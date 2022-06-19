Кировский тренер: «Правильная прогулка должна быть с двумя палками и на природе»

Яна Хлебникова не только проводит занятия для людей разных возрастов и способностей, но и сама постоянно тренируется и участвует в соревнованиях. Фото предоставлено героиней публикации.

Яна Хлебникова никогда не считала себя спортсменкой, но по физкультуре всегда получала «пятерки». В школе мечтала стать художником-модельером и после ее окончания пошла учиться на портного широкого профиля. Потом окончила Российскую академию образования по специальности «коммерческое дело».

- В бухгалтерии я стала выполнять работу «на скорость», - рассказывает Яна. - Ставила свои рекорды в сдаче отчетности и проведении первичных документов. Видимо, уже тогда зарождался спортивный дух.

ТРЕНЕРОМ СТАЛА БЛАГОДАРЯ СЫНОВЬЯМ

К тренерской деятельности кировчанка пришла благодаря своим сыновьям -активным мальчикам с трехлетней разницей в возрасте. Живет семья в мкр. Лянгасово, где спортивных секций почти нет. Чтобы приобщить ребят к спорту Яна во время первого декретного отпуска организовала в микрорайоне занятия по детскому футболу и группу ЛФК. А так как нанятый тренер иногда не приезжал, занятия приходилось проводить самой. Вот тогда девушке и пришла мысль пройти в педуниверситете переквалификацию, получить тренерское образование.

- Это был первый подобный курс, организованный в Кирове, - говорит Яна. -Я училась с лучшими тренерами и спортсменами нашей области.

Затем, уже имея право преподавать, кировчанка организовала группу здоровья для пенсионеров. Благодаря им прошла обучение в Санкт-Петербургской школе скандинавской ходьбы. Так в 2017 году она стала инструктором и с головой ушла в спорт, его популяризацию и в тренерскую деятельность. До сих пор Яна продолжает учиться - только по скандинавской ходьбе она прошла более пяти разных курсов с выдачей сертификатов и свидетельств.

- Пример активной жизни для меня - мой дед Валентин Александрович! - делится кировчанка. - Он был вратарем футбольной команды, с легкостью делал на коньках «пистолет», отлично крутился на брусьях, учил ребят во дворе играть в пигн-понг ракетками, выпиленными из фанеры. Еще он занимался гиревым спортом, отлично катался на лыжах, играл в шахматы и шашки, хотя работал обычным слесарем в локомотивном депо. Любовь к спорту позволяет деду и сейчас радоваться жизни, хотя ему уже 83 года!

СПОРТ, ДОСТУПНЫЙ КАЖДОМУ

Северная или скандинавская ходьба, по мнению Яны, физическая активность, нужная и доступная каждому.

- Это отличное начало для спортивной жизни! – говорит кировчанка. - И основная сложность здесь не столько в освоении техники, сколько в борьбе со стереотипами. Во-первых, в России ее изначально восприняли как активность для людей серебряного возраста. А во-вторых, сложно объяснить людям, что это не просто «взял палки и пошел». Важно тренироваться с инструктором.

Сначала кировчанка занималась с пенсионерами. Но постепенно поняла, что северная ходьба полезна и для развития координации у детей, и для мам, особенно тех, кто мечтает сбросить лишний вес, и для спортсменов в период реабилитации после травм. Однако самым удивительным для нее был опыт тренировок с ребятами с особенностями развития.

С 2020 года Яна работает тренером в кировском спортивном клубе для детей и подростков с особенностями развития «Без границ». Занятия здесь она проводит в паре с родителями. Почему? Во-первых, психологически это очень полезно.Родитель видит на что способен ребенок, а тот, в свою очередь, чувствует поддержку. Во-вторых, так легче обучить родителя - и правильно ходить, и контролировать ребенка. А в-третьих, после 8-10 занятий семья может тренироваться самостоятельно!

- Меня часто спрашивают, почему я занимаюсь с особенными детьми, ведь как правило, в данной сфере работают люди, столкнувшиеся с этим лично. А у меня двое здоровых сыновей, - делится Яна. - Но я преклоняюсь перед родителями, имеющими детей с особенностями. Это не жалость,а восхищение! А я всего лишь хочу сделать этот мир лучше.

21 КМ - ЗА 2 ЧАСА 40 МИНУТ

С 2019 года в регионе действует Федерация скандинавской ходьбы Кировской области. Она участвует во всероссийских и международных проектах, а также организует свои - на уровне города и области. Например, в прошлом году в СТК «Порошино» прошел грандиозный Фестиваль северной ходьбы, в котором участвовали более 200 человек из разных организаций Кирова и области.

Команда Кировской области: Яна Хлебникова, Галина Урванцева, ОльгаСитникова, Ольга Калиногорская (слева направо) на фестивалеNordic-health.ru в Москве. В центре - координатор проекта Кристина Володина. Фото предоставлено героиней публикации.

Яна активно принимала участие в жизни Федерации и являлась ее вице-президентом. Сейчас кировчанка тренируется сама и проводит занятия для небольших групп в Парке Победы и в мкр. Лянгасово. Кроме постоянного повышения квалификации и поиска новых направлений, она регулярно участвует в соревнованиях. На Международном фестивале скандинавской ходьбы в Ижевске в 2019 году кировчанка заняла 2 место на дистанции 5 км, а в 2020-м - была третьей на дистанции 10 км.

- Во время подготовки к полумарафону в прошлом году приехали с подругой в Порошино на тренировку в 17 часов, думали успеем до заката, - вспоминает Яна. - Но на четвертом круге стемнело, и мы заблудились. Вокруг лес. Кое-как с телефонным фонариком вышли на дорогу и… продолжили тренировку. На финише было совсем темно и жутко. Но результат показали не плохой, преодолели 21 км за 2 часа 40 минут. А дистанцию в Ижевске я так и не прошла - соревнования там и в Кирове совпали по датам. Я, конечно же, выбрала родной город.

Кировчанка осваивает и недавно появившееся новое направление -скандитуризм - ходьбу по различным достопримечательностям и природным паркам. В прошлом году она покоряла горы Кавказа - прошла 83 км по трассе пятой категории сложности. В текущем у нее в планах пройти полумарафон и исходить просторы Алтая!

КОМПЕТЕНТНО

Чем полезна скандинавская ходьба:

- в ее основе лежит разноименный шаг, что способствует восстановлению нейронных связей и их новому образованию;

- работа кисти ускоряет малый круг кровообращения, что ускоряет обменные процессы в организме;

- занятия на свежем воздухе позволяют организму насытиться кислородом в разы больше, чем просто прогулка по лесу;

- в ней нет территориальных и сезонных ограничений, заниматься можно круглый год: в городе, в лесу, на стадионе, в парке, по пути в магазин.

СОВЕТЫ ИНСТРУКТОРА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

С чего начать?

С осознания, что движение- это жизнь! Понять свои возможности в двигательной активности. Обязательно обратиться к инструктору по северной ходьбе! И записаться на первую бесплатную тренировку с получением инвентаря на время занятия.

Что категорически нельзя?

Использовать лыжные палки с длинной выше, чем прямой угол в локте. Это вредит сердцу и здоровью! Кроме того, вы никогда не сможете освоить правильную технику скандинавской ходьбы, если на палке вместо специального темляка (полуперчатки) будет петля как у лыжников. Темляк фиксирует кисть и не позволяет палке спадать с руки при ходьбе.

Как выбрать инвентарь?

Следует обратить внимание на темляк, рукоятку, цанговый механизм,коготь. И лучше брать телескопические палки - они удобны в использовании.