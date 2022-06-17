В Кировской области подешевели куриные яйца и сахар

Куриные яйца стали обходиться кировчанам дешевле на 20,4% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В регионе началось небольшое снижение стоимости товаров и услуг после резкого скачка цен в начале 2022 года. К примеру, продукты подешевели в среднем на 0,4%. Подробнее о ситуации на потребительском рынке в мае рассказали специалисты Кировстата.

КОФЕ И МАКАРОНЫ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

Сезонно в области стала ниже стоимость плодоовощной продукции: огурцов, помидоров, капусты и другой. Подешевели и некоторые виды мяса. Так, куриные окорочка стало выгоднее покупать на 4,8%, охлажденные и мороженые куры - на 3,3%, мясо индейки, сосиски и сардельки - на 2,9%. При этом баранина и копчености подорожали на 5% и 3,3% соответственно.

Сезонно в области стала ниже стоимость плодоовощной продукции. Фото: kirovstat.gks.ru

Среди напитков снизилась цена натурального растворимого кофе - на 5,8%. Черный байховый чай, напротив, подорожал в среднем на 5,8%. Кроме того, приближение летнего сезона повлияло на стоимость минеральной и питьевой воды - теперь выше на 6,3% и газировки - на 2,1%.

Кроме того, в мае кировчанам стали дешевле обходиться куриные яйца - на 20,4%, соль - на 6,9%, сахар-песок - на 6,6%, карамель - на 5,3%, макароны - на 3,7%.

ГЕЛИ, МЫЛО И ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ ПОДОРОЖАЛИ

В группе непродовольственных товаров теперь можно за меньшую стоимость приобрести ноутбуки - на 9%, мониторы для настольных компьютеров - на 8,6%, моноблоки - на 5,1%.

Также в Кировской области подешевели некоторые виды тканей: платьевые из искусственного или синтетического шелка - на 6,3%, костюмные шерстяные и полушерстяные - на 4,6%, декоративные для изготовления штор и занавесей - на 4,1%.

Снижение стоимости отметили и на строительные материалы. Металлочерепица подешевела на 12,3%, древесностружечные плиты - на 4,5%, мойки из нержавеющей стали для кухни - на 3,8%, линолеум - на 3,7%.

В то же время в мае стали дороже парфюмерно-косметические товары. Речь идет о шампунях, которые выросли в цене на 5,6%, зубных пастах - на 4,6%, пене для бритья - на 4,5%, гелях для душа - на 4,3%, жидком туалетном мыле - на 3,7%.

ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ЯСЛЕЙ ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ

Если говорить об услугах, то кировчанам дешевле стали обходиться поездки в отдельные страны Средней Азии на 23,4%, Южной Азии - на 22,9%, Ближнего Востока - на 18,5%. Ниже стала стоимость и отдыха в ОАЭ - на 14,3%, Турции - на 12,4%, странах Закавказья - на 10,7%, отдельных странах Юго-Восточной Азии - на 10,6%.

При этом цена на полет эконом-классом выросла на 18%, проезд в междугородных автобусах - на 6,2%, в поездах дальнего следования - на 4,7%.

В сфере банковских услуг ниже стала плата за потребительский кредит на 10,7%. Вместе с тем выросла стоимость аренды сейфа на 10,2%.

Среди других услуг увеличилась стоимость работы сиделок - на 12,3%, посещения детьми яслей - на 9,1%, регулировки развала-схождения колес легкового авто - на 5,6%, маникюра - на 4,9%, стрижки в женском зале - на 3,1%.