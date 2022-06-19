Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт19 июня 2022 7:00

ФК «Факел»: как в Кирове готовят футболистов для профессиональной команды

Об условиях для занятий и перспективах юных спортсменов рассказал руководитель клуба
Ольга Тулякова
Будущие футболисты занимаются по три-шесть раз в неделю. Фото предоставлено героем публикации.

Будущие футболисты занимаются по три-шесть раз в неделю. Фото предоставлено героем публикации.

Вот уже 20 лет у самого любимого увлечения детворы есть свой праздник: 19 июня в мире отмечается День детского футбола. Эта популярнейшая спортивная игра - досуг миллионов мальчишек. В дворовых командах ребята учатся ловкости, выносливости, целеустремленности, а еще - дружить, работать в команде, побеждать и проигрывать. Из детского футбола одаренные спортсмены переходят в подростковые и юношеские клубы профессионального уровня, стартуют в звезды мирового уровня.

О том, как в Кирове обстоят дела с этим видом детского спорта мы поговорили с Алексеем Орловым. С 2014 года он работает тренером в Вятской спортивной школе олимпийского резерва и второй год руководит футбольным клубом «Факел».

- В спорт я пришел в 8 лет, - вспоминает Алексей. - Все свободное время пропадал на стадионе у школы №47. Там меня заметил тренер Сергей Русинов и пригласил в футбольный клуб «Энергетик», который был закреплен за районом по месту жительства. Позже я перешел в команду «Орленок» к тренеру Анатолию Кожину, под чьим руководством занимался в разных командах, а затем - в кировский профессиональный клуб «Динамо».

Работать тренером футболист начал после завершения игровой карьеры.

- Мне нравится работать с детьми, обучать их правилам футбола, закалять спортивный характер, давать наставления, которые пригодятся и в жизни, и в профессиональном спорте, если кто-то из моих воспитанников добьется таких вершин, - делится Алексей.

Алексей Орлов (слева) второй год руководит футбольным клубом «Факел», президентом которого является гендиректор завода «Авитек» Александр Иванов. Фото предоставлено героем публикации.

Алексей Орлов (слева) второй год руководит футбольным клубом «Факел», президентом которого является гендиректор завода «Авитек» Александр Иванов. Фото предоставлено героем публикации.

Кировчанин вспоминает, что в первый тренерский день очень волновался - одно дело взрослый профессиональный футбол, а другое - работа с детьми, где к каждому нужен свой подход.

- Но быстро перестроился - легко нахожу с ребятами общий язык, - говорит тренер. - Самое увлекательное - видеть, как твои задумки воплощаются в жизнь, как горят глаза детей, как они впитывают каждое твое слово и потом показывают красивую, умную игру. Это стимул не останавливаться на месте, развиваться и черпать вдохновение на каждый рабочий день.

В спортшколе олимпийского резерва выстроена целая система подготовки футболистов, начиная с раннего детства. Недавно учреждение подало документы на присвоение статуса Детского футбольного центра.

- Спорт молодеет, - рассказывает Алексей. - Сейчас нормой для начала занятий футболом считается возраст - 3-5 лет. Тренеры определяют, есть ли интерес у ребенка к игре, насколько он быстрый и подвижный. Это важно для будущего футболиста, быстрота - врожденное качество, развить ее можно незначительно. Смотрят также, готовы ли родители вкладывать время и силы в развитие юного спортсмена: водить на тренировки, поддерживать его участие в турнирах и мероприятиях команды. А для меня в юном футболисте важны три главных качества: спортивный характер, трудолюбие и преданность выбранному виду спорта.

До 7 лет ребята ходят на дошкольный футбол, где знакомятся с правилами, техникой игры и развивают нужные физические качества - координацию, скорость, выносливость. На следующем этапе детей зачисляют на отделение игровых видов спорта, где они учатся до 17 лет. Причем абсолютно бесплатно!

- За каждой группой закрепляется два тренера, которые ведут ребят до самого выпуска, - рассказывает Алексей. - Кроме тренировок наши юные спортсмены активно участвуют в городских, областных и всероссийских соревнованиях.

Будущие футболисты занимаются по три-шесть раз в неделю. До 12 лет им дают максимально раскрыть свой потенциал при работе с мячом и не привязывают к определенной позиции игроков. А вот уже с 13-14 лет идет точечная работа по позициям и выстраивание полноценной команды.

- На тренировках часто бывают и забавные случаи, - делится Алексей. - Это же дети. Они искренне и неподдельно выражают свои эмоции и партнеру, и тренеру, и сопернику.

Следующая ступень для перспективных кировских спортсменов - молодежная команда «Факел-М». В ней будущие выпускники спортивной школы готовятся к переходу во взрослый футбол, играют на первенстве Кировской области. В 2014 году команда заняла там III место, в 2016-м была второй, в 2017-м взяла суперкубок, а в 2018 году стала победителем.

Из молодежной команды лучшие воспитанники переходят в футбольный клуб «Факел». Он представляет наш регион в первенстве России, где последние пять лет занимал и I и II места.

- Шанс играть во взрослом футболе дается всем, а идут в него самые подготовленные и целеустремленные, - говорит Алексей. - Кто туда не попадает, выступает за различные команды в любительской футбольной лиге. В нашем регионе в ней играют очень много команд. Две федерации проводят соревнования, причем круглый год. Это дает возможность футболистам-любителям постоянно поддерживать форму.

По мнению тренера, в Кирове много талантливых ребят - способных спортсменов. Школа олимпийского резерва имеет отличные условия для их подготовки: полноразмерное футбольное поле, большой спортивный и тренажерный зал. Кировские воспитанники играют на всех уровнях - от футбольной национальной лиги и до российской премьер-лиги.

Алексей отмечает, что кировский детский футбол развивается, но не такими быстрыми темпами как в других регионах. Например, на данный момент спортсмены нашей области не участвуют в юношеской футбольной лиге - престижном соревновании футбольных клубов и школ России. И виной тому недостаточно развитая инфраструктура.

- Так, в нашем регионе нет крытого полноразмерного футбольного манежа, - говорит тренер. - Актуальность его строительства созрела еще пару лет назад. С этим манежем и созданием профессиональной команды из лучших выпускников спортивных школ Кирова наш футбол сделает качественный шаг вперед и приблизится к ведущим футбольным регионам России.

Спорт: ФУТБОЛ