (Москва, 2020 год). Сам поэт - обладатель Гран-при VI Международного поэтического конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа…» (Ярославль, 2015 год).

- Андрей, когда Вы начали писать стихи?

- Сочинять и чувствовать поэзию - разные вещи. Мое пробуждение случилось в 17 лет. Слово ожило во мне и больно придавило сердце. Красота мира общая и конкретная стала острой, как бритва. Эту боль пришлось преодолевать, врачевать с помощью стихов. Другого обезболивающего инструмента я не нашел. Язык для меня - живое существо. Прекрасное, любящее, невероятно живучее и священно-страшное. С ним нельзя заигрывать и сюсюкать - оно любит авторскую кровь и «требует жертв».

- Кто был вашим первым читателем или слушателем?

- В школе я легко писал о чем угодно, безбожно подражая классикам. Первыми слушателями были, естественно, мои школьные приятели и друзья во дворе. Для них я сочинял много смешных стихов, а в 5 классе удивил фантастической поэмой о том, как мы сделали космическую ракету и полетели на Венеру. Однажды «слава» моя дошла до ребят постарше. Восьмиклассники вызвали меня на поэтическое соревнование. Уговор был такой: за полчаса написать стихотворение о весне. Проигравшего будут бить по ушам игральными картами. Я в своей победе не сомневался и начал творить «шедевр». Через полчаса мои соперники прочитали свои творения. Я был поражен. Стихи оказались прекрасными. Конечно, у меня были сомнения в авторстве, но бедные мои уши после картежных шлепков горели. А потом победители признались, что взяли стихи из хрестоматии для старших классов.

- Но Вы все же продолжили творить… Какой была ваша первая книга?

- Первая моя книга «То есть» вышла в 2004 году. Когда мы чувствуем, что собеседник нас не понимает, мы говорим «ну, то есть». Вот и поэзия тоже в своем роде «пояснительный союз», особый способ объясниться, короткий путь открыть свое сердце другому. Вообще чтение - это не машинальное считывание информации, а способ соотнесения человеческих сердец и таинственная творческая реконструкция безмолвных плоских значков в образы, исполненные чувств и мыслей. Как ботаник способен воссоздать из горчичного зерна реальный образ цветущего дерева, так и человек, читающий книгу, способен к восстановлению омертвевших письменных знаков в жизнь.

Кировские писатели часто проводят встречи с читателями. Фото предоставлено героем публикации.

Кировские писатели часто проводят встречи с читателями. Фото предоставлено героем публикации.

- Можно ли сказать, что поэзия стала для вас миссией?

- Насчет миссии мне близка позиция писателя Леонида Юзефовича: «У современного писателя никакой миссии нет». Это не значит, что мне все равно, что происходит с людьми в мире, что я пишу для себя в белой башне света. Вовсе нет. Речь только об отсутствии чувства избранности и своего мессианского значения. Есть старинная традиция стихов на тему «поэт и толпа», «поэт и чернь», «поэт и гражданин». Мое отношение к читателю уважительное. Сегодня читатель - умный, образованный. Он знает поэзию не хуже, а порой и намного лучше поэта. Он же читатель.

- Можете ли вы не писать или строчки постоянно просятся на бумагу?

- Иногда стихи просятся, иногда годами покоятся, как мертвые. У меня есть стихотворение «Земля лежала на снегу». Оно возникло из одной строчки. Я ее услышал в себе, а стихотворение полностью написал только через шестнадцать лет. А есть стихи, родившиеся моментально. Например, стихотворение «Ветер ветку наклонил» появилось сразу, когда я опрокидывал мешок со строительными отходами в мусорный контейнер. Вообще-то, поэтическая кухня дело скучное, малоинтересное. У каждого поэта свой кухонный гарнитур и своя творческая плита. Пусть об этом подробно вещают другие, я не буду.

- Насколько сложно обычно рождается стих и чего здесь больше - озарения или работы?

- Первоначальный стихотворный посыл может родиться от чего угодно: от удара молотком по пальцу, от хорошей рифмы, от сериала про зомбиков, от запаха. Так, скажем, от зимнего запаха у меня появилось стихотворение, посвященное дочке Марии - «Пахнет взбитыми белками». Что касается мук творчества, то они бывают у всех, вспомните классику Ахматовой:

Как и жить мне с этой обузой,

А еще называют Музой,

Говорят: «Ты с ней на лугу...»

Говорят: «Божественный лепет...»

Жестче, чем лихорадка, оттреплет,

И опять весь год ни гу-гу.

Поэзия может взять тебя в оборот везде: во сне, в томительной очереди в магазине, в концертном зале, на пляжном лежаке у моря, в случайном прикосновении незнакомой женщины, за колкой промороженных чурбаков, в комнате смеха. Для нее нет пределов пространства и времени. Ты всегда внутренне готов к призыву, к тому, что нечто остро и сладостно вдруг хлестнет тебя по сердцу.

- Бывают ли у вас муки творчества и как приходит вдохновение?

- Без мук не бывает рождения. Таков алгоритм земного творчества. Говорить о них дело неблагодарное, тут легко можно впасть в самохвальство, в какой-то стыдный творческим интим. Это же относится и к вдохновению. Оно разное, то горячее, то холодное, то быстрое, как майская молния, то медленное, как рост плодов оливкового дерева. Стихи лучше оценивать по результату, а не по силе вдохновения или времени сидения на пятой точке.

На презентации сборника стихов «Гусь» за автографами выстроилась целая очередь. Фото предоставлено героем публикации.

На презентации сборника стихов «Гусь» за автографами выстроилась целая очередь. Фото предоставлено героем публикации.

- Сколько у вас уже произведений? Какие из них считаете самыми значимыми?

- Я не плодовитый автор. Сотнями и циклами стихи не пишу. Написанному особо счет не веду. Что останется от моего «праха в заветной лире», то и останется. Прочее - литература. Говорить же о том, что самое значимое для меня в уже изданном - преждевременно.

- О чем ваши стихи и о чем вообще должна быть поэзия?

- Мне тоскливо сочинять стихи о красивом закате. Красота - самопрезентативна и не нуждается в словесном оформлении. Это как букет цветов. Если мы не собираемся совершить какой-то социальный акт, к примеру, преподнести его на свадьбу, то обходимся без упаковки. Стих рождается, когда преодолевается нешуточное смятение души или что-то трогательное пронзает душу. Можно передать словами как грациозно галопирует конь, но будет лучше его ход заснять на камеру, а вот как жеребенок пытается обогнать поезд, об этой безнадежной, счастливой попытке - мне рассказать намного важнее.

Нужно сочинять так, словно бы на свете существует только один единственный читатель. Петь свои песни как пел Адам в раю для возлюбленной Евы. Язык человеческий - сродни великой стеклянной стене. Помните? «На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло». Поэты знают об этом и дышат на посеребренную морозом стену. Каждый из них надеется, что его горячее дыхание пройдет сквозь стеклянную толщу и на другой стороне стены, на ином человеческом сердце, как на зимнем окне, появится его словесный узор. И надежда поэтов не бывает тщетной.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ