ФК «Факел»: как в Кирове готовят футболистов для профессиональной команды

Будущие футболисты занимаются по три-шесть раз в неделю. Фото предоставлено героем публикации.

Вот уже 20 лет у самого любимого увлечения детворы есть свой праздник: 19 июня в мире отмечается День детского футбола. Эта популярнейшая спортивная игра - досуг миллионов мальчишек. В дворовых командах ребята учатся ловкости, выносливости, целеустремленности, а еще - дружить, работать в команде, побеждать и проигрывать. Из детского футбола одаренные спортсмены переходят в подростковые и юношеские клубы профессионального уровня, стартуют в звезды мирового уровня.

О том, как в Кирове обстоят дела с этим видом детского спорта мы поговорили с Алексеем Орловым. С 2014 года он работает тренером в Вятской спортивной школе олимпийского резерва и второй год руководит футбольным клубом «Факел».

- В спорт я пришел в 8 лет, - вспоминает Алексей. - Все свободное время пропадал на стадионе у школы №47. Там меня заметил тренер Сергей Русинов и пригласил в футбольный клуб «Энергетик», который был закреплен за районом по месту жительства. Позже я перешел в команду «Орленок» к тренеру Анатолию Кожину, под чьим руководством занимался в разных командах, а затем - в кировский профессиональный клуб «Динамо».

Работать тренером футболист начал после завершения игровой карьеры.

- Мне нравится работать с детьми, обучать их правилам футбола, закалять спортивный характер, давать наставления, которые пригодятся и в жизни, и в профессиональном спорте, если кто-то из моих воспитанников добьется таких вершин, - делится Алексей.

Алексей Орлов (слева) второй год руководит футбольным клубом «Факел», президентом которого является гендиректор завода «Авитек» Александр Иванов. Фото предоставлено героем публикации.

Кировчанин вспоминает, что в первый тренерский день очень волновался - одно дело взрослый профессиональный футбол, а другое - работа с детьми, где к каждому нужен свой подход.

- Но быстро перестроился - легко нахожу с ребятами общий язык, - говорит тренер. - Самое увлекательное - видеть, как твои задумки воплощаются в жизнь, как горят глаза детей, как они впитывают каждое твое слово и потом показывают красивую, умную игру. Это стимул не останавливаться на месте, развиваться и черпать вдохновение на каждый рабочий день.

В спортшколе олимпийского резерва выстроена целая система подготовки футболистов, начиная с раннего детства. Недавно учреждение подало документы на присвоение статуса Детского футбольного центра.

- Спорт молодеет, - рассказывает Алексей. - Сейчас нормой для начала занятий футболом считается возраст - 3-5 лет. Тренеры определяют, есть ли интерес у ребенка к игре, насколько он быстрый и подвижный. Это важно для будущего футболиста, быстрота - врожденное качество, развить ее можно незначительно. Смотрят также, готовы ли родители вкладывать время и силы в развитие юного спортсмена: водить на тренировки, поддерживать его участие в турнирах и мероприятиях команды. А для меня в юном футболисте важны три главных качества: спортивный характер, трудолюбие и преданность выбранному виду спорта.

До 7 лет ребята ходят на дошкольный футбол, где знакомятся с правилами, техникой игры и развивают нужные физические качества - координацию, скорость, выносливость. На следующем этапе детей зачисляют на отделение игровых видов спорта, где они учатся до 17 лет. Причем абсолютно бесплатно!

- За каждой группой закрепляется два тренера, которые ведут ребят до самого выпуска, - рассказывает Алексей. - Кроме тренировок наши юные спортсмены активно участвуют в городских, областных и всероссийских соревнованиях.

Будущие футболисты занимаются по три-шесть раз в неделю. До 12 лет им дают максимально раскрыть свой потенциал при работе с мячом и не привязывают к определенной позиции игроков. А вот уже с 13-14 лет идет точечная работа по позициям и выстраивание полноценной команды.

- На тренировках часто бывают и забавные случаи, - делится Алексей. - Это же дети. Они искренне и неподдельно выражают свои эмоции и партнеру, и тренеру, и сопернику.

Следующая ступень для перспективных кировских спортсменов - молодежная команда «Факел-М». В ней будущие выпускники спортивной школы готовятся к переходу во взрослый футбол, играют на первенстве Кировской области. В 2014 году команда заняла там III место, в 2016-м была второй, в 2017-м взяла суперкубок, а в 2018 году стала победителем.

Из молодежной команды лучшие воспитанники переходят в футбольный клуб «Факел». Он представляет наш регион в первенстве России, где последние пять лет занимал и I и II места.

- Шанс играть во взрослом футболе дается всем, а идут в него самые подготовленные и целеустремленные, - говорит Алексей. - Кто туда не попадает, выступает за различные команды в любительской футбольной лиге. В нашем регионе в ней играют очень много команд. Две федерации проводят соревнования, причем круглый год. Это дает возможность футболистам-любителям постоянно поддерживать форму.

По мнению тренера, в Кирове много талантливых ребят - способных спортсменов. Школа олимпийского резерва имеет отличные условия для их подготовки: полноразмерное футбольное поле, большой спортивный и тренажерный зал. Кировские воспитанники играют на всех уровнях - от футбольной национальной лиги и до российской премьер-лиги.

Алексей отмечает, что кировский детский футбол развивается, но не такими быстрыми темпами как в других регионах. Например, на данный момент спортсмены нашей области не участвуют в юношеской футбольной лиге - престижном соревновании футбольных клубов и школ России. И виной тому недостаточно развитая инфраструктура.

- Так, в нашем регионе нет крытого полноразмерного футбольного манежа, - говорит тренер. - Актуальность его строительства созрела еще пару лет назад. С этим манежем и созданием профессиональной команды из лучших выпускников спортивных школ Кирова наш футбол сделает качественный шаг вперед и приблизится к ведущим футбольным регионам России.