Салат из щавеля, блины с луковым припеком, ароматные драники и карп в сметане: какие блюда готовили на Вятке летом

Вкусной начинкой к блинам станет помакуша. Фото: Мария САУРОВА

САЛАТ ИЗ ЩАВЕЛЯ, ЗЕЛЕНОГО ЛУКА И РЕДИСА С ЯЙЦОМ

Салат с летней зеленью легко и быстро готовится. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- редис - 8 шт.;

- яйцо - 3 шт.;

- сметана - 3 ст. л.;

- большой пучок щавеля;

- пучок лука;

- укроп;

- соль.

Приготовление

Нарезаем на дольки сваренные вкрутую яйца и промытый редис. Затем шинкуем зеленый лук, укроп и листья щавеля. Смешиваем все ингредиенты, солим и заправляем салат сметаной.

БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ

Вкусной начинкой к блинам станет помакуша. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- молоко - 0,5 л;

- мука - 200 г;

- яйцо - 2 шт.;

- сахар - 1,5 ст. л.;

- соль - ½ ч. л.;

- растопленное сливочное масло - 50 г;

- зеленый лук.

Приготовление

Взбалтываем яйца, соль, сахар и сливочное масло. Вливаем теплое молоко и снова перемешиваем. В получившуюся массу добавляем просеянную муку. Оставляем тесто на 15-20 минут. В это время шинкуем пучок зеленого лука для начинки.

В разогретую и смазанную маслом сковороду заливаем тесто и посыпаем сверху зеленым луком. Затем обжариваем блин сначала с одной стороны, затем - с другой.

В качестве начинки к блюду идеально подойдет помакуша по-вятски. Для приготовления смешиваем полпачки сливочного масла комнатной температуры со сваренными всмятку яйцами (3-4 штуки), солим помакушу.

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ НА ЛУКОВОЙ ПОДУШКЕ

Рыба получается ароматной, с хрустящей корочкой. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- карп - 1 шт.;

- сметана - 3 ст. л.;

- лук - 2 шт.;

- приправа для рыбы.

Приготовление

Очищаем карпа и удаляем внутренности. Тщательно обсушиваем и натираем рыбу солью и специями снаружи и внутри. Смазываем сметаной и оставляем мариноваться на час.

Очищенный лук нарезаем полукольцами, фаршируем рыбу. На застеленный фольгой противень также выкладываем лук и затем кладем карпа.

Я готовила в закрытом мешочке из фольги 30 минут при 180°С, - уточнила Мария Саурова. - Затем достала карпа из духовки, открыла фольгу, смазала сметаной и поставила еще на 20 минут, чтобы на рыбе образовалась хрустящая корочка.

ДРАНИКИ С ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ

Простое деревенское блюдо из картофеля и зеленого лука готово. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- картофель - 10 шт.;

- яйца - 2 шт.;

- мука - 2 ст. л.;

- черный молотый перец;

- масло растительное;

- зеленый лук;

- соль.

Приготовление

Натираем на мелкой терке картофель, выкладываем на сито или дуршлаг, тщательно отжимаем сок. Смешиваем картофель с мукой, солью, перцем, яйцами и мелко нашинкованным зеленым луком.

Затем обжариваем драники с обеих сторон на среднем огне в достаточном количестве масла. По словам автора книги «Вятской кухни», лучше всего жарить картофельные оладьи на хорошо разогретой чугунной или керамической сковороде. К готовым драникам можно подать сметану.