Компания «Т Плюс» направит 1,3 млрд рублей на обновление кировских тепловых сетей и станций

Подписание соглашения состоялось на ПМЭФ-2022. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 17 июня, врио губернатора Кировской области Александр Соколов подписал соглашение о сотрудничестве региона с ПАО «Т Плюс». Встреча состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, ресурсоснабжающая компания вложит 1,3 млрд рублей в обновление кировских тепловых сетей и станций. Кроме того, организация готова обеспечить область запасами угля. Такие меры помогут подготовить инфраструктуру в предстоящей зиме, а также повысить надежность теплоснабжения региона.

Во время подписания соглашения врио главы региона выразил благодарность руководству «Т Плюс» за оперативное включение отопления во время заморозков в мае.

- Когда после окончания отопительного сезона установилась холодная погода, компания на мою просьбу отреагировала очень быстро, и в Кирове дали тепло, в том числе в жилой фонд, а по области - во все соцучреждения, - отметил Александр Соколов. - Компания развивается. Если брать в комплексе, то мы говорим и о дополнительной газификации. Вчера у нас было подписание с «Газпромрегионгазом». Я думаю, что по газу, по теплу и по электроэнергии у нас качество услуг с каждым годом будет улучшаться.

В правительстве также отметили, что оперативное предоставление топлива в рамках соглашения поможет избежать срывов в теплоснабжении жилищного фонда, объектов социальной сферы. А в случае внештатных ситуаций быстро восстановить отопление.

Гендиректор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер в свою очередь отметил, что компания вместе с регионом реализует проекты по повышению качества и надежности теплоснабжения. В результате за последние три года количество дефектов на тепловых сетях снизилось на 26%.